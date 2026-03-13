Демократия в Украине жива, несмотря на военное положение, - Зеленский о коррупционных скандалах

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине "демократия жива", несмотря на то, что в стране идет война. В то же время в России ситуация кардинально иная.

Об этом глава государства сказал в интервью Radio France, сообщает Цензор.НЕТ.

"Демократия жива"

Зеленский прокомментировал коррупционные скандалы, охватившие его правительство:

"Критика существует, и тот факт, что вы о ней знаете, свидетельствует о том, что демократия жива в Украине".

Зеленский также признал, что во время войны права и свободы граждан могут быть ограничены. Несмотря на все, глава государства считает, что ситуация в Украине значительно отличается от того, что происходит в России, где фактически отсутствует какая-либо критика власти: "В России один человек решает все, и все страдают".

Борьба с коррупцией

  • Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в неэффективной борьбе с коррупцией и заявил о поддержке антикоррупционных органов.

Топ комментарии
+10
ТА ВІН УГОРАЄ ПРОСТО))) Він же комік і стебеться - те саме що "я вам нічего не должен" чи "********* палички"
13.03.2026 22:47 Ответить
+8
А бусікі це демократично чи тоталірістично?
13.03.2026 22:50 Ответить
+7
Сьогодні чотири роки, як по наводці Арахамії з Подоляком росія обстріляла Яворівський полігон. Понад 60 чоловік загинуло, понад 160 - поранені

І ніхто і не думає карати винуватців-

https://www.facebook.com/jaroslav.lisevich?__cft__[0]=AZamsN7zL2TCBuzixg9cR8mFd5mHKZDU7KuTfnZ-aWsLr1IaICyvQTJUecjLEBKGk4q4qeqrKkhuR9W5OznJ3DuKMuakGfpClXaQss4AU0owvjzPnjQYK2MjyRIi96E7gpq0zb7CRpAadQUgVyHvGTv4TJYmyaLVURwgOoQvodSMHg&__tn__=-UC%2CP-R Jaroslav Lisevich

Нагадаю дуже трагічну подію, яка сталась 4 роки тому і про яку не всі згадують у ФБ. До сьогодні я впевнений, що ми і 10 долі не знаємо всієї правди.

Хоча, в той день Подоляк із Рєзніковим звинуватили рашистів в тому, що вони обстріляли полігон через ,,злість'', а цілий міністр навіть вимагав від країн НАТО закрити небо над Україною. Але перед тим виклали світлину із Яворівського полігону.

Дякувати Богу живі свідки тих подій, наші військові, які проходили підготовку на полігоні, бачили все на свої очі і допомагали медикам евакуйовувати загиблих побратимів.

І свідків того злощасного дня залишилось дуже мало. Багато із них загинули через декілька днів в гарячих точках війни. Я маю всю надію, що вони багато чого розкажуть, про що ми навіть не здогадуємось.

13 березня 2022 року.

Щоб закрити небо, спочатку закрийте свої чорні роти і арештуйте провокаторів, які допомагають ворогу.

Пряма мова Резнікова: "Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова.

Тут працюють іноземні інструктори.

