Україна створила незалежні інституції для боротьби з корупцією. Я їх всіляко підтримую, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відкинув закиди в неефективній боротьбі з корупцією та заявив про підтримку антикорупційних органів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.
Боротьба з корупцією
Зеленський відповідав на питання італійського журналіста щодо критики в недостатній боротьбі з корупцією в Україні.
"Ми створили незалежні інституції, які здатні протидіяти корупції. Я всіляко їх підтримую, але розслідування мають проводити вони", - заявив президент.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
- 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
- Ввечері його підписав президент Зеленський.
- Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
- У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
- Також у Києві розпочалась акція протесту.
- У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
- Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
- Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
- 24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
- Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
- 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.
- Згодом його підписав президент.
Топ коментарі
+54 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар03.03.2026 16:50 Відповісти Посилання
+39 mg42ua
показати весь коментар03.03.2026 17:03 Відповісти Посилання
+31 Wild MadDog
показати весь коментар03.03.2026 16:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
корупцією.... антикорупційними органами
У липні 2025 року Володимир Зеленський підписав скандальний закон №12414, який обмежив незалежність НАБУ та САП, підпорядкувавши їх Офісу генпрокурора, що викликало протести та критику ЄС.
дрібне брехло
.
.
2015 р. НАБУ та САП були створені при Порошенко
Порошенко це - Україна, а
ЗЄля - .......нюк !
.
Без отих портновських, затягувань=гойдалок!!!
Більш нічого ця істота з подарованим йому дипломом юриста в свої 48 не навчилася.
Лише брехати і красти... 🤮
дороги і мости - могили і хрести.
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij....
ВИ створили??? Може ще і Революцію Гідності ви підтримали? І Акт Злуки підписали? І Всесвіт теж ви заснували???
Хоча... Язиком ти і мільярд дерев висадив, і зарплату вчителям по 4к долярів дав, і гігават енергії виробив, і 3 тисячі ракет збудував, і... (там стільки наобісцяного, що ніяка ****** не втримає). А виконав лише одну - "я ваш вирок"...
Но рулить должен дерьмак, баканов, татаров и юрчено- юрченко знает как пиво ******** в магазине.
Оце пожартував.😂
Воно бреше, як дихає!
"Всіляко підтримуєш" це як?
Вставляючи палки в колеса?
Натравлюючи СБУ на агентів НАБУ та САП.
Чи встановлюючи прослуховуючі пристрої в їх кабінетах?
Гнида ти хрипата!
Тимур Міндіч бізнес-партнер Володимира Зеленського і співвласник «95 кварталу» сколотив злочинне угрупування, яке мародерило всі міністерства і виводило сотні мільярдів гривень, доларів США та евро. Махінації, підготовку до злочинів і відправлення краденого за кордон в офшори, організоване злочинне угрупування на етнічній основі, здійснювало в офісі зрадника України Андрія Деркача. Регулярно відправляли «двушку» на Москву. Із записів НАБУ на плівках «двушка» - це два мільйони доларів США, які відправлялися на регулярній основі. А на яку армію ці гроші переправляв Андрій Деркач?
Тимур Міндіч не займав жодної державної посади, являючись найближчим другом і бізнес-партнером Зеленського міг зайти і заходив в любе міністерство. Призначав міністрів, їх заступників, навіть силовиків. Контролював підписання контрактів з відкатами 10-15% для себе, Володимира Зеленського та в його «общак». Хто відмовлявся платити - фірма обнулялася, а всі її працівники через підконтрольні ТЦК відправлялися на фронт в штурмовики. Можливо і по цій причині мовчали журналісти, бо мали дітей призивного віку, а деякі такий вік, що самі могли бути мобілізовані в штурмовики. Правда більшість купилися за гроші.
Уявили собі закрите відомство «Енергоатом»? Туди без спеціального пропуска і перевірки і в туалет громадянин не зайде. А тут громадянин Ізраїлю під охороною заходить, керує і роздає наряди на виведення з міністерства грошей. То як ви вважаєте, це стало б можливим без втручання Володимира Зеленського? Звичайно ні. Залеський був надійним дахом і по телефону давав вказівки міністрам виконувати все, що скаже його дружбан Тимур Міндіч.
Члени групи Міндіча і президент Володимир Зеленський лише в липні 2025 року усвідомили, що їх записують детективи НАБУ. Можливо отримали сигнал від «крота», якого в САП призначив Володимир Зеленський. Тоді вони почали погрожувати детективам НАБУ. Члени групи разом із продажними правоохоронцями стежили за ними, мали їхні домашні адреси і навіть якимось чином отримали доступ до секретних записів із камер відеоспостереження (зазвичай надаються лише правоохоронцям), щоб стежити за діяльністю детективів. Приблизно в той самий час Офіс Президента почав тиснути на антикорупційні органи. Депутати від партії президента поспіхом проштовхнули законопроєкт, який позбавляє антикорупційні органи України їхньої операційної незалежності.
На вулиці міста Києва вийшли студенти, які на картонках написали про свавілля влади і стали на захист НАБУ та САП. Звучали вимоги відставки окремих керівників, які приймали ці рішення, наприклад Андрія Єрмака. Ця акція отримала назву «Картонний Майдан».Західні партнери (дипломати) підтримали студентів і опозицію та закликали владу негайно відмінити прийнятий закон, заблокувавши всю допомогу Україні. За ці кричущі порушення Україна втратила допомогу західних партнерів на мільярди доларів США і евро.
Президент і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський дав вказівку своєму керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку і монобільшості у Верховній Раді через Руслана Стефанчука та Давида Арахамію, негайно зібратися і проголосувати за відміну прийнятого ними закону. Всі депутати, які проголосували за знищення НАБУ і САП, повелися так, ніби нічого не відбулося, ніби то не вони голосували той ганебний закон - проголосували про його відміну. Як вам такі каруселі?
21 липня 2025 року кількох детективів, причетних до розслідування, затримали працівники СБУ. Нищилися докази, здобуті працівниками НАБУ і САП не тільки по цій справі, а і по справах зловживань міністрами, провладними депутатами, які отримували хабарі. Руслану і його батьку Сентябру Магомедрасуловим сфальшували справу про намір купити насіння конопель. Мова на записах йшла про Узбекистан, але СБУшники ніби помилилися і написали Дагестан. Таку неправдиву інформацію направили в суд, коли затримували фігурантів справи. По всіх «помийках»(телеграм-каналах Банкової) брехали, що детектив ворог України, торгує з Росією. Звичайно багато українців в це повірили. СБУ проводили обшук за обшуком в офісі НАБУ і САП… і також брехали, що НАБУ і САП працюють проти «чесного» оточення президента на замовлення Росії.
Щоб захистити себе від безпредєлу і брехні президента Зеленського та його оточення, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП оприлюднили частину записів розслідування щодо розкрадання 100 мільйонів доларів США державних коштів АТ "НАЕК "Енергоатом" друзями Зеленського: Міндічем, Цукерманом, Галущенко та іншими. На "плівках", оприлюднених НАБУ, зокрема, фігурують "Професор" і "Карлсон", які, за версією слідства, керували цією корупційною схемою.
Джерелам BBC News Україна в НАБУ підтвердили, що "Професор" - це чинний міністр юстиції Герман Галущенко, а "Карлсон" - людина з оточення президента Зеленського, співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч.
На плівках спливли події, коли міністр юстиції Герман Галущенко ночував в арештованому будинку колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка із міністеркою енергетики Світланою Гринчук. Мабуть погоджували якісь важливі службові документи.
Не можна показувати і озвучувати весь бруд хуцпи, який зібрали НАБУ і САП, бо в нас війна. Народ довідавшись про сотні злочинів влади не звернув би увагу на війну, а витягнув би за ноги всіх, включаючи президента, з владних кабінетів. Ще не відомо, якою була би процедура «витягування». Тому НАБУ і САП вирішили не допустити таких подій під час війни, чим точно скористався би ворог.
Злочинне угрупування Міндіча не просто вкрали гроші з енергетики, вони залишили українців без світла, води і тепла у великі морози. Брехали, що побудували трьохрівневі захисні споруди, а в реальності нічого не будували, гроші виводили за кордон, в той час коли волонтери і прості громадяни по гривні збирають на підтримку ЗСУ.
