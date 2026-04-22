Подозреваемый в убийстве Парубия сам сообщил россиянам, что "может быть чем-то полезным", - Швец

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Сцельников сам предложил россиянам "свои услуги".

Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец в интервью Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Он фактически сам предложил свои услуги россиянам, а также добавил, что готов поехать в Россию, поискать сына среди военнопленных. Они, в свою очередь, пообещали поискать тело сына вблизи Бахмута – в том районе, где он пропал, и помочь его похоронить", – отметил Швец.

Переписка подозреваемого с российским куратором позволила установить картину того, как происходила их совместная работа с самого начала и до момента его задержания.

Читайте: Улицу в центре Киева назовут в честь Парубия

"В своих сообщениях он не скрывал негативного отношения к украинским политикам, которых считал виновными в развязывании войны. И сам сообщил, что может быть чем-то полезен россиянам.

Его спросили, кто из известных политиков проживает во Львове, может ли он проследить за кем-то из них, чтобы выяснить, где человек живет. Первым, кого он назвал, был Андрей Парубий. Он знал, где тот живет, потому что на соседней улице проживал его товарищ, с которым он вместе занимался ремонтом бытовой техники. Поэтому сообщил, что может за ним проследить, установить какие-то обстоятельства его жизни. А после этого, что в принципе может его ликвидировать", — добавил он.

Читайте: Семья убитого Парубия подала иск о моральном возмещении на 15 миллионов

Убийство готовилось год

"Убийство Парубия готовилось год. Он проводил разведку, добывал орудия и средства, которые ему были нужны для совершения преступления: приобрел авто, электровелосипед, шлем, сумку Glovo, одежду, мобильные телефоны.

Например, у него была собственная машина, но он приобрел еще одну на другое лицо. Машина, на которой велась слежка за Парубием, была оформлена на военного, находящегося в российском плену", — отметил Швец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийства Парубия и Фарион между собой не связаны, - руководитель ГСУ СБУ Швец

Напомним, что 1 апреля суд во Львове продлил подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток.

Читайте: Следствие проверяет контакты "голосеевского стрелка" и возможные связи с РФ, - начальник ГСУ СБУ Швец