Це нова терористична атака на мир та безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо".
13.03.2026 22:49 Ответить
ТА ВІН УГОРАЄ ПРОСТО))) Він же комік і стебеться - те саме що "я вам нічего не должен" чи "********* палички"
13.03.2026 22:47 Ответить
- У вас є наказ коменданта?
- Ні, у нас є наказ комедіанта!
13.03.2026 22:51 Ответить
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
13.03.2026 22:48 Ответить
13.03.2026 22:59 Ответить
А бусікі це демократично чи тоталірістично?
13.03.2026 22:50 Ответить
Це все вигадки ШІ!)
13.03.2026 22:52 Ответить
Чорний воронок в свій час теж був цілком законний, і навіть тоді, коли на них ніхто не нападав
13.03.2026 22:55 Ответить
Бісікі це потужно.
13.03.2026 22:52 Ответить
Нагадую, що демократія - це влада більшості. Якщо тягнуть в бус за бажанням однієї людини - то це диктатура. А якщо за бажанням більшості - демократія. Від цього має бути тепло й приємно. Принаймні якщо ти в більшості)
13.03.2026 22:58 Ответить
Ну так то зазвичай в бусік тягуть переважаючим числом, групи оповіщення від 4 до 10 осіб тягнуть одного, а значить це демократія.
13.03.2026 23:01 Ответить
А їм наказує влада. А влада стежить за настроями суспільства. От якщо більшість проти, а влада віддає такі накази, то це вже диктатура. А коли більшість каже "тягніть їх падлюк" і влада робить як велить народ - демократія. Тому ніякої диктатури нема, все якраз демократично.
13.03.2026 23:04 Ответить
З мовчазної згоди і тягнуть, а то ще за ними прийдуть. Демократія на грані фолу
13.03.2026 23:06 Ответить
Демократія може мати різні форми, але це вона і є. Як капіталізм - може бути такий як в Німеччині, а може бути й такий як в Україні.
13.03.2026 23:10 Ответить
бусіки, то відповідь зе на російську ядерну зброю
13.03.2026 23:04 Ответить
Якщо вже зайшла мова про яз, то будемо чесними: вона дісталася нам на халяву. Тому СШП і змусило нас віддати її ************. Щось я не знаю де в УРСР збагачували уран. Ну хіба шо ракетоносії клепали. Але ракетоносії без боєголовки ніщо.
13.03.2026 23:08 Ответить
Це непопулярна думка в середовищі, де вже звикли до "нам повинні дати".
13.03.2026 23:11 Ответить
піндосів треба було відправити за кораблем, і збудувати збагачувальне підприємство.
13.03.2026 23:13 Ответить
Це навіть не брехня у виконанні шмаркатого, це просто безцеремонне сцяння на голови.
13.03.2026 22:51 Ответить
Ну,да,така демократія при ньому,що навіть слова не можна написати,так як вчергове заблокують...
13.03.2026 22:53 Ответить
Ти що Володя й#бнувся ???😳
13.03.2026 22:54 Ответить
Виновата не коррупция,а скандалы - кровавое квартальное шоу продолжается.
13.03.2026 22:55 Ответить
Навіть не смішно
13.03.2026 22:55 Ответить
13.03.2026 22:56 Ответить
13.03.2026 22:56 Ответить
Ну, поки не відбулись президентські вибори під наглядом міжнародних спостерігачів, і їх результати не порівняли з незалежними екзітполами, для таких заяв немає підгрунтя.
13.03.2026 22:57 Ответить
Чудак на букву "м"
13.03.2026 22:58 Ответить
і крикнув Zевилупок мільйонам: "Ми всі президенти!" "Так!" - відповіли мільйони, " Ми всі Zевилупки!"
13.03.2026 23:07 Ответить
Геть обкуреного ішака! Вже сім років це безтолкове чмо корчить із себе "президента", зневажаючи Конституцію та ще й кукурікає про демократію.
13.03.2026 23:09 Ответить
Зеленський де факто узурпував владу в країні, парламент та уряд не мають жодної субʼєктності, тому це блюзнірство говорити про демократію
13.03.2026 23:16 Ответить
У якому місці ця демократія?

ЗЄ узурпував всі гілки влади.
Свобода слова залишилася тільки в інтернеті. Покищо...
Опозиція загнана під плінтус і її постійно тероризують.
Громадяне позбавлені прав та свобод.
Місцева влада підмінена військовими адміністраціями, які призначає ЗЄ.
Виборів нема.
13.03.2026 23:21 Ответить
Мертве - померти не може, а дурне саме не вилікується
13.03.2026 23:27 Ответить
Тцк це вже демократія чи вже нквдатія?
13.03.2026 23:30 Ответить
Вдала в Україні узурпована зеленими, це не тоталітаризм чи диктатура (при них впк би робив на повну потужність і будь які крадіжки вирішувалися розстрілами чи повішенням) а зелена анархія, типо "я вам нічіво не должєн, я не атвічаю за мобілізацію ні за що!" Тупий зелений дебілізм як я називаю цю форму правління в Україні.
13.03.2026 23:32 Ответить
13.03.2026 23:36 Ответить
Погано. Європейці більше не готові закривати очі на корупцію зеленського
13.03.2026 23:43 Ответить
🤡 зелений торчок ,каже за демократію ,це шоб ми повірили ,та по ходу ,сам себе вмовляє ,шо демократія жива , голрвне шоб не звертали увагу скількі української землі воно здало ,скількі людейзагинуло ,після розмінування Чонгару , скількі грошей викачав він з міндічами з України , шоб ви українці не зрозуміли ,шо за керівництвом цієї мафіозної шобли ,вас розграбували ,а могли би мати , за ці гроші ще, добре озброєнні ЗСУ ...
13.03.2026 23:54 Ответить
Ще залишилось закрити НАБУ та САП, і пересаджати опозицію. Отоді Демократія буде в повній безпеці, під охороною Зеленского.
13.03.2026 23:54 Ответить
Позазаконі, позасудові обмеження свободи слова (нехай лише у вигляді обмеження трансляцій трьох телеканалів) - це по демократичному? А позасудові особисті санкції на опозицію, на її лідерів - це що?
14.03.2026 00:04 Ответить
Зелена клептократія
14.03.2026 00:05 Ответить
 
 