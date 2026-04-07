Пограничники ОКПП "Київ" раскрыли схему незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж

Пограничники ОКПП "Київ" в составе межведомственной группы раскрыли и пресекли деятельность схемы незаконной переправки лиц через государственную границу.

По данным следствия, организованная группа наладила механизм выезда мужчин за границу в обход ограничений во время военного положения, сообщает Цензор.НЕТ.

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Для этого использовали прикрытие через систему "Шлях". Задокументировано 26 человек, воспользовавшихся этой схемой.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 10 обысков в Киевской и Черкасской областях – по местам проживания фигурантов и в транспортных средствах.

В результате изъято более 18 тысяч долларов США и 58 тысяч гривен, печати фиктивных ФЛП, компьютерная техника и другие доказательства противоправной деятельности.

Трем лицам уже сообщено о подозрении. Еще шесть фигурантов вызваны на допрос.

Устанавливается полный круг причастных. Работа продолжается.















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