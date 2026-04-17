На п’ятому році повномасштабної війни досі немає ультрасучасних центрів підготовки військових, - полковник Купол. ВIДЕО

Полковник запасу ЗСУ Анатолій (Купол) Козел у новому відео аналізує виклики, перед якими опинилася Україна у квітні 2026 року. Військовий порушує питання соціальної несправедливості, ставлення до ветеранів, підготовки новобранців та провалів у державному управлінні.

Про це він розповів на своєму ютуб-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Криза довіри та корупція

Купол критикує політичне керівництво, вказуючи на те, що корупція під час війни набула дуже великих масштабів. Він звертає увагу на прірву між громадянами та "друзями президента", які перебувають за кордоном.

"За весь період сучасної історії неньки України найбільша корупція якраз при Зеленському. Чому найбільша корупція? Тому що в цей період повномасштабної війни до нас заходить дуже багато коштів наших союзників. Ну і подивіться, що відбувається. Це тільки от як кажуть в інфополі, плівки Міндіча озвучені на 10%, а там уже сотні мільйонів доларів задокументованого злочину. І де зараз Міндіч, найближчий, як він сказав, друг нашого Верховного Головнокомандувача. Правильно в Ізраїлі. В цілому якщо подивитися на команду теперішнього президента, то вона і ховається за кордоном", - говорить військовий.

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Ставлення до ветеранів

Серед іншого Купол наголошує, що держава має забезпечити гідне життя ветеранам. Йдеться, за його словами, про пенсії на рівні європейських стандартів, а не мізерні виплати.

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Суперечливі заяви Зеленського про озброєння

Також у випуску Купол аналізує риторику Зеленського, який в один день заявляє про достатні запаси зброї, а через кілька годин — про критичний дефіцит ракет до систем Patriot.

Військовий закликає не озвучувати точні дані про запаси БК, оскільки ворог миттєво використовує цю інформацію для масованих обстрілів.

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Провал системи підготовки новобранців та повернення чоловіків

Коментуючи ідею повернення чоловіків з-за кордону, полковник зазначає, що в Україні досі не створено ультрасучасних навчальних центрів.

За словами військового, замість якісної підготовки новобранці часто опиняються в "палатках у лісі", де рівень навчання та забезпечення є вкрай низьким.

"Досі не існує якісної системи підготовки. Подивіться інтерв'ю (військових, - ред.), подивіться коментарі. Кожен навчальний центр - це умовно середньостатистична палатка в лісі, колюча проволка в три ряди, ухилянти, СЗЧшники, які звідти тікають. Люди там хворіють. Пневмонія... Та зрештою попросіть ту саму Німеччину. Вони московитам, до речі, за кошти будували ультрасучасні навчальні центри. Де наші ультрасучасні навчальні центри на п'ятому році повномасштабного вторгнення? Хто про це взагалі думає? Як солдата підготуєш, так він і воює. І таких центрів у нас у нас мало б уже бути, якщо робити їх хоча б по одному в рік. 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й. Шість штук. Де хоч один? Нуль. То хто поїде, якщо ми підготувати нормально не можемо?", - задався питаннями Купол.

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