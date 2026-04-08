12 тысяч долларов за "переправу": пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ходе проведения мероприятий по противодействию незаконному пересечению государственной границы оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда выявили преступную группу, которая организовала схему переправки людей в Молдову в обход пунктов пропуска.
В рамках открытого уголовного производства пограничники задержали жителя Хмельницкой области, который передал 12 тысяч долларов США соорганизатору нелегальной схемы за содействие в незаконном пересечении границы, сообщает Цензор.НЕТ.
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Позже пограничники вблизи реки Днестр обнаружили и задержали организатора незаконной сделки и еще одного его помощника, которые на надувной лодке должны были переправить клиента в Черновицкую область в обход контрольных постов и доставить к государственной границе.
В ходе дальнейшей работы правоохранителями были проведены санкционированные обыски по адресам проживания фигурантов уголовного производства. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны и другая доказательная база. Кроме того, изъяты надувная лодка и автомобиль.
Фигуранты дела задержаны. Им объявлено о подозрениях и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
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