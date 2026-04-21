Полицейская Дудина, которую обвиняют в бегстве во время теракта в Киеве, была медиком во время Революции Достоинства, - СМИ. ФОТО
Полицейская Анна Дудина, которую подозревают в служебной халатности в связи с действиями во время теракта в Киеве 18 апреля, не работает в патрульной полиции и участвовала в Революции Достоинства в качестве медика.
Об этом пишет "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
Что о ней известно?
Сама Дудина подтвердила, что была на Майдане. По первому образованию женщина — реабилитолог, поэтому на Майдане она, по ее словам, была "почти как медик".
Журналисты также нашли декларацию Дудиной, согласно которой она занимает должность старшего инспектора по вопросам жилищного обеспечения отдела обеспечения деятельности в управлении патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции.
В суде Дудина сказала, что не работает патрульной с 2019 года. Ее привлекли к дежурству в качестве подкрепления из-за нехватки в Киеве личного состава более чем на 60%.
По словам полицейской, в тот день она работала на Байковом кладбище — обеспечивала порядок во время поминальных дней.
Также журналисты "Слідства.Інфо" нашли фото Дудиной времен Революции Достоинства:
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
- 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.
Це тупе порівняння.
А дії поліцейських не скільки не засуджую, кожен би в такій ситуації шукав би місце де безпечно.
клименка геть !
.
Так було завжди, що в патруль відправляли НЕ тільки патрульних, а по черзі туди ходили всі поліцейські «офісники» бо клятву всі дають одну й ту саму, мають.звання, проходять атестацію і володіють зброєю, в їх посвідченнях прямо про це вказано.
Офісники, як ви кажете і грошове утримання мають більше ніж патрульні і їх залучення НЕ Є НОВИНОЮ, БО ТАК МАЄ БУТИ - всі є ПОЛІЦІЄЮ.І ПРАВООХОРОНЦЯМИ.
І ДИВНО КОЛИ МИНУЛЕ МАЄ СКАСУВАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СКОЄНИЙ ЗЛОЧИН.
ЦЕ ЯК ДОЗВІЛ ВСІМ ХТО БУВ НА МАЙДАНІ РОБИТИ ЩО ЗАВГОДНО, БО ПОКАРАНЬ НЕ БУДЕ. ЦЕ НОНСЕНС.
Некомплект поліції, некомпетентність працівників, корупція та інші правопорушення, які тягнуться роками.
Проте Клименко влаштовує зеленого ЛІДОРА, а головне Татарова з д'Єрмаком, які фактично керують силовим блоком, зокрема, ментами, ДБР, СБУ, прокуратурою.
Стрілянина у Києві це все наслідки кругової поруки, договорняків та телефонного права.
Масло-масляне, пісня гарна нова...
тим паче як вона могла, цілий капітан поліції йти на місце події з жертвами не узявши з собою аптечку?