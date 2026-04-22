УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8778 відвідувачів онлайн
Новини Присвоєння звання Герой України
2 771 11

Зеленський присвоїв звання Героя України командиру роти 128 ОГШБр Олексію Михайлову, який 343 дні провів на передовій

Офіцер Олексій (Ботанік), який провів на фронті майже рік без ротацій
Фото: Офіцер ЗСУ Олексій (Ботанік) / 128 окрема гірсько-штурмова бригада

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" капітану Олексію Михайлову, командиру роти 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Офіцер провів 343 дні на передовій. 

Про це йдеться в указі на сайті голови держави та повідомив заступник очільника ОП Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"Це нагорода за реальну бойову роботу. За його плечима важкий бойовий шлях, Запорізький напрямок, оборона позицій, складні бойові епізоди і 343 дні безперервного перебування на позиціях. Під його командуванням підрозділ тримав свою ділянку, відбивав штурми противника і утримував позиції. Заслужено", - зазначив Паліса.

Історія офіцера

"37-річний Олексій мав можливість покинути фронт, але з огляду на нестачу особового складу вирішив залишитися. У його батальйоні кажуть, що це один із найдовших термінів служби для офіцера ЗСУ", - йдеться у матеріалі CNN.

  • Після 343 днів на фронті Олексій отримав коротку відпустку: відсвяткував 10-річчя доньки, навчив її їздити на велосипеді — і знову повернувся до своєї частини. Загалом його відрядження тривало з 1 квітня 2025 року по 8 березня 2026 року.

Сам Олексій пояснив, що його рота недоукомплектована, як і всі інші, а також приблизно половина бійців — люди віком понад 50 років.

"В ідеалі піхотинець мав би провести місяць на бойовому чергуванні та місяць на одужуванні у передовому селі. Але за нинішніх умов це абсолютно нереально через нестачу людей", - каже він.

Автор: 

Герой України (370) Зеленський Володимир (27556) офіцер (103) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (159) ЗСУ (8547)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Герой.На позиціях і тиждень це довго.Але є інший бік медалі.Як це часто буває чийсь героїзм компенсує чиїсь прорахунки.Провал мобілізації на совісті кого?Так отож.
показати весь коментар
22.04.2026 16:25 Відповісти
+3
Ротний має стати комбатом з перспективою подальшого росту якщо подужає вищий рівень. Але люди з такими моральними якостями і ставленням до ОС нам вкрай потрібні на вищих щаблях.
показати весь коментар
22.04.2026 16:21 Відповісти
+3
Сам Олексій пояснив, що його рота недоукомплектована, як і всі інші, а також приблизно половина бійців - люди віком понад 50 років. Джерело: https://censor.net/ua/n3611847. В горно-штурмовой бригаде! Янелох хорошо разбирается в таких вопросах, присвоить бригаде почетное имя "Пенсия"...
показати весь коментар
22.04.2026 16:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
22.04.2026 16:29 Відповісти
Ротний не знаходиться на нулі, є ротний КСП на якому командир роти здебільшого знаходиться. Так, ротний час від часу на якусь позицію заходить для особистого контролю чи для підняття бойового духу бійців але більшість часу він перебуває на КСП, звідти і командує. При всій повазі до ротного, позиція на нулі і КСП це небо і земля.
показати весь коментар
22.04.2026 16:30 Відповісти
Рік на ротному КСП не вартий і доби на нулі. Але за звичайних бійців згадувати не прийнято, бо їх дуже багато, особливо тих хто звідти не вийшов.
показати весь коментар
22.04.2026 16:35 Відповісти
І як далеко від нуля по-твоєму знаходиться це саме ротне КСП ?
показати весь коментар
22.04.2026 16:51 Відповісти
По різному.
показати весь коментар
22.04.2026 18:35 Відповісти
все дуже просто, за всіма опитуваннями, популярність зеленого покидька найменша у віковій категорії 45-60 років, бо життєвий досвід не дає людям повісити аж надто багато локшини на вуха. Тож ця вікова категорія скомороху не потрібна. А от молоді люди 18-25 аж з трусєлєй вистрибують, готові голосувати за зелений вирок власній країні. Тому їх бережуть. Хоча в 3 ОШБ на штурми не беруть людей яким більше 35 років. А тут на нулі дядьки 50+ і зелений кагал тут все влаштовує, хоча в тому ж Ізраїлі який воює десятиліттями служать з 18 років, бо розуміють, що ККД бійця 20-25 років і бійця в 45 років це "двє большиє разніци", небо та земля.
показати весь коментар
22.04.2026 16:44 Відповісти
Мій син керує малим підрозділом , так як строкову проходив, але саме молодий- 43роки.
Всі інші до 55років. Аніхто не служив раніше.
показати весь коментар
22.04.2026 16:50 Відповісти
Шкода, що цей Герой отримує заслужену нагороду за рішенням цього бездарного мудака.
показати весь коментар
22.04.2026 21:22 Відповісти
 
 