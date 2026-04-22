Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру роты 128 ОГШБр Алексею Михайлову, который 343 дня провел на передовой

Офицер Алексей (Ботаник), который провел на фронте почти год без ротаций
Фото: Офіцер ЗСУ Олексій (Ботанік) / 128 окрема гірсько-штурмова бригада

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" капитану Алексею Михайлову, командиру роты 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Офицер провёл 343 дня на передовой. 

Об этом говорится в указе на сайте главы государства, о чем сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"Это награда за реальную боевую работу. За его плечами тяжелый боевой путь, Запорожское направление, оборона позиций, сложные боевые эпизоды и 343 дня непрерывного пребывания на позициях. Под его командованием подразделение удерживало свой участок, отражало штурмы противника и удерживало позиции. Заслуженно", — отметил Палиса.

История офицера

"37-летний Алексей имел возможность покинуть фронт, но, учитывая нехватку личного состава, решил остаться. В его батальоне говорят, что это один из самых длительных сроков службы для офицера ВСУ", — говорится в материале CNN.

  • После 343 дней на фронте Алексей получил короткий отпуск: отпраздновал 10-летие дочери, научил ее ездить на велосипеде — и снова вернулся в свою часть. В целом его командировка длилась с 1 апреля 2025 года по 8 марта 2026 года.

Сам Алексей объяснил, что его рота недоукомплектована, как и все остальные, а также примерно половина бойцов — люди в возрасте старше 50 лет.

"В идеале пехотинец должен был бы провести месяц на боевом дежурстве и месяц на восстановлении в передовом селе. Но в нынешних условиях это абсолютно нереально из-за нехватки людей", — говорит он.

Ротний має стати комбатом з перспективою подальшого росту якщо подужає вищий рівень. Але люди з такими моральними якостями і ставленням до ОС нам вкрай потрібні на вищих щаблях.
22.04.2026 16:21 Ответить
Герой.На позиціях і тиждень це довго.Але є інший бік медалі.Як це часто буває чийсь героїзм компенсує чиїсь прорахунки.Провал мобілізації на совісті кого?Так отож.
22.04.2026 16:25 Ответить
Сам Олексій пояснив, що його рота недоукомплектована, як і всі інші, а також приблизно половина бійців - люди віком понад 50 років. Джерело: https://censor.net/ua/n3611847. В горно-штурмовой бригаде! Янелох хорошо разбирается в таких вопросах, присвоить бригаде почетное имя "Пенсия"...
22.04.2026 16:28 Ответить
в зеленій країні мрій, може бути тільки один герой!
і це, прикормлений білецький!
з необмеженим доступом до фінансування!
всі інші на масовці!

бо, гундосій зе!гниді, вкрай необхідні гарантії недоторканості!
22.04.2026 16:29 Ответить
Ротний не знаходиться на нулі, є ротний КСП на якому командир роти здебільшого знаходиться. Так, ротний час від часу на якусь позицію заходить для особистого контролю чи для підняття бойового духу бійців але більшість часу він перебуває на КСП, звідти і командує. При всій повазі до ротного, позиція на нулі і КСП це небо і земля.
22.04.2026 16:30 Ответить
Рік на ротному КСП не вартий і доби на нулі. Але за звичайних бійців згадувати не прийнято, бо їх дуже багато, особливо тих хто звідти не вийшов.
22.04.2026 16:35 Ответить
І як далеко від нуля по-твоєму знаходиться це саме ротне КСП ?
22.04.2026 16:51 Ответить
все дуже просто, за всіма опитуваннями, популярність зеленого покидька найменша у віковій категорії 45-60 років, бо життєвий досвід не дає людям повісити аж надто багато локшини на вуха. Тож ця вікова категорія скомороху не потрібна. А от молоді люди 18-25 аж з трусєлєй вистрибують, готові голосувати за зелений вирок власній країні. Тому їх бережуть. Хоча в 3 ОШБ на штурми не беруть людей яким більше 35 років. А тут на нулі дядьки 50+ і зелений кагал тут все влаштовує, хоча в тому ж Ізраїлі який воює десятиліттями служать з 18 років, бо розуміють, що ККД бійця 20-25 років і бійця в 45 років це "двє большиє разніци", небо та земля.
22.04.2026 16:44 Ответить
Мій син керує малим підрозділом , так як строкову проходив, але саме молодий- 43роки.
Всі інші до 55років. Аніхто не служив раніше.
22.04.2026 16:50 Ответить
 
 