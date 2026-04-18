На пятом году полномасштабной войны до сих пор нет ультрасовременных центров подготовки военных, - полковник Купол. ВИДЕО

Полковник запаса ВСУ Анатолий (Купол) Козел в новом видео анализирует вызовы, с которыми столкнулась Украина в апреле 2026 года. Военный поднимает вопросы социальной несправедливости, отношения к ветеранам, подготовки новобранцев и провалов в государственном управлении.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кризис доверия и коррупция

Купол критикует политическое руководство, указывая на то, что коррупция во время войны приобрела очень большие масштабы. Он обращает внимание на пропасть между гражданами и "друзьями президента", которые находятся за границей.

"За весь период современной истории Украины самая большая коррупция как раз при Зеленском. Почему самая большая коррупция? Потому что в этот период полномасштабной войны к нам поступает очень много средств наших союзников. Ну и посмотрите, что происходит. Это только, как говорят в инфополе, пленки Миндича озвучены на 10%, а там уже сотни миллионов долларов задокументированного преступления. И где сейчас Миндич, ближайший, как он сказал, друг нашего Верховного Главнокомандующего. Правильно, в Израиле. В целом, если посмотреть на команду нынешнего президента, то она и скрывается за границей", — говорит военный.

Читайте также: Демократия в Украине жива, несмотря на военное положение, - Зеленский о коррупционных скандалах

Отношение к ветеранам

Среди прочего Купол подчеркивает, что государство должно обеспечить достойную жизнь ветеранам. Речь идет, по его словам, о пенсиях на уровне европейских стандартов, а не о мизерных выплатах.

Читайте также: Близкие к Сырскому подразделения комплектуют в первую очередь, - капитан ВСУ Ширшин

Противоречивые заявления Зеленского об вооружении

Также в выпуске Купол анализирует риторику Зеленского, который в один день заявляет о достаточных запасах оружия, а через несколько часов — о критическом дефиците ракет для систем Patriot.

Военный призывает не озвучивать точные данные о запасах БК, поскольку враг мгновенно использует эту информацию для массированных обстрелов.

Читайте также: Политики должны знать о ситуации на фронте, но не руководить войной, — Герой Украины, полковник Кащенко

Провал системы подготовки новобранцев и возвращение мужчин

Комментируя идею возвращения мужчин из-за границы, полковник отмечает, что в Украине до сих пор не создано ультрасовременных учебных центров.

По словам военного, вместо качественной подготовки новобранцы часто оказываются в "палатках в лесу", где уровень обучения и обеспечения крайне низок.

"До сих пор не существует качественной системы подготовки. Посмотрите интервью (военных. — Ред.), посмотрите комментарии. Каждый учебный центр — это условно среднестатистическая палатка в лесу, колючая проволока в три ряда, уклонисты, СОЧники, которые оттуда сбегают. Люди там болеют. Пневмония... Да в конце концов спросите ту самую Германию. Они московитам, кстати, за средства строили ультрасовременные учебные центры. Где наши ультрасовременные учебные центры на пятом году полномасштабного вторжения? Кто об этом вообще думает? Как солдата подготовишь, так он и воюет. И таких центров у нас уже должно было бы быть много, если бы строить их хотя бы по одному в год. 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й. Шесть штук. Где хоть один? Ноль. Так кто поедет, если мы нормально подготовить не можем?" — задался вопросами Купол.

Читайте также: Обнародование потерь штурмовых полков Сырского может стать вопиющим моментом, - Кротевич