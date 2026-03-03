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Новини Боротьба з корупцією Тиск на НАБУ
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Україна створила незалежні інституції для боротьби з корупцією. Я їх всіляко підтримую, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський відкинув закиди в неефективній боротьбі з корупцією та заявив про підтримку антикорупційних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.

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Боротьба з корупцією

Зеленський відповідав на питання італійського журналіста щодо критики в недостатній боротьбі з корупцією в Україні.

"Ми створили незалежні інституції, які здатні протидіяти корупції. Я всіляко їх підтримую, але розслідування мають проводити вони", - заявив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я намагаюсь бути чесним в усьому та з усіма. Ми будуємо антикорупційну інфраструктуру, - Зеленський

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Ніхто не блокує антикорупційні розслідування, а мої "довірені особи" – це інсинуації

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Зеленський Володимир (27960) корупція (5082)
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Топ коментарі
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Украина создала. А кто то - не будем тыкать пальцами - очень хотел их уничтожить. Потому что Миндич...
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03.03.2026 16:50 Відповісти
+39
помним, помним шалену борню ЗЄлі з корупцією.... антикорупційними органами
У липні 2025 року Володимир Зеленський підписав скандальний закон №12414, який обмежив незалежність НАБУ та САП, підпорядкувавши їх Офісу генпрокурора, що викликало протести та критику ЄС.

дрібне брехло

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03.03.2026 17:03 Відповісти
+31
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03.03.2026 16:51 Відповісти
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Украина создала. А кто то - не будем тыкать пальцами - очень хотел их уничтожить. Потому что Миндич...
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03.03.2026 16:50 Відповісти
помним, помним шалену борню ЗЄлі з корупцією.... антикорупційними органами
У липні 2025 року Володимир Зеленський підписав скандальний закон №12414, який обмежив незалежність НАБУ та САП, підпорядкувавши їх Офісу генпрокурора, що викликало протести та критику ЄС.

дрібне брехло

.

.
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03.03.2026 17:03 Відповісти
"Україна створила антикорупційні органи..." НАБУ та САП у 2015 р.

2015 р. НАБУ та САП були створені при Порошенко
Порошенко це - Україна, а
ЗЄля - .......нюк !

.
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03.03.2026 17:07 Відповісти
Зеленський прочитав текст у голос, і всрався від переляку за КРИВАВІ наслідки, розкрадання України, з 2019 року!!! Кара від Українців буде неминучою!!
Без отих портновських, затягувань=гойдалок!!!
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03.03.2026 17:37 Відповісти
і одразу потурбувалися про максимальне обмеження можливостей: прослуховування - через сбу, обшуки - через прокурора, дозволи - через суди. А так - да, створили, бо Європа дуже натискала.
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04.03.2026 09:44 Відповісти
Дрібне брехло, але великий гімнюк.
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03.03.2026 20:47 Відповісти
По великому рахунку їх не треба підтримувати, а поставити завдання знайти усіх тих депутатів, чиновників та усіх інших, хто під час війни купив нерухомість за кордоном, поклав гроші в іноземні банки, хто вивіз з країни мільярди доларів і сховав там, все це за допомогою антикорупційних органів інших країн конфіскувати і продати, гроші вернути в Україну і роздати тим, хто живе в Україні, крадіїв посадити пожиттєво! Теж саме з майном корупціонерів в Україні - конфіскувати, прозоро продати і роздати українцям в Україні! Крадіїв посадити! Так би зробили в цивілізованих країнах!
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03.03.2026 17:25 Відповісти
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03.03.2026 16:51 Відповісти
заснує "університет боротьби з корупцією ім. міндича" ))
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03.03.2026 16:53 Відповісти
В них ЄС за спиною - а так розігнав би нах - Зеля
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03.03.2026 16:53 Відповісти
Якби друзі і куми Саддама Хуссейна розкрадали країну, європейці не сказали б Саддам ні при чому, крадуть все.
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03.03.2026 16:53 Відповісти
от прєзік наш 3,14здун
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03.03.2026 16:54 Відповісти
Блазень продовжує розважати публіку.
Більш нічого ця істота з подарованим йому дипломом юриста в свої 48 не навчилася.
Лише брехати і красти... 🤮
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03.03.2026 17:42 Відповісти
Поляки то називають "жиць на тши "п" - піць,паліць і пєрдоліць".Наші до трьох не дотягнули,живуть лише на два "п" - п...здіти і п...здити...
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03.03.2026 17:48 Відповісти
Сьогодні цілий буде бенефіс зеленого поносу
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03.03.2026 16:54 Відповісти
шоб тобі язик відсох за твою ..підтримку..
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03.03.2026 16:55 Відповісти
ВСЕЛЯЧНО zлодюга підтримує
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03.03.2026 16:55 Відповісти
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03.03.2026 16:57 Відповісти
бригада клоунів Великого крадівництва

