Біля кордону зі Словаччиною затримали групу порушників. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Чопського загону затримали трьох чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон.

Рух невідомих у напрямку державного рубежу зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження прикордонників, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

На пошуки ймовірних правопорушників вислали групу реагування від відділення "Паладь Комарівці", також залучили співробітників оперативно-розшукового підрозділу.

Чоловіків зупинили за чотириста метрів від кордону. Усі вони виявилися громадянами України призовного віку. Під час проведення перевірочних заходів оперативники загону встановили, що затримані є жителями Донецької, Львівської та Івано-Франківської областей. Вони тривалий час проживали на Закарпатті, були знайомі між собою та під час розмов вирішили разом перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів. За спробу незаконного перетину кордону та порушення прикордонного режиму їм доведеться відповідати перед судом.





Також читайте: У березні зріс обсяг передачі зернових залізницею до Словаччини та Польщі