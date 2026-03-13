Демократія в Україні жива попри воєнний стан, - Зеленський про корупційні скандали
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні "демократія жива", попри те, що в країні війна. Водночас у Росії ситуація кардинально інша.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю Radio France, інформує Цензор.НЕТ.
"Демократія жива"
Зеленський прокоментував корупційні скандали, які охопили його уряд:
"Критика існує, і той факт, що ви про неї знаєте, свідчить про те, що демократія жива в Україні".
Зеленський також визнав, що під час війни права і свободи громадян можуть бути обмежені. Попри все, голова держави вважає, що ситуація в Україні значно відрізняється від того, що відбувається в Росії, де фактично відсутня жодна критика влади: "На Росії одна людина вирішує все, і всі страждають".
Боротьба з корупцією
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відкинув закиди в неефективній боротьбі з корупцією та заявив про підтримку антикорупційних органів.
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І ніхто і не думає карати винуватців-
https://www.facebook.com/jaroslav.lisevich?__cft__[0]=AZamsN7zL2TCBuzixg9cR8mFd5mHKZDU7KuTfnZ-aWsLr1IaICyvQTJUecjLEBKGk4q4qeqrKkhuR9W5OznJ3DuKMuakGfpClXaQss4AU0owvjzPnjQYK2MjyRIi96E7gpq0zb7CRpAadQUgVyHvGTv4TJYmyaLVURwgOoQvodSMHg&__tn__=-UC%2CP-R Jaroslav Lisevich
Нагадаю дуже трагічну подію, яка сталась 4 роки тому і про яку не всі згадують у ФБ. До сьогодні я впевнений, що ми і 10 долі не знаємо всієї правди.
Хоча, в той день Подоляк із Рєзніковим звинуватили рашистів в тому, що вони обстріляли полігон через ,,злість'', а цілий міністр навіть вимагав від країн НАТО закрити небо над Україною. Але перед тим виклали світлину із Яворівського полігону.
Дякувати Богу живі свідки тих подій, наші військові, які проходили підготовку на полігоні, бачили все на свої очі і допомагали медикам евакуйовувати загиблих побратимів.
І свідків того злощасного дня залишилось дуже мало. Багато із них загинули через декілька днів в гарячих точках війни. Я маю всю надію, що вони багато чого розкажуть, про що ми навіть не здогадуємось.
13 березня 2022 року.
Щоб закрити небо, спочатку закрийте свої чорні роти і арештуйте провокаторів, які допомагають ворогу.
Пряма мова Резнікова: "Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова.
Тут працюють іноземні інструктори.
Це нова терористична атака на мир та безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо".