УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14399 відвідувачів онлайн
Новини Фото Вбивство військових
4 655 26

Вбила військовослужбовця ЗСУ на замовлення спецслужб РФ: поліція Закарпаття затримала підозрювану. ФОТОрепортаж

В Ужгороді знайшли мертвим військовослужбовця. Його вбили на замовлення спецслужб РФ, повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Встановлено, що до вбивства причетна 26-річна мешканка Запоріжжя, яка тимчасово проживала в Ужгороді. Її затримали за підозрою у державній зраді, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"За даними слідства, жінка діяла за вказівками представника спецслужб РФ, з яким встановила контакт через месенджер. За $3000 вона погодилась здобути інформацію з телефону військового. Надалі підозрювана познайомилась із визначеним чоловіком і встановила з ним довірливі стосунки. Згодом, виконуючи інструкції куратора, підлила чоловіку у напій невідомий препарат. Через певний час військовослужбовець знепритомнів і помер", – йдеться в повідомленні.

В Нацполіції додали, що рашисти завербували жінку орієнтовно місяць тому. Вони використали дані зловмисниці та створили акаунт на сайті знайомств. Саме там вони розшукали військовослужбовця, вели з ним бесіду та домовилися про зустріч. Надалі з військовим завербована контактувала самостійно.

Коли військовослужбовець помер, жінка сфотографувала тіло та надіслала звіт своїм кураторам. Водночас вона викликала швидку допомогу, намагаючись інсценувати нещасний випадок. Але правоохоронці викрили її та затримали.

Під час обшуків вилучено низку доказів. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Триває встановлення всіх обставин події. Після отримання висновків експертиз, буде вирішено питання щодо подальшої правової кваліфікації дій підозрюваної.

Читайте: У Білій Церкві чоловіка ледь не зарізали за вітання "Христос Воскрес". ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (69661) вбивство (3250) Ужгород (352) ЗСУ (8543) Закарпатська область (2211) Ужгородський район (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
$3000, це все міняє!
Я не розумію іншого - нахіба цілій спецслужбі кацапетівки телефон якогось військовослужбовця? Чи може то був якийсь генерал? Але знову питання - як можна тримати у власному телефоні щось секретне і розпивати алкоголь з першою зустрічною?
показати весь коментар
23.04.2026 11:33 Відповісти
+6
Я НЕ РОЗУМІЮ ЦИХ ЛЮДЕЙ.

До біса патріотизм - його нема ні в кого уже. Але обміняти ВСЕ своє життя на що? - на 300 баксів? Які тобі пообіцяли хз хто по інтернету?
показати весь коментар
23.04.2026 11:28 Відповісти
+6
Блін, що ж то військовий, заради чого цілу операцію розробили.. і зло- телефон.
показати весь коментар
23.04.2026 11:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
показати весь коментар
3000 $ за людину це за 1 млн людей виходить 3 млрд - СУПЕР ДЕШЕВО. РФ щоб вбити 500 000 витратила десь 2-3 трлн
показати весь коментар
23.04.2026 11:44 Відповісти
Шановний, людина прийшла на побачення з дівчиною, мабуть принесла пляшку вина або ігристого. І це є норм для переважної більшості людей. Ти мабуть на побачення з яблучком приходив, яке по дорозі зірвав?
показати весь коментар
23.04.2026 11:54 Відповісти
Брєд. Імітація активної діяльності.
показати весь коментар
23.04.2026 12:06 Відповісти
дурня все это
показати весь коментар
23.04.2026 12:12 Відповісти
При правильному підході підозрювана підпише що завгодно
показати весь коментар
23.04.2026 12:13 Відповісти
показати весь коментар
Трішки розігралась фантазія у правоохоронців
показати весь коментар
23.04.2026 12:16 Відповісти
Не сміши. За фантазії на 15 років не саджають.
показати весь коментар
23.04.2026 12:30 Відповісти
Життя обезцінилось - постійно треба бути насторожі
показати весь коментар
23.04.2026 11:33 Відповісти
Із квартири краще зараз не вилазити.
показати весь коментар
23.04.2026 11:36 Відповісти
імбіцили, які проміняли власну державу на дешевий серіал за 300 чи за 3000 баксів не думаючи зкоять будь який злочин. Це біосміття, якому какаяразніца аби гроші та харчі хороші...
показати весь коментар
23.04.2026 11:38 Відповісти
"Не вірте хлоп"ята дівчатам із чату ..." 😟
показати весь коментар
23.04.2026 11:40 Відповісти
Після того як військового заманили і вбили отрутою всі знають як те сталося і ЩО треба було зробити щоб НЕ СТАЛОСЯ.

У Києві стріляють, у тилу вбивають військовослужбовців...
показати весь коментар
23.04.2026 11:41 Відповісти
Що до військового. Служити треба та захищати,а не під час війни по порносайтах знайомств варитися...Чи мало гідних дівчат навкруги та у ЗСУ....???
показати весь коментар
23.04.2026 11:46 Відповісти
Сам головою вдарився чи хтось тебе вдарив? Бо по коменту твоєму видно пошкодження мізків.
Що лікарі тобі кажуть, є шанс на одужання?
показати весь коментар
23.04.2026 11:52 Відповісти
Пздц... за 3000$ , імбіцили кончені.
показати весь коментар
23.04.2026 11:53 Відповісти
Тут навіть не в кількості грошових знаків справа. Просто імбецили, без додаткових пояснень.
показати весь коментар
23.04.2026 12:15 Відповісти
Хоч би їй пожиттєве дали
показати весь коментар
23.04.2026 12:09 Відповісти
Видно, молодий і дурний був. Якщо вже шастаєте по простітуткам, то хоча б не бухайте з ними. До речі, на чесну тилову зарплату сильно й не погуляєш. Може це був військовослужбовець ТЦК ?
показати весь коментар
23.04.2026 12:10 Відповісти
ну если с тцк, то замовником могли быть украинцы
показати весь коментар
23.04.2026 12:14 Відповісти
Без суда і слідства потрібно цю курву повісити 😡
показати весь коментар
23.04.2026 12:17 Відповісти
Ментовська брехня! Звичайна клофелінщиця вирішила пограбувати мужика, нерозрахувала дозу він ласти зклеїв... А мусора всім підряд "агентів" клеять
показати весь коментар
23.04.2026 12:29 Відповісти
Особливо,коли у телефоні вся переписка із моцьковськими кураторами... І передача телефоном змісту смартфона військового.
Це дуже потрібно робити " клофелінщиці"..
показати весь коментар
23.04.2026 12:32 Відповісти
Пірісілєначга.....
показати весь коментар
23.04.2026 12:36 Відповісти
 
 