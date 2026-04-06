У границы со Словакией задержали группу нарушителей. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Чопского отряда задержали трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Движение неизвестных в направлении государственной границы зафиксировали с помощью технических средств наблюдения пограничников, сообщает Цензор.НЕТ.

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На поиски предполагаемых правонарушителей направили группу реагирования из отделения "Паладь Комаровцы", также привлекли сотрудников оперативно-розыскного подразделения.

Мужчин остановили в четырехстах метрах от границы. Все они оказались гражданами Украины призывного возраста. В ходе проверочных мероприятий оперативники отряда установили, что задержанные являются жителями Донецкой, Львовской и Ивано-Франковской областей. Они длительное время проживали на Закарпатье, были знакомы между собой и в ходе разговоров решили вместе пересечь границу вне пунктов пропуска.

Правонарушителей доставили в пограничное подразделение с целью составления административно-процессуальных документов. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима им придется отвечать перед судом.





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