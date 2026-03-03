Україна створила незалежні інституції для боротьби з корупцією. Я їх всіляко підтримую, - Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський відкинув закиди в неефективній боротьбі з корупцією та заявив про підтримку антикорупційних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.

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Боротьба з корупцією

Зеленський відповідав на питання італійського журналіста щодо критики в недостатній боротьбі з корупцією в Україні.

"Ми створили незалежні інституції, які здатні протидіяти корупції. Я всіляко їх підтримую, але розслідування мають проводити вони", - заявив президент.

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