дороги і мости - могили і хрести.
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij....
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03.03.2026 17:13 Відповісти
Це правда, інституції справді незалежні. Бо й від кого б вони мали залежати, від отари чи що?
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03.03.2026 16:58 Відповісти
Ох, точно! Ще ця гнида на машині "200". Яка вона мерзенна, зевлада.
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04.03.2026 10:05 Відповісти
Тут головне, представники якої незалежної інституції його вивозили. Куди вже незалежніше.
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04.03.2026 14:07 Відповісти
🤡 звіздун твоя фаміля ...торчок
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03.03.2026 16:59 Відповісти
Як він підтримує так і зброю дають !
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03.03.2026 16:59 Відповісти
І хтось вірить в цю маячню ? коли все твоє оточення повязане з корупцією і як ти швидко підписав закон про підпорядкуванні НАБУ і САП ген. прокурору в липні 2025 року .
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03.03.2026 17:01 Відповісти
чергова ЗЕлена сцаніна в очі... це падло тупо знущається, бо від безкарності та природної бидлуватсті вже просто ******
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03.03.2026 17:03 Відповісти
Ми щось пропустили і Крупа, Гринчук, Галущенко, Міндіч, Цукерман та багато інших крадіїв вде сидять пожиттєво з конфіскацією? І цікаво як пртмудрився Сингапур з одним незалежним внтикорупційним органом побороти корупцію, а в нас з декількома "незалежними" антикорупційними органами корупція процвітає?
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03.03.2026 17:03 Відповісти
Бо зелена гниль очолює корупціонерів
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03.03.2026 20:50 Відповісти
"Ми створили незалежні інституції..." Джерело: https://censor.net/ua/n3603375

ВИ створили??? Може ще і Революцію Гідності ви підтримали? І Акт Злуки підписали? І Всесвіт теж ви заснували???

Хоча... Язиком ти і мільярд дерев висадив, і зарплату вчителям по 4к долярів дав, і гігават енергії виробив, і 3 тисячі ракет збудував, і... (там стільки наобісцяного, що ніяка ****** не втримає). А виконав лише одну - "я ваш вирок"...
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03.03.2026 17:03 Відповісти
Лицемірний покидьок
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03.03.2026 17:06 Відповісти
КОЛИ ВОНО НЕ БРЕШЕ????
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03.03.2026 17:08 Відповісти
Тоді, коли їсть
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03.03.2026 17:51 Відповісти
коли мовчить.
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03.03.2026 18:41 Відповісти
кого?корупціонерів?
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03.03.2026 17:08 Відповісти
и поставит миндича руководителем
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03.03.2026 17:12 Відповісти
Я їх підтримую😂😂😂😂😂 тільки дурень повірить тобі гнида. Всі знають кого ТИ підтримуєш 🤡🤡🤡 брехливий
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03.03.2026 17:14 Відповісти
Проміж строк, я великий і могутній зе очолив корупцією в Україні
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03.03.2026 17:16 Відповісти
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03.03.2026 17:17 Відповісти
Ага! Спитайте хоч у Али-Баби, хоч у Карлсона!..
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03.03.2026 17:23 Відповісти
Коли ж ти став підтримувати?.Тоді,коли навіть під час військового стану українці почали новий Майдан влаштовувати.До того ти з Єрмаком і ЗЕбільною фракцією робили спробу заблокувати і контролювати НАБУ і САП. Коли петух в жопу клюнув тоді ти "...Я свій,буржуїнський!"
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03.03.2026 17:26 Відповісти
А Янукович також підтримував...страусів.
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03.03.2026 17:32 Відповісти
І дуже ******** взуття з іх шкіри.
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03.03.2026 18:18 Відповісти
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03.03.2026 19:02 Відповісти
Зачитує текст даже не думаючи що йому підсовують
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03.03.2026 17:33 Відповісти
Готовий текст він зачитує у відосиках, а коли дає інтерв'ю, це його живий текст і все що мозок не може подужати осідає на його язику.)
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03.03.2026 17:47 Відповісти
Повірю коли сядеш пожиттєво!
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03.03.2026 17:38 Відповісти
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03.03.2026 17:38 Відповісти
Аліса марафон.
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04.03.2026 09:32 Відповісти
Це точно, єрмака під столом тримає, а інших по світу розігнав.
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03.03.2026 17:49 Відповісти
Оце так потужний струмінь сечі всім в очі! Орвелл відпочиває!
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03.03.2026 17:53 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2026 17:54 Відповісти
"інституцій" повно - результату нуль !
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03.03.2026 18:06 Відповісти
Я її всіляко очолюю
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03.03.2026 18:11 Відповісти
Брехлива мерзото!
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03.03.2026 18:26 Відповісти
Брехнею увесь світ обійдеш, а додому не вернешся. Сетбо, не повернешся до того моменту, коли ще не був брехуном і після якого збрехав. Зе-марафон на увесь світ не натягнеш, тому в кожному притомному інтерв'ю західні журналісти витикують брехуна мордою у його брехню. І в нас так буде. І буде ця брехня вилазити йому боком усе життя. Скріни ж бо не горять...
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03.03.2026 18:42 Відповісти
Україна створила незалежні інституції для боротьби з корупцією. Я їх всіляко підтримую, - Зеленський.
Но рулить должен дерьмак, баканов, татаров и юрчено- юрченко знает как пиво ******** в магазине.
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03.03.2026 18:44 Відповісти
Україна створила незалежні інституції для боротьби з корупцією. Я їх всіляко підтримую, - Зеленський.

