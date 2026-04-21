Офіцер 128 ОГШБр Олексій (Ботанік) провів майже рік на передовій на Запорозькому напрямку, - CNN

Офіцер Олексій (Ботанік), який провів на фронті майже рік без ротацій
Фото: Офіцер ЗСУ Олексій (Ботанік) / 128 окрема гірсько-штурмова бригада

Офіцер 128 окремої гірсько-штурмової бригади, на ім’я Олексій із позивним Ботанік, провів 343 дні на передовій. Він воював у лісах на сході Запорізької області та міг піти на ротацію, але добровільно залишився через нестачу особового складу.

Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.

Історія офіцера

37-річний Олексій мав можливість покинути фронт, але з огляду на нестачу особового складу вирішив залишитися.  У його батальйоні кажуть, що це один із найдовших термінів служби для офіцера ЗСУ.

Після 343 днів на фронті Олексій отримав коротку відпустку: відсвяткував 10-річчя доньки, навчив її їздити на велосипеді — і знову повернувся до своєї частини. Загалом його відрядження тривало з 1 квітня 2025 року по 8 березня 2026 року.

Нестача людей

Сам Олексій пояснив, що його рота недоукомплектована, як і всі інші, а також приблизно половина бійців — люди віком понад 50 років.

"В ідеалі піхотинець мав би провести місяць на бойовому чергуванні та місяць на одужуванні у передовому селі. Але за нинішніх умов це абсолютно нереально через нестачу людей", - каже він.

У його батальйоні розповіли журналістам CNN, що типове розгортання їхнього підрозділу триває близько трьох-чотирьох місяців. 

Його позивний — Ботанік — дали йому через його "інтелектуальну зовнішність" та окуляри, а також тому, що за освітою він біолог, який здобув науковий ступінь в Харківському національному університеті імені Каразіна. Весь його підрозділ складається з колишніх цивільних та резервістів.

Офіцер Олексій (Ботанік), який провів на фронті майже рік без ротацій
Фото: Офіцер ЗСУ Олексій (Ботанік) / 128 окрема гірсько-штурмова бригада

"Українські командири дедалі частіше говорять про кадровий голод. Через це зростає навантаження на військових, а держава активніше проводить мобілізацію та робить ставку на дрони й роботизовані системи", пише CNN.

  • Олексій розповів, що своєю головною роллю бачить мінімізацію втрат, а своєю особистою мотивацією — "щоб моя родина, моя донька, бачили те, що бачу я — вибухи, ракети, що летять, зруйновані села, смерть". Під час свого перебування на фронті він підтримував моральний дух своїх бійців, зокрема, забезпечуючи зв'язок з їхніми близькими.

