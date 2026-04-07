В марте пограничники пресекли 75 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму более 375 тыс. грн.

В марте 2026 года пограничники зафиксировали 75 попыток подкупа на общую сумму более 375 тысяч гривен.

Все факты предоставления неправомерной выгоды были своевременно пресечены правоохранителями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

Детали

Один из случаев зафиксирован в Мукачевском пограничном отряде: путешественник пытался подкупить военнослужащего, предложив 1000 долларов США за незаконный выезд из Украины.

Пограничник пресек противоправные действия, задокументировал факт правонарушения и сообщил в Национальную полицию.

В то же время в марте 2026 года зафиксировано 5 случаев возможных нарушений личным составом Госпогранслужбы норм антикоррупционного законодательства. Также 4 человека привлечены к уголовной ответственности.

В ГПСУ подчеркивают: предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а также ее принятие – является правонарушением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