Оце пожартував.😂
Воно бреше, як дихає!
"Всіляко підтримуєш" це як?
Вставляючи палки в колеса?
Натравлюючи СБУ на агентів НАБУ та САП.
Чи встановлюючи прослуховуючі пристрої в їх кабінетах?
Гнида ти хрипата!
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03.03.2026 18:48 Відповісти
Мої друзі крадіть я вас підтримаю та захищу !
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03.03.2026 18:54 Відповісти
Мародер
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03.03.2026 18:59 Відповісти
У 2025 році по кримінальних справах НАБУ і САП з'явилися реальні, не фейкові «Свинарчуки» Порошенка, а вже Володимира Зеленського - Міндічі, Цукермани та декілька міністрів. Серед них затесався і герой Росії, зрадник України Андрій Деркач.
Тимур Міндіч бізнес-партнер Володимира Зеленського і співвласник «95 кварталу» сколотив злочинне угрупування, яке мародерило всі міністерства і виводило сотні мільярдів гривень, доларів США та евро. Махінації, підготовку до злочинів і відправлення краденого за кордон в офшори, організоване злочинне угрупування на етнічній основі, здійснювало в офісі зрадника України Андрія Деркача. Регулярно відправляли «двушку» на Москву. Із записів НАБУ на плівках «двушка» - це два мільйони доларів США, які відправлялися на регулярній основі. А на яку армію ці гроші переправляв Андрій Деркач?
Тимур Міндіч не займав жодної державної посади, являючись найближчим другом і бізнес-партнером Зеленського міг зайти і заходив в любе міністерство. Призначав міністрів, їх заступників, навіть силовиків. Контролював підписання контрактів з відкатами 10-15% для себе, Володимира Зеленського та в його «общак». Хто відмовлявся платити - фірма обнулялася, а всі її працівники через підконтрольні ТЦК відправлялися на фронт в штурмовики. Можливо і по цій причині мовчали журналісти, бо мали дітей призивного віку, а деякі такий вік, що самі могли бути мобілізовані в штурмовики. Правда більшість купилися за гроші.
Уявили собі закрите відомство «Енергоатом»? Туди без спеціального пропуска і перевірки і в туалет громадянин не зайде. А тут громадянин Ізраїлю під охороною заходить, керує і роздає наряди на виведення з міністерства грошей. То як ви вважаєте, це стало б можливим без втручання Володимира Зеленського? Звичайно ні. Залеський був надійним дахом і по телефону давав вказівки міністрам виконувати все, що скаже його дружбан Тимур Міндіч.
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03.03.2026 20:08 Відповісти
Тут наріт (насєлєніє) не побачив злочину в діях Зеленського, це ж не Порошенко. Не ходили «нацжони» під Офіс Президента Володимира Зеленського. Не кидали іграшкових свинок підопічні Андрія Білецького і Арсена Авакова, наче посліпли. По телевізору не чути про «Зеліних Свинарчуків», ніби їх і немає, а продовжували час від часу згадувати «Свинарчуків» Порошенка. А виводила банда Міндіча не тільки гроші «Енергоатома», а і гроші американської допомоги, які мали йти на захисні споруди.
Члени групи Міндіча і президент Володимир Зеленський лише в липні 2025 року усвідомили, що їх записують детективи НАБУ. Можливо отримали сигнал від «крота», якого в САП призначив Володимир Зеленський. Тоді вони почали погрожувати детективам НАБУ. Члени групи разом із продажними правоохоронцями стежили за ними, мали їхні домашні адреси і навіть якимось чином отримали доступ до секретних записів із камер відеоспостереження (зазвичай надаються лише правоохоронцям), щоб стежити за діяльністю детективів. Приблизно в той самий час Офіс Президента почав тиснути на антикорупційні органи. Депутати від партії президента поспіхом проштовхнули законопроєкт, який позбавляє антикорупційні органи України їхньої операційної незалежності.
