Поліціянтка Дудіна, яку звинувачують у втечі під час теракту в Києві, була медикинею під час Революції Гідності, - ЗМІ. ФОТО

Поліціянтка Анна Дудіна, яку підозрюють у службовій недбалості через дії під час теракту в Києві 18 квітня, не працює в патрульній поліції й брала участь у Революції Гідності як медикиня.

Про це пише "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про неї?

Сама Дудіна підтвердила, що була на Майдані. За першою освітою жінка — реабілітологиня, тож на Майдані вона, за її словами, була "майже як медикиня".

Журналістка Олена Лунькова опублікувала у себе в Фейсбуці інформацію, що у декларації Дудіної йдеться про те, що вона обіймає посаду старшої інспекторки з питань житлового забезпечення відділу забезпечення діяльності в управлінні патрульної поліції в місті Києві Департаменту патрульної поліції.

У суді Дудіна сказала, що не працює патрульною з 2019 року. Її залучили до чергування як підсилення через нестачу в Києві особового складу у понад 60%.

За словами поліцейської, того дня вона працювала на Байковому цвинтарі — забезпечувала порядок під час поминальних днів.

Також журналісти "Слідства.Інфо" знайшли фото Дудіної часів Революції Гідності:

Анна Дудіна під час Революції Гідності
Фото: Слідство.Інфо
Анна Дудіна під час Революції Гідності
Фото: Слідство.Інфо

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
  •   21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

+26
Так. Вчинок ганебний. Вчинок наляканої людини. Вчинок непрофесіонала. Але це не вчинок ворога чи злочинця. Як би того не бажало бачити ,,екзальтоване,, суспільство.
21.04.2026 23:43 Відповісти
+18
"Її залучили до чергування як підсилення через нестачу в Києві особового складу у понад 60%."

Шта? Зараз в Києві мусорів стільки, скільки за всі часи не було. І все одно нестача? А скільки тоді треба?
22.04.2026 00:04 Відповісти
+18
Тут інший випадок.
Співробітниця, яка з з 2019 року не працює патрульною, обіймає посаду старшої інспекторки з питань житлового забезпечення відділу забезпечення діяльності в управлінні патрульної поліції в місті Києві Департаменту патрульної поліції. Джерело: https://censor.net/ua/p3611722

Вона була наказом залучена до чергування, як підсилення через нестачу в Києві особового складу у понад 60%. Це виявилося підсиленням лише на папері, а в дійсності - послабленням, бо підсилювати мабуть здатні лише відповідно підготовлені співробітники.
22.04.2026 00:46 Відповісти
Якщо її розстріляють або розірвуть голіруч на Майдані щось зміниться? Вам полегшає від того? Або наша вся "поліція" магічно раптово стане поліцією?
22.04.2026 01:45 Відповісти
розірвуть голіруч до того як вона буде людей в автозак пхати, чи після? це важливо
22.04.2026 07:03 Відповісти
Хрипатого захищають навчені бики, а нас - такі жінки-клерки

.
22.04.2026 06:29 Відповісти
Перепуганная женщина это когда у нее борщ на кухне не получился, но если она полицейский , который давал присягу и эту присягу нарушил , тогда надо будет отвечать за свои преступные действия, хотя чему уж тут удивляться, если клоун и уклонист - вручает награды боевым генералам.
22.04.2026 15:44 Відповісти
Не вигадуйте. Все законно, бо вона ПОЛІЦЕЙСЬКА, МАЄ ЗВАННЯ І СКЛАДАЛА ПРИСЯГУ ЯК УСІ, І МАЄ ПОСВІДЧЕННЯ І ЗАКРІПЛЕНУ ЗБРОЮ.
22.04.2026 07:31 Відповісти
І до 19 року працювала патрульною
22.04.2026 09:22 Відповісти
Значит обязана уметь обращаться с оружием, в том числе и применять по служебной необходимости.
22.04.2026 11:16 Відповісти
то питання вже до системи до вертикалі від Зе до патрульної. Люди проголосували, значить можна і так, людям нормально.
22.04.2026 11:29 Відповісти
Можна. Це поліція. І в армії так само. Тому через 25 років ці категорії йшли на пенсію, досить немаленьку.
22.04.2026 14:40 Відповісти
В як часто до вас приходять неадекватні пацієнти з вогнепальною зброєю. Чи навпаки: ти нашкодив пацієнту і тут прийшла озброєна людина і починає наносити вас та ваш заклад.
Це тупе порівняння.

