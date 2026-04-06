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Новини Фото Затримання ухилянтів на кордоні
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Біля кордону зі Словаччиною затримали групу порушників. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Чопського загону затримали трьох чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон.

Рух невідомих у напрямку державного рубежу зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження прикордонників, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На пошуки ймовірних правопорушників вислали групу реагування від відділення "Паладь Комарівці", також залучили співробітників оперативно-розшукового підрозділу.

Чоловіків зупинили за чотириста метрів від кордону. Усі вони виявилися громадянами України призовного віку. Під час проведення перевірочних заходів оперативники загону встановили, що затримані є жителями Донецької, Львівської та Івано-Франківської областей. Вони тривалий час проживали на Закарпатті, були знайомі між собою та під час розмов вирішили разом перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів. За спробу незаконного перетину кордону та порушення прикордонного режиму їм доведеться відповідати перед судом.

ДПСУ
ДПСУ

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6804) кордон (5029) Словаччина (1337) Україна (7631) ухилянти (1459)
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Топ коментарі
+7
Спробували пройти повз касу? 🤣🤣🤣
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06.04.2026 14:02 Відповісти
+6
По горах бігали як справжні штурмовики.До служби придатні,без влк ясно.
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06.04.2026 14:10 Відповісти
+1
Якісь гобіти.
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06.04.2026 14:17 Відповісти

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