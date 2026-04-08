12 тисяч доларів за "переправу": прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ході проведення заходів з протидії незаконному перетину державного кордону, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону виявили протиправну групу, яка налагодила схему переправлення осіб до Молдови в обхід пунктів пропуску.

У рамках відкритого кримінального провадження прикордонники затримали жителя Хмельницької області, який передав 12 тисяч доларів США співорганізатору нелегальної схеми за сприяння в незаконному перетині кордону, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пізніше охоронці кордону поблизу річки Дністер виявили та затримали організатора незаконної оборудки та ще одного його помічника, які на надувному човні мали переправити клієнта до Чернівецької області в обхід контрольних постів та доставити до державного кордону.

Під час подальшої роботи правоохоронцями були проведені санкціоновані обшуки за адресами проживання фігурантів кримінального провадження. У ході обшуків виявлено та вилучено грошові кошті, ноутбуки, мобільні телефони та іншу доказову базу. Крім цього, вилучили надувний човен та автомобіль.

Фігурантів справи затримал. Їм оголошено про підозри та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.















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