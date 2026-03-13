Демократия в Украине жива, несмотря на военное положение, - Зеленский о коррупционных скандалах

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине "демократия жива", несмотря на то, что в стране идет война. В то же время в России ситуация кардинально иная.

Об этом глава государства сказал в интервью Radio France, сообщает Цензор.НЕТ.

"Демократия жива"

Зеленский прокомментировал коррупционные скандалы, охватившие его правительство:

"Критика существует, и тот факт, что вы о ней знаете, свидетельствует о том, что демократия жива в Украине".

Зеленский также признал, что во время войны права и свободы граждан могут быть ограничены. Несмотря на все, глава государства считает, что ситуация в Украине значительно отличается от того, что происходит в России, где фактически отсутствует какая-либо критика власти: "В России один человек решает все, и все страдают".

Борьба с коррупцией

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в неэффективной борьбе с коррупцией и заявил о поддержке антикоррупционных органов.