На вулиці міста Києва вийшли студенти, які на картонках написали про свавілля влади і стали на захист НАБУ та САП. Звучали вимоги відставки окремих керівників, які приймали ці рішення, наприклад Андрія Єрмака. Ця акція отримала назву «Картонний Майдан».Західні партнери (дипломати) підтримали студентів і опозицію та закликали владу негайно відмінити прийнятий закон, заблокувавши всю допомогу Україні. За ці кричущі порушення Україна втратила допомогу західних партнерів на мільярди доларів США і евро.
Президент і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський дав вказівку своєму керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку і монобільшості у Верховній Раді через Руслана Стефанчука та Давида Арахамію, негайно зібратися і проголосувати за відміну прийнятого ними закону. Всі депутати, які проголосували за знищення НАБУ і САП, повелися так, ніби нічого не відбулося, ніби то не вони голосували той ганебний закон - проголосували про його відміну. Як вам такі каруселі?
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03.03.2026 20:10 Відповісти
Але президентом Зеленським вже була запущена процедура фальсифікації кримінальних справ підконтрольними йому (не закону) частини СБУ і Генеральній прокуратурі відносно детектива Руслана Магомедрасулова та інших, які документували злочинну діяльність групи Міндіча.
21 липня 2025 року кількох детективів, причетних до розслідування, затримали працівники СБУ. Нищилися докази, здобуті працівниками НАБУ і САП не тільки по цій справі, а і по справах зловживань міністрами, провладними депутатами, які отримували хабарі. Руслану і його батьку Сентябру Магомедрасуловим сфальшували справу про намір купити насіння конопель. Мова на записах йшла про Узбекистан, але СБУшники ніби помилилися і написали Дагестан. Таку неправдиву інформацію направили в суд, коли затримували фігурантів справи. По всіх «помийках»(телеграм-каналах Банкової) брехали, що детектив ворог України, торгує з Росією. Звичайно багато українців в це повірили. СБУ проводили обшук за обшуком в офісі НАБУ і САП… і також брехали, що НАБУ і САП працюють проти «чесного» оточення президента на замовлення Росії.
Щоб захистити себе від безпредєлу і брехні президента Зеленського та його оточення, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП оприлюднили частину записів розслідування щодо розкрадання 100 мільйонів доларів США державних коштів АТ "НАЕК "Енергоатом" друзями Зеленського: Міндічем, Цукерманом, Галущенко та іншими. На "плівках", оприлюднених НАБУ, зокрема, фігурують "Професор" і "Карлсон", які, за версією слідства, керували цією корупційною схемою.
Джерелам BBC News Україна в НАБУ підтвердили, що "Професор" - це чинний міністр юстиції Герман Галущенко, а "Карлсон" - людина з оточення президента Зеленського, співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч.
На плівках спливли події, коли міністр юстиції Герман Галущенко ночував в арештованому будинку колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка із міністеркою енергетики Світланою Гринчук. Мабуть погоджували якісь важливі службові документи.
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03.03.2026 20:11 Відповісти
НАБУ і САП оприлюднили українцям тільки один епізод. Решту оприлюднять після винесення вироку суду. Ця операція отримала назву «Мідас». А таких злочинів десятки, якщо не сотні і в різних міністерствах.

Не можна показувати і озвучувати весь бруд хуцпи, який зібрали НАБУ і САП, бо в нас війна. Народ довідавшись про сотні злочинів влади не звернув би увагу на війну, а витягнув би за ноги всіх, включаючи президента, з владних кабінетів. Ще не відомо, якою була би процедура «витягування». Тому НАБУ і САП вирішили не допустити таких подій під час війни, чим точно скористався би ворог.

Злочинне угрупування Міндіча не просто вкрали гроші з енергетики, вони залишили українців без світла, води і тепла у великі морози. Брехали, що побудували трьохрівневі захисні споруди, а в реальності нічого не будували, гроші виводили за кордон, в той час коли волонтери і прості громадяни по гривні збирають на підтримку ЗСУ.

Стабільними відосами і новинами марафону влада брехала, що в нас все нормально, ми ось-ось переможемо. Зеленський по всьому світу подорожує на літаку від держави, за кошти бідної України, яка стікає кров'ю. Там за кордоном, Зеленський позиціонує себе як частинку від тих мужніх ЗСУ, що боронять Україну і весь світ від потвори Росії. Ніхто там не знав і навіть не міг думати, що він ніякий не мужній боєць, а підлий ворог-мародер, який одягнув однострій ЗСУ, від якого в свій час чотирижди відкосив.

Детективи знайшли золотий унітаз у квартирі, що належить Тимуру Міндічу. Він втік із країни за кілька годин до того, як правоохоронці прибули до нього додому, що свідчить про те, що його попередили. На сьогодні вже відомо, що Міндіча і Цукермана про обшуки і затримання попередив перший заступник керівника САП Андрій Синюк, якого туди призначив сам Володимир Зеленський. Просто завів в непідконтрольну йому структуру свого «крота», який мав повідомляти «зелену» свору, що відомо НАБУ і САП про них.

Частину вкрадених грошей передано до «общака» за кордоном, який тримає Сергій Шефір. Про «двушку» писалося вище. Інша частина була призначена для будівництва чотирьох розкішних вілл поблизу Києва, які призначалися для використання Олексієм Чернишовим, колишнім віцепрем'єр-міністром, Володимиром Зеленським та іншими неназваними посадовцями.

В одному з пунктів стенограм один з обвинувачених скаржиться на біль у спині через носіння важких сумок з готівкою по Києву. Інший припускає, що було б "марною тратою грошей" інвестувати в захист ключових електричних підстанцій поблизу атомних електростанцій, краще їх вивести в офшори. Саме ці підстанції стали мішенню російських безпілотників та ракет 8 листопада 2025 року, напередодні першого спалаху скандалу.

Багато членів групи «Мідас» пов'язані з Андрієм Деркачем, колишнім народним депутатом, який очолював "Енергоатом" перш ніж втекти до Росії у 2022 році. Що цікавого, на багаточасових записах членів групи Міндіча в розмовах між собою вони спілкувалися виключно російською мовою. Жодного українського слова. Такі вони патріоти разом зі своїм шефом Зеленським. Записи розмов Зеленського також є на плівках і також звучить виключно російська мова. Подейкують, Зеленський сказав, що ненавидить українців і їб..в їх в рот. Це і так видно по його оточенню і призначенню на високі посади людей з антиукраїнськими поглядами. Там жодного українця. Є з українськими прізвищами, але вони або з єврейським корінням, або малороси-антимайданівці.
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03.03.2026 20:12 Відповісти
Про злочини влади дізналися в США, Європі та інших дружніх до України країн. Такої допомоги, яка була до цього вже немає і не буде при цій владі. Дональд Трамп не тільки не поважає Зеленського, а ненавидить його і Володимир Зеленський про це знає. Гальмується допомога Україні, бо крім того, що Трамп більше симпатизує і допомагає Росії, він і його команда ніколи не пробачать діям Зеленського і Єрмака, які в свій час привели його до імпічменту.

Нормальний політик і керівник держави, знаючи, що із-за нього Україна не отримує допомогу, пішов би у відставку, щоб спасти країну і її народ. Але дудки, Зеленський вчепився за булаву мертвою хваткою і прикриваючись цим змученим народом, та підтримкою європейців, продовжує сидіти на троні.

А європейці бояться, якщо впаде Україна, то наступні вони і підтримують те що є, аби їм було добре. Вони думають, що українцям видніше, це їх вибір і вони, європейці, змушені з цим миритися. Їм і в голову не прийшла така думка, що Зеленський розтоптав Конституцію, узурпував владу і давно не має тієї підтримки серед українців, яка була на початку 2019 року.

Немає в нього совісті, щоб піти у відставку та передати країну нормальним політикам, які зможуть її спасти. Хоча би призначив уряд національного порятунку, що не суперечить Конституції та іншим законодавчим актам. Зеленський знає, що цим послабить свою владу, а на Україну йому поSRати. Він тут тимчасово, поки вдається дурити наріт і красти мільярди.

