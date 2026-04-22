Зеленський присвоїв звання Героя України командиру роти 128 ОГШБр Олексію Михайлову, який 343 дні провів на передовій
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" капітану Олексію Михайлову, командиру роти 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Офіцер провів 343 дні на передовій.
Про це йдеться в указі на сайті голови держави та повідомив заступник очільника ОП Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
"Це нагорода за реальну бойову роботу. За його плечима важкий бойовий шлях, Запорізький напрямок, оборона позицій, складні бойові епізоди і 343 дні безперервного перебування на позиціях. Під його командуванням підрозділ тримав свою ділянку, відбивав штурми противника і утримував позиції. Заслужено", - зазначив Паліса.
Історія офіцера
"37-річний Олексій мав можливість покинути фронт, але з огляду на нестачу особового складу вирішив залишитися. У його батальйоні кажуть, що це один із найдовших термінів служби для офіцера ЗСУ", - йдеться у матеріалі CNN.
- Після 343 днів на фронті Олексій отримав коротку відпустку: відсвяткував 10-річчя доньки, навчив її їздити на велосипеді — і знову повернувся до своєї частини. Загалом його відрядження тривало з 1 квітня 2025 року по 8 березня 2026 року.
Сам Олексій пояснив, що його рота недоукомплектована, як і всі інші, а також приблизно половина бійців — люди віком понад 50 років.
"В ідеалі піхотинець мав би провести місяць на бойовому чергуванні та місяць на одужуванні у передовому селі. Але за нинішніх умов це абсолютно нереально через нестачу людей", - каже він.
