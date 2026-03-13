Демократія в Україні жива попри воєнний стан, - Зеленський про корупційні скандали

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні "демократія жива", попри те, що в країні війна. Водночас у Росії ситуація кардинально інша.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Radio France, інформує Цензор.НЕТ.

"Демократія жива"

Зеленський прокоментував корупційні скандали, які охопили його уряд:

"Критика існує, і той факт, що ви про неї знаєте, свідчить про те, що демократія жива в Україні".

Зеленський також визнав, що під час війни права і свободи громадян можуть бути обмежені. Попри все, голова держави вважає, що ситуація в Україні значно відрізняється від того, що відбувається в Росії, де фактично відсутня жодна критика влади: "На Росії одна людина вирішує все, і всі страждають".

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Боротьба з корупцією

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відкинув закиди в неефективній боротьбі з корупцією та заявив про підтримку антикорупційних органів.

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