Топ коментарі
+10
Це тому що у цих людей є совість і честь.Тікать,ховатись,давать хабарі, вони не будуть як роблять сцикуни.У нас в мінбаті половина було під 50 і за 50.
показати весь коментар
21.04.2026 21:11 Відповісти
+8
от Людина Олексій , таким Воїном можно пишатися ,таких люди поважають та ******* ❤️ , а зеленський торчок це сором для держави !!!
показати весь коментар
21.04.2026 20:45 Відповісти
+7
До сліз...
показати весь коментар
21.04.2026 20:54 Відповісти
До сліз...
"кадровий голод" чомусь офіцерів - пенсіонерів ніхто не мобілізує. хоча вік та стан здоровя дозволяє . в 45 рочків пішов на пенсію та не воює. а петра тракториста бусіфіцірують та на передок бо немає грошенят відкупитися. якийсь сюр
показати весь коментар
21.04.2026 20:59 Відповісти
Ухилянтські казки.В нас всі крім одного офіцери були мобілізовані піджаки з військовою кафедрою.Офіцери запаса були мобілізовані ще в АТО/ООС і зараз більшості вже за 60.
показати весь коментар
21.04.2026 21:18 Відповісти
зрівняв хер з пальцем . офіцер пенсіонер після 25 років служби в ЗСУ та мол. літеха після студенської кафедри який ніколи не служив. та от неухілес доводжу популярно офіцерів пенсіонерів з досвідом ніхто не мобілізував та не мобілізує. в мене сусід підполковник песіонер зараз йому 56 . морда кров з молоком дома собі і каже мені *****
показати весь коментар
21.04.2026 21:37 Відповісти
Пес деш.В нас в бригаді ще у 15 році 90% офіцерів були мобілізовані, або з запасу,або з військової кафедри.Більшість ще радянської армії.Як мій товариш,був замполітом медроти.Мобілізували в АТО, потім на повнасштабну,вже списався за віком.І таких знаю декілька осіб.Якщо офіцера не мобілізували,значить на те є підстава.Пох не підстава.
показати весь коментар
21.04.2026 22:02 Відповісти
Барбос не грубі! річь не про АТО а про сьогоднішню повномасштабну війну. сьогодні попасти пенсіонеру до лав ЗСУ можна тільки по контракту! по мобілізайії ніхто їх не чіпає.
показати весь коментар
21.04.2026 22:07 Відповісти
Я тобі,диванному балаболу, пишу як було і як зараз.Ти де і коли служив щоб мені казки розповідать?
показати весь коментар
21.04.2026 22:31 Відповісти
Де служив/воював мають право питать ті хто воював/воює сам.Ти диванна обізяна, такого права не маєш.
показати весь коментар
21.04.2026 22:52 Відповісти
Станом на червень 2025 року пенсії за вислугу років отримують 160 859 осіб віком від 45 до 60 років. Тобто мова йде про людей, які у своїй більшості все ще є працездатними й можуть виконувати завдання - особливо якщо йдеться про штабну, інженерну чи технічну роботу.
Серед них, 47 091 - працюють, але вже не у військовій сфері, а 98 120 офіційно є безробітними. Разом з тим 15 544 людини продовжують службу як військовослужбовці, а ще 104 особи виокремлені в категорію найманих працівників, які є мобілізованими або добровольцями.
Середній вік виходу на пенсію становить 44,19 року.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-09-07/5919977-tisyachi-viyskovikh-pensioneriv-chomu-ukraina-ne-vikoristovue-tsey-mobilizatsiyniy-rezerv Джерело
показати весь коментар
21.04.2026 21:43 Відповісти
А знаєте чому половина бійців віком понад 50 років? А тому що вже погано бігають!
показати весь коментар
21.04.2026 21:04 Відповісти
Йти краще в тему про Одесу, захищай цкунів, там вас поки мало
показати весь коментар
21.04.2026 22:27 Відповісти
Йди краще за воєнним кораблем масква.Курс знаєш? Сєргєй Козловський,сцикля інтернетна.
показати весь коментар
21.04.2026 22:34 Відповісти
мінібат це в ТЦК?
показати весь коментар
21.04.2026 22:36 Відповісти
Ти не з квартала95?Теж не смішний клоун.
показати весь коментар
21.04.2026 22:49 Відповісти
Це тролінг! Бо знаю багато випадків)
показати весь коментар
21.04.2026 21:23 Відповісти
Повага та Честь!
показати весь коментар
21.04.2026 21:34 Відповісти
Слава Герою! Повертайся, синку, живим і здоровим!
❤️🖤💙💛
показати весь коментар
21.04.2026 21:37 Відповісти
128 бригада одна з найкрутійших бригад України ! мої квартиранти Велике Вам дякую за захист !
показати весь коментар
21.04.2026 22:38 Відповісти
..а ви, чмошні борцуни з ТЦК, й надалі продовжуйте захищати обкачаних "маминих черешеньок", сцикунів та уклоністів поки небо над Україною тримають останні Герої..
показати весь коментар
22.04.2026 05:58 Відповісти
 
 