Вбила військовослужбовця ЗСУ на замовлення спецслужб РФ: поліція Закарпаття затримала підозрювану. ФОТОрепортаж

В Ужгороді знайшли мертвим військовослужбовця. Його вбили на замовлення спецслужб РФ, повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Встановлено, що до вбивства причетна 26-річна мешканка Запоріжжя, яка тимчасово проживала в Ужгороді. Її затримали за підозрою у державній зраді, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, жінка діяла за вказівками представника спецслужб РФ, з яким встановила контакт через месенджер. За $3000 вона погодилась здобути інформацію з телефону військового. Надалі підозрювана познайомилась із визначеним чоловіком і встановила з ним довірливі стосунки. Згодом, виконуючи інструкції куратора, підлила чоловіку у напій невідомий препарат. Через певний час військовослужбовець знепритомнів і помер", – йдеться в повідомленні.

В Нацполіції додали, що рашисти завербували жінку орієнтовно місяць тому. Вони використали дані зловмисниці та створили акаунт на сайті знайомств. Саме там вони розшукали військовослужбовця, вели з ним бесіду та домовилися про зустріч. Надалі з військовим завербована контактувала самостійно.

Коли військовослужбовець помер, жінка сфотографувала тіло та надіслала звіт своїм кураторам. Водночас вона викликала швидку допомогу, намагаючись інсценувати нещасний випадок. Але правоохоронці викрили її та затримали.

Під час обшуків вилучено низку доказів. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Триває встановлення всіх обставин події. Після отримання висновків експертиз, буде вирішено питання щодо подальшої правової кваліфікації дій підозрюваної.





