Офіцер 128 ОГШБр Олексій (Ботанік) провів майже рік на передовій на Запорозькому напрямку, - CNN

Фото: Офіцер ЗСУ Олексій (Ботанік) / 128 окрема гірсько-штурмова бригада

Офіцер 128 окремої гірсько-штурмової бригади, на ім’я Олексій із позивним Ботанік, провів 343 дні на передовій. Він воював у лісах на сході Запорізької області та міг піти на ротацію, але добровільно залишився через нестачу особового складу.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Історія офіцера

37-річний Олексій мав можливість покинути фронт, але з огляду на нестачу особового складу вирішив залишитися. У його батальйоні кажуть, що це один із найдовших термінів служби для офіцера ЗСУ.

Після 343 днів на фронті Олексій отримав коротку відпустку: відсвяткував 10-річчя доньки, навчив її їздити на велосипеді — і знову повернувся до своєї частини. Загалом його відрядження тривало з 1 квітня 2025 року по 8 березня 2026 року.

Нестача людей

Сам Олексій пояснив, що його рота недоукомплектована, як і всі інші, а також приблизно половина бійців — люди віком понад 50 років.

"В ідеалі піхотинець мав би провести місяць на бойовому чергуванні та місяць на одужуванні у передовому селі. Але за нинішніх умов це абсолютно нереально через нестачу людей", - каже він.

У його батальйоні розповіли журналістам CNN, що типове розгортання їхнього підрозділу триває близько трьох-чотирьох місяців.

Його позивний — Ботанік — дали йому через його "інтелектуальну зовнішність" та окуляри, а також тому, що за освітою він біолог, який здобув науковий ступінь в Харківському національному університеті імені Каразіна. Весь його підрозділ складається з колишніх цивільних та резервістів.

"Українські командири дедалі частіше говорять про кадровий голод. Через це зростає навантаження на військових, а держава активніше проводить мобілізацію та робить ставку на дрони й роботизовані системи", пише CNN.

Олексій розповів, що своєю головною роллю бачить мінімізацію втрат, а своєю особистою мотивацією — "щоб моя родина, моя донька, бачили те, що бачу я — вибухи, ракети, що летять, зруйновані села, смерть". Під час свого перебування на фронті він підтримував моральний дух своїх бійців, зокрема, забезпечуючи зв'язок з їхніми близькими.

