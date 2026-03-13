Демократия в Украине жива, несмотря на военное положение, - Зеленский о коррупционных скандалах
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине "демократия жива", несмотря на то, что в стране идет война. В то же время в России ситуация кардинально иная.
Об этом глава государства сказал в интервью Radio France, сообщает Цензор.НЕТ.
"Демократия жива"
Зеленский прокомментировал коррупционные скандалы, охватившие его правительство:
"Критика существует, и тот факт, что вы о ней знаете, свидетельствует о том, что демократия жива в Украине".
Зеленский также признал, что во время войны права и свободы граждан могут быть ограничены. Несмотря на все, глава государства считает, что ситуация в Украине значительно отличается от того, что происходит в России, где фактически отсутствует какая-либо критика власти: "В России один человек решает все, и все страдают".
Борьба с коррупцией
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в неэффективной борьбе с коррупцией и заявил о поддержке антикоррупционных органов.
- Ні, у нас є наказ комедіанта!
І ніхто і не думає карати винуватців-
Jaroslav Lisevich
Нагадаю дуже трагічну подію, яка сталась 4 роки тому і про яку не всі згадують у ФБ. До сьогодні я впевнений, що ми і 10 долі не знаємо всієї правди.
Хоча, в той день Подоляк із Рєзніковим звинуватили рашистів в тому, що вони обстріляли полігон через ,,злість'', а цілий міністр навіть вимагав від країн НАТО закрити небо над Україною. Але перед тим виклали світлину із Яворівського полігону.
Дякувати Богу живі свідки тих подій, наші військові, які проходили підготовку на полігоні, бачили все на свої очі і допомагали медикам евакуйовувати загиблих побратимів.
І свідків того злощасного дня залишилось дуже мало. Багато із них загинули через декілька днів в гарячих точках війни. Я маю всю надію, що вони багато чого розкажуть, про що ми навіть не здогадуємось.
13 березня 2022 року.
Щоб закрити небо, спочатку закрийте свої чорні роти і арештуйте провокаторів, які допомагають ворогу.
Пряма мова Резнікова: "Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова.
Тут працюють іноземні інструктори.
Це нова терористична атака на мир та безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо".
Ти що Володя й#бнувся ???😳
ЗЄ узурпував всі гілки влади.
Свобода слова залишилася тільки в інтернеті. Покищо...
Опозиція загнана під плінтус і її постійно тероризують.
Громадяне позбавлені прав та свобод.
Місцева влада підмінена військовими адміністраціями, які призначає ЗЄ.
Виборів нема.