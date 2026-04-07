У березні прикордонники припинили 75 спроб надання неправомірної вигоди на суму понад 375 тис. грн.

У березні 2026 року прикордонники зафіксували 75 спроб підкупу на загальну суму понад 375 тисяч гривень.

Усі факти надання неправомірної вигоди були вчасно припинені правоохоронцями, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

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Деталі

Один із випадків зафіксовано у Мукачівському прикордонному загоні: подорожуючий намагався підкупити військовослужбовця, запропонувавши 1000 доларів США за незаконний виїзд з України.

Прикордонник припинив протиправні дії, задокументував факт правопорушення та повідомив Національну поліцію.

Водночас у березні 2026 року зафіксовано 5 випадків можливих порушень особовим складом Держприкордонслужби норм антикорупційного законодавства. Також 4 особи притягнуто до кримінальної відповідальності.

У ДПСУ наголошують, - пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі, а також її прийняття – є правопорушенням, за яке передбачено кримінальну відповідальність.

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