А дії поліцейських не скільки не засуджую, кожен би в такій ситуації шукав би місце де безпечно.
22.04.2026 00:10 Відповісти
тоді для чого вони потрібні , щоб при першому шухері тихо піти в ліс ?
22.04.2026 00:14 Відповісти
Пожарный на пожаре должен держаться подальше от огня, это ведь опасно, надо искать безопасное место?
22.04.2026 00:18 Відповісти
Я засуджую їх дії але правда в том у що у нас немає нормальної поліції.
22.04.2026 01:47 Відповісти
Тобто? А для чого тоді поліція?
22.04.2026 18:38 Відповісти
Це як в анекдоті "як пожежа то хоч звільнюйся!"
22.04.2026 00:38 Відповісти
Хах. А що я казав. Половина мусорів і ТЦКшників яких вивели на вулиці ловити ''ухилянтів'' офіційно даже не працюють ні там ні там. Тупо бойовиків набрали для відлову людей. На відео було видно як вони з планшетом бігали. Зате як тут мене банили буцімто за кацапське іпсо
22.04.2026 01:09 Відповісти
маячня якась "... не працюють ні там ні там"
22.04.2026 20:50 Відповісти
Ці двоє поліцейських такі самі як і всі. Більшість з них би побігли, наша поліція неготова до таких викликів. Треба зносити гадську зелену банду що імітацією всього прикриває руїну. Руїну парламенту, прокуратури, поліції, медицини, президента, податкової, митниці, руїну всього. Треба змінювати країну а не лицемірно відігруватись на двох бєднягах що виявились не в тому місці і не в той час як і ти що загинули та постраждали.
22.04.2026 01:23 Відповісти
Як зносити? Підверьде що ви особисто очолите штурм Банкової і що це забезпечить Зеленському підвал. Народ підійде та почекає.
22.04.2026 01:54 Відповісти
22.04.2026 15:00 Відповісти
Українську історію читайте
22.04.2026 15:58 Відповісти
А особисто Ви мабуть з пістолетом на карабін побігли б. І дописи про підвищення підготовки це з офісу простих та безглуздих рішень. Підготовка і утримання спеців, які будуть діяти в такій ситуації оптимально, виходить за межі фінансової спроможності бюджету будь-якої країни. Так ця ситуація буде повторюватися вічно в усіх країнах і найсумніше її неможливо вирішити, бо банально жодна країна не має людського ресурсу для створення необхідної кількості професіоналів, що можуть діяти оптимально в будь-яких ситуаціях. Близько 80% начелення будь-якої країни це поціновувачі активних дій не злазячи з дивана і відсоток цих поціновувачів нажаль тільки зростає. Це повязано з законами еволюції, а обійти закони природи неможливо.
22.04.2026 06:07 Відповісти
ви про шо взагалі?
22.04.2026 15:57 Відповісти
А з калашом під КАБ, снаряд155 мм, дрон можна? Там бігти нє? Нільзя? Капєц логіка.
22.04.2026 18:42 Відповісти
Для початку треба скасувати кріпацтво. Потім уже все інше
22.04.2026 12:36 Відповісти
...тим більше нагальною виглядає потреба у "законі про зброю"(що спізнився на десятки років вже, бо усим владам сцикотно мати справу з озброєним козаком замість беззбройного кріпака), який може надати шанс українцю у складний ситуації, звісно, якщо буде нормально написаний, а не стане черговою цидулкою та годівничкою для рєшал та Иліти..
22.04.2026 05:43 Відповісти
Мені за 70 і я не впевнена, що могла б застосувати зброю, якби навіть її мала. Але коли б молодші, і з навиками поводження з вогнестрілом чоловіки та жінки - свідки події, таку зброю мали, то жертв було б набагато менше.
22.04.2026 13:04 Відповісти
І я спостерігаю як місцеву сєпарню, особливо під ІР Великобританії, тут же попаяло і розриває від ненависті.
22.04.2026 05:50 Відповісти
На відео ії дійсно сказав старшой бігти за аптечкою.
22.04.2026 06:19 Відповісти
винен клименко

клименка геть !

.
22.04.2026 06:31 Відповісти
І до чого це? Не дуже розумію. Факт скоєння нею злочину є, наслідки більш ніж тяжки, покарання має бути відповідне. Інакше втрачпється сенс існування в Україні ККУ так само як вже втрачено існування Конституції, якою влада та весь її склад підтираються в нужнику.

