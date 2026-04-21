Офицер 128-й ОГШБр Алексей (Ботаник) провел почти год на передовой на Запорожском направлении, — CNN

Офицер 128-й отдельной горно-штурмовой бригады по имени Алексей с позывным "Ботаник" провёл 343 дня на передовой. Он воевал в лесах на востоке Запорожской области и мог уйти на ротацию, но добровольно остался из-за нехватки личного состава.

История офицера

37-летний Алексей имел возможность покинуть фронт, но, учитывая нехватку личного состава, решил остаться. В его батальоне говорят, что это один из самых длительных сроков службы для офицера ВСУ.

После 343 дней на фронте Алексей получил короткий отпуск: отпраздновал 10-летие дочери, научил ее ездить на велосипеде — и снова вернулся в свою часть. В целом его командировка длилась с 1 апреля 2025 года по 8 марта 2026 года.

Нехватка людей

Сам Алексей объяснил, что его рота недоукомплектована, как и все остальные, а также примерно половина бойцов — люди в возрасте старше 50 лет.

"В идеале пехотинец должен был бы провести месяц на боевом дежурстве и месяц на восстановлении в передовом селе. Но в нынешних условиях это абсолютно нереально из-за нехватки людей", — говорит он.

В его батальоне рассказали журналистам CNN, что типичное развертывание их подразделения длится около трех-четырех месяцев.

Его позывной — Ботаник — дали ему из-за его "интеллектуальной внешности" и очков, а также потому, что по образованию он биолог, получивший ученую степень в Харьковском национальном университете имени Каразина. Все его подразделение состоит из бывших гражданских лиц и резервистов.

Фото: Офицер ВСУ Алексей (Ботаник) / 128-я отдельная горно-штурмовая бригада

"Украинские командиры все чаще говорят о кадровом голоде. Из-за этого растет нагрузка на военных, а государство активнее проводит мобилизацию и делает ставку на дроны и роботизированные системы", — пишет CNN.

Алексей рассказал, что своей главной ролью видит минимизацию потерь, а своей личной мотивацией — "чтобы моя семья, моя дочь, видели то, что вижу я — взрывы, летящие ракеты, разрушенные села, смерть". Во время своего пребывания на фронте он поддерживал моральный дух своих бойцов, в частности, обеспечивая связь с их близкими.

