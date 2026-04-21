Полицейская Дудина, которую обвиняют в бегстве во время теракта в Киеве, была медиком во время Революции Достоинства, - СМИ. ФОТО

Полицейская Анна Дудина, которую подозревают в служебной халатности в связи с действиями во время теракта в Киеве 18 апреля, не работает в патрульной полиции и участвовала в Революции Достоинства в качестве медика.

Об этом пишет "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Что о ней известно?

Сама Дудина подтвердила, что была на Майдане. По первому образованию женщина — реабилитолог, поэтому на Майдане она, по ее словам, была "почти как медик".

Журналисты также нашли декларацию Дудиной, согласно которой она занимает должность старшего инспектора по вопросам жилищного обеспечения отдела обеспечения деятельности в управлении патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции.

В суде Дудина сказала, что не работает патрульной с 2019 года. Ее привлекли к дежурству в качестве подкрепления из-за нехватки в Киеве личного состава более чем на 60%.

По словам полицейской, в тот день она работала на Байковом кладбище — обеспечивала порядок во время поминальных дней.

Также журналисты "Слідства.Інфо" нашли фото Дудиной времен Революции Достоинства:

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

