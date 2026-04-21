Поліціянтка Дудіна, яку звинувачують у втечі під час теракту в Києві, була медикинею під час Революції Гідності, - ЗМІ. ФОТО

Поліціянтка Анна Дудіна, яку підозрюють у службовій недбалості через дії під час теракту в Києві 18 квітня, не працює в патрульній поліції й брала участь у Революції Гідності як медикиня.

Про це пише "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про неї?

Сама Дудіна підтвердила, що була на Майдані. За першою освітою жінка — реабілітологиня, тож на Майдані вона, за її словами, була "майже як медикиня".

Журналістка Олена Лунькова опублікувала у себе в Фейсбуці інформацію, що у декларації Дудіної йдеться про те, що вона обіймає посаду старшої інспекторки з питань житлового забезпечення відділу забезпечення діяльності в управлінні патрульної поліції в місті Києві Департаменту патрульної поліції.

У суді Дудіна сказала, що не працює патрульною з 2019 року. Її залучили до чергування як підсилення через нестачу в Києві особового складу у понад 60%.

За словами поліцейської, того дня вона працювала на Байковому цвинтарі — забезпечувала порядок під час поминальних днів.

Також журналісти "Слідства.Інфо" знайшли фото Дудіної часів Революції Гідності:

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

