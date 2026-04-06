Біля кордону зі Словаччиною затримали групу порушників. ФОТОрепортаж
Військовослужбовці Чопського загону затримали трьох чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон.
Рух невідомих у напрямку державного рубежу зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження прикордонників, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
На пошуки ймовірних правопорушників вислали групу реагування від відділення "Паладь Комарівці", також залучили співробітників оперативно-розшукового підрозділу.
Чоловіків зупинили за чотириста метрів від кордону. Усі вони виявилися громадянами України призовного віку. Під час проведення перевірочних заходів оперативники загону встановили, що затримані є жителями Донецької, Львівської та Івано-Франківської областей. Вони тривалий час проживали на Закарпатті, були знайомі між собою та під час розмов вирішили разом перетнути кордон поза пунктами пропуску.
Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів. За спробу незаконного перетину кордону та порушення прикордонного режиму їм доведеться відповідати перед судом.
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