Навіть батьки Зеленського не повірили в його країну мрій - виїхати до Ізраїлю. Туди буде втікати і Володимир Зеленський. Але не зараз. Його не відпускають створені ним тут клани. Не вся ще західна допомога перебрана і виведена в надійне місце.

В кожній країні Європи є своя опозиція, яка доводить до громадян, про мільярди грошей, зібраних ними з податків і направлена не на допомогу українцям, а злочинцям в Україну.

Коли показували оперативні відео вилучення грошей в гаражі і квартирі Міндіча та інших членів групи, на пачках доларів були штрихкоди банків США деяких Штатів (допомога Україні, а не Міндічам і Зеленським). А це означає, що спеціальні служби США перевіряють походження цих грошей і як вони опинилися в руках банди. Все, що стосується доларових операцій, США через свої спецслужби проводить незалежну перевірку. Впевнений, що після виборів, коли Зеленський втратить президентський імунітет, його буде чекати тюрма і не тільки в Україні, а і США.
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03.03.2026 20:14 Відповісти
Ось вчинив помилку-дуру
Найрозумніший нарід
Сів під дуб та взяв бандуру,
Щоб співати про свій рід.

«-На дворі тепліш чим в хаті..»,
Ллється з жалібних пісень,
Більшість виборців вухаті
Зелю вибрали за день.

Той привів свою шарагу,
Та роздів простий нарід…
Зім'яв дух, булу їх славу,
Що заплакав в труні дід.

У лайні сидить побите,
В темряві й ракети свист.
-«Нас грабує те небрите…»,
Співає й плаче бандурист!!!
11.11.2025
Анатолій Березенський
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03.03.2026 20:16 Відповісти
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03.03.2026 20:32 Відповісти
На нари мудака брехливого!
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03.03.2026 21:02 Відповісти
Походу цього утирка не виправить нічого крим кулі у голову.
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04.03.2026 00:21 Відповісти
А що не так? Порошенко ж під санкціями, а це для електорату зеленського головне
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04.03.2026 08:23 Відповісти
І що? Кака била , кака 'єсть!
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04.03.2026 09:08 Відповісти
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04.03.2026 09:35 Відповісти
Та влітку бачили. І міндичів з шурмами і шефірами через це повипускав?
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04.03.2026 10:02 Відповісти
І півроку не пройщло, як ЗЄ за одну ніч підмахгув підпис під ліквідацією незалежності НАБУ та САП через корупцію його та його оточення та запроторив слідчих НАБУ у СІЗО.

З'ясовується, що то ЗЄ так підтримує боротьбу з корупуією.
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04.03.2026 10:04 Відповісти
Цинічна мразь - достойна своїх виборців.
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04.03.2026 11:08 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкинhttps://www.youtube.com/post/*****************************-LQrlbt 1 час назад

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Сергій Погребецький:
Хочете знати, що дає Андрію Єрмаку (баканов, резніков) членство у Національній асоціації адвокатів та його посада керівника комітету асоціації?
Будь ласка:
Під час затримання чи обшуку правоохоронці не мають права вилучати документи, що становлять адвокатську таємницю, або доглядати речі адвоката, пов'язані з його професійною діяльністю, без спеціального дозволу суду, в якому мають бути чітко вказані перелік речей та документів.
Під час проведення слідчих дій (наприклад, обшуку) в адвоката або в органах адвокатського самоврядування (яким є комітет НААУ) обов'язково має бути присутнім представник Ради адвокатів регіону. Слідчий зобов'язаний завчасно повідомити раду про проведення такої дії.
Голова комітету НААУ насамперед є адвокатом, а отже, на нього поширюються професійні гарантії, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Затримати адвоката можна лише на підставі дозволу суду. Будь-яке затримання без такого дозволу вважається порушенням професійних прав.
Статус голови комітету не надає абсолютного імунітету від правосуддя. Адвокати несуть кримінальну відповідальність на загальних підставах, якщо вони вчинили правопорушення. Письмове повідомлення про підозру адвокату має бути здійснено Генеральним прокурором, його заступником, або прокурором області, м. Києва відповідно до вимог КПК України. Наразі в професійному середовищі тривають дискусії про те, щоб право надавати згоду на затримання або арешт адвокатів належало виключно органам адвокатського самоврядування для посилення незалежності професії.
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04.03.2026 11:25 Відповісти
 
 