Так було завжди, що в патруль відправляли НЕ тільки патрульних, а по черзі туди ходили всі поліцейські «офісники» бо клятву всі дають одну й ту саму, мають.звання, проходять атестацію і володіють зброєю, в їх посвідченнях прямо про це вказано.
Офісники, як ви кажете і грошове утримання мають більше ніж патрульні і їх залучення НЕ Є НОВИНОЮ, БО ТАК МАЄ БУТИ - всі є ПОЛІЦІЄЮ.І ПРАВООХОРОНЦЯМИ.

І ДИВНО КОЛИ МИНУЛЕ МАЄ СКАСУВАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СКОЄНИЙ ЗЛОЧИН.
ЦЕ ЯК ДОЗВІЛ ВСІМ ХТО БУВ НА МАЙДАНІ РОБИТИ ЩО ЗАВГОДНО, БО ПОКАРАНЬ НЕ БУДЕ. ЦЕ НОНСЕНС.
22.04.2026 07:06 Відповісти
Найшли стрілочника, і поговорити є тема...
22.04.2026 07:47 Відповісти
її відмазують бо вона "Дєвочка". Вона має посвідчення, має табельну зброю, давала присягу, на неї розповсюджується закон України про Поліцію в правах та обов'язках. До патрулювання в колшій міліції залучали усіх, і несли за свої вчинки,як усі.
22.04.2026 08:11 Відповісти
Кожна людина має в своєму житті щось позитивне, але обговорюються конкретні дії, які провели до смерті людей. Ніхто їй не дає характеристику як в цілому "поганій" людині. Тим не менш, в цьому випадку слід нести відповідальність саме за ТАКІ вчинки без позитивного або негативного бекграунду.
22.04.2026 10:00 Відповісти
Виявляється служба в поліції це не тільки з планшетиком ходити та бабусів що торгують кошмарити... А іноді треба і озброєних злочинців зупиняти...
22.04.2026 10:15 Відповісти
Поліціаї виконують лише те що від них вимагає начальство. Звільняти потрібно керівництво яке не навчило і не підготувало поліцейських до захисту населення від злочинних посягань. Ну от навіщо поліцейському пістолет якщо він прудко тікає з місця злочину з пістолетом в руці і боїться вистрелити у вбивцю? Нахрєн той планшет коли виклик на стрілянину? Вона збиралась пробивати підстреленого хлопчика по базам ТЦК? Дебіли...
22.04.2026 10:33 Відповісти
Міністр МВС Клименко має бути звільнений з посади.
Некомплект поліції, некомпетентність працівників, корупція та інші правопорушення, які тягнуться роками.
Проте Клименко влаштовує зеленого ЛІДОРА, а головне Татарова з д'Єрмаком, які фактично керують силовим блоком, зокрема, ментами, ДБР, СБУ, прокуратурою.
Стрілянина у Києві це все наслідки кругової поруки, договорняків та телефонного права.
22.04.2026 11:07 Відповісти
В Києві не вистачає поліції??? Біля кожного вихода з метро стоять, патрулі постійно, але є нюанс, що вони задіяні в ловлі "ухилянтів", от і все. І відео підтвердження того по кілька штук в день з пакуванням, і поблизу декілька авто поліції. А блокпости де по десятку поліції стоїть ...

Масло-масляне, пісня гарна нова...
22.04.2026 12:38 Відповісти
тим паче як вона могла, цілий капітан поліції йти на місце події з жертвами не узявши з собою аптечку?
22.04.2026 13:12 Відповісти
Подивіться відео с бодікамов та те що вони кажуть один одному, багато питать відпадуть...
22.04.2026 13:34 Відповісти
За майдан відзначити, за втечу покарати.
22.04.2026 19:21 Відповісти
Сумніваюсь що ці двоє це найгірші поліцейскі в країні. Вони скоріше середньостатистичні. Винні керівники, а не рядові, ті хто відповідав за підготовку поліцейських, хто набирав людей невідповідних посаді, хто приймав закони про поліцію, які дозволять мати випадкових людей на службі.
22.04.2026 23:22 Відповісти
А те що вона була цілою медикинею колись там десь, це якось робить індульгенцію її? Це ж не продавець а поліцейська яка трусливо втекла, цікаво а на заході скільки би голів позлітало би з такого?
23.04.2026 16:56 Відповісти
