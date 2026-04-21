Поліціянтка Дудіна, яку звинувачують у втечі під час теракту в Києві, була медикинею під час Революції Гідності, - ЗМІ. ФОТО
Поліціянтка Анна Дудіна, яку підозрюють у службовій недбалості через дії під час теракту в Києві 18 квітня, не працює в патрульній поліції й брала участь у Революції Гідності як медикиня.
Про це пише "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про неї?
Сама Дудіна підтвердила, що була на Майдані. За першою освітою жінка — реабілітологиня, тож на Майдані вона, за її словами, була "майже як медикиня".
Журналістка Олена Лунькова опублікувала у себе в Фейсбуці інформацію, що у декларації Дудіної йдеться про те, що вона обіймає посаду старшої інспекторки з питань житлового забезпечення відділу забезпечення діяльності в управлінні патрульної поліції в місті Києві Департаменту патрульної поліції.
У суді Дудіна сказала, що не працює патрульною з 2019 року. Її залучили до чергування як підсилення через нестачу в Києві особового складу у понад 60%.
За словами поліцейської, того дня вона працювала на Байковому цвинтарі — забезпечувала порядок під час поминальних днів.
Також журналісти "Слідства.Інфо" знайшли фото Дудіної часів Революції Гідності:
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
- 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Це тупе порівняння.
А дії поліцейських не скільки не засуджую, кожен би в такій ситуації шукав би місце де безпечно.
клименка геть !
.
Так було завжди, що в патруль відправляли НЕ тільки патрульних, а по черзі туди ходили всі поліцейські «офісники» бо клятву всі дають одну й ту саму, мають.звання, проходять атестацію і володіють зброєю, в їх посвідченнях прямо про це вказано.
Офісники, як ви кажете і грошове утримання мають більше ніж патрульні і їх залучення НЕ Є НОВИНОЮ, БО ТАК МАЄ БУТИ - всі є ПОЛІЦІЄЮ.І ПРАВООХОРОНЦЯМИ.
І ДИВНО КОЛИ МИНУЛЕ МАЄ СКАСУВАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СКОЄНИЙ ЗЛОЧИН.
ЦЕ ЯК ДОЗВІЛ ВСІМ ХТО БУВ НА МАЙДАНІ РОБИТИ ЩО ЗАВГОДНО, БО ПОКАРАНЬ НЕ БУДЕ. ЦЕ НОНСЕНС.
Некомплект поліції, некомпетентність працівників, корупція та інші правопорушення, які тягнуться роками.
Проте Клименко влаштовує зеленого ЛІДОРА, а головне Татарова з д'Єрмаком, які фактично керують силовим блоком, зокрема, ментами, ДБР, СБУ, прокуратурою.
Стрілянина у Києві це все наслідки кругової поруки, договорняків та телефонного права.
Масло-масляне, пісня гарна нова...
тим паче як вона могла, цілий капітан поліції йти на місце події з жертвами не узявши з собою аптечку?