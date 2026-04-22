Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру роты 128 ОГШБр Алексею Михайлову, который 343 дня провел на передовой

Фото: Офіцер ЗСУ Олексій (Ботанік) / 128 окрема гірсько-штурмова бригада

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" капитану Алексею Михайлову, командиру роты 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Офицер провёл 343 дня на передовой.

Об этом говорится в указе на сайте главы государства, о чем сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ.

Детали

"Это награда за реальную боевую работу. За его плечами тяжелый боевой путь, Запорожское направление, оборона позиций, сложные боевые эпизоды и 343 дня непрерывного пребывания на позициях. Под его командованием подразделение удерживало свой участок, отражало штурмы противника и удерживало позиции. Заслуженно", — отметил Палиса.

История офицера

"37-летний Алексей имел возможность покинуть фронт, но, учитывая нехватку личного состава, решил остаться. В его батальоне говорят, что это один из самых длительных сроков службы для офицера ВСУ", — говорится в материале CNN.

После 343 дней на фронте Алексей получил короткий отпуск: отпраздновал 10-летие дочери, научил ее ездить на велосипеде — и снова вернулся в свою часть. В целом его командировка длилась с 1 апреля 2025 года по 8 марта 2026 года.

Сам Алексей объяснил, что его рота недоукомплектована, как и все остальные, а также примерно половина бойцов — люди в возрасте старше 50 лет.

"В идеале пехотинец должен был бы провести месяц на боевом дежурстве и месяц на восстановлении в передовом селе. Но в нынешних условиях это абсолютно нереально из-за нехватки людей", — говорит он.