Стабільними відосами і новинами марафону влада брехала, що в нас все нормально, ми ось-ось переможемо. Зеленський по всьому світу подорожує на літаку від держави, за кошти бідної України, яка стікає кров'ю. Там за кордоном, Зеленський позиціонує себе як частинку від тих мужніх ЗСУ, що боронять Україну і весь світ від потвори Росії. Ніхто там не знав і навіть не міг думати, що він ніякий не мужній боєць, а підлий ворог-мародер, який одягнув однострій ЗСУ, від якого в свій час чотирижди відкосив.
Детективи знайшли золотий унітаз у квартирі, що належить Тимуру Міндічу. Він втік із країни за кілька годин до того, як правоохоронці прибули до нього додому, що свідчить про те, що його попередили. На сьогодні вже відомо, що Міндіча і Цукермана про обшуки і затримання попередив перший заступник керівника САП Андрій Синюк, якого туди призначив сам Володимир Зеленський. Просто завів в непідконтрольну йому структуру свого «крота», який мав повідомляти «зелену» свору, що відомо НАБУ і САП про них.
Частину вкрадених грошей передано до «общака» за кордоном, який тримає Сергій Шефір. Про «двушку» писалося вище. Інша частина була призначена для будівництва чотирьох розкішних вілл поблизу Києва, які призначалися для використання Олексієм Чернишовим, колишнім віцепрем'єр-міністром, Володимиром Зеленським та іншими неназваними посадовцями.
В одному з пунктів стенограм один з обвинувачених скаржиться на біль у спині через носіння важких сумок з готівкою по Києву. Інший припускає, що було б "марною тратою грошей" інвестувати в захист ключових електричних підстанцій поблизу атомних електростанцій, краще їх вивести в офшори. Саме ці підстанції стали мішенню російських безпілотників та ракет 8 листопада 2025 року, напередодні першого спалаху скандалу.
Багато членів групи «Мідас» пов'язані з Андрієм Деркачем, колишнім народним депутатом, який очолював "Енергоатом" перш ніж втекти до Росії у 2022 році. Що цікавого, на багаточасових записах членів групи Міндіча в розмовах між собою вони спілкувалися виключно російською мовою. Жодного українського слова. Такі вони патріоти разом зі своїм шефом Зеленським. Записи розмов Зеленського також є на плівках і також звучить виключно російська мова. Подейкують, Зеленський сказав, що ненавидить українців і їб..в їх в рот. Це і так видно по його оточенню і призначенню на високі посади людей з антиукраїнськими поглядами. Там жодного українця. Є з українськими прізвищами, але вони або з єврейським корінням, або малороси-антимайданівці.
Нормальний політик і керівник держави, знаючи, що із-за нього Україна не отримує допомогу, пішов би у відставку, щоб спасти країну і її народ. Але дудки, Зеленський вчепився за булаву мертвою хваткою і прикриваючись цим змученим народом, та підтримкою європейців, продовжує сидіти на троні.
А європейці бояться, якщо впаде Україна, то наступні вони і підтримують те що є, аби їм було добре. Вони думають, що українцям видніше, це їх вибір і вони, європейці, змушені з цим миритися. Їм і в голову не прийшла така думка, що Зеленський розтоптав Конституцію, узурпував владу і давно не має тієї підтримки серед українців, яка була на початку 2019 року.
Немає в нього совісті, щоб піти у відставку та передати країну нормальним політикам, які зможуть її спасти. Хоча би призначив уряд національного порятунку, що не суперечить Конституції та іншим законодавчим актам. Зеленський знає, що цим послабить свою владу, а на Україну йому поSRати. Він тут тимчасово, поки вдається дурити наріт і красти мільярди.
Навіть батьки Зеленського не повірили в його країну мрій - виїхати до Ізраїлю. Туди буде втікати і Володимир Зеленський. Але не зараз. Його не відпускають створені ним тут клани. Не вся ще західна допомога перебрана і виведена в надійне місце.
В кожній країні Європи є своя опозиція, яка доводить до громадян, про мільярди грошей, зібраних ними з податків і направлена не на допомогу українцям, а злочинцям в Україну.
Коли показували оперативні відео вилучення грошей в гаражі і квартирі Міндіча та інших членів групи, на пачках доларів були штрихкоди банків США деяких Штатів (допомога Україні, а не Міндічам і Зеленським). А це означає, що спеціальні служби США перевіряють походження цих грошей і як вони опинилися в руках банди. Все, що стосується доларових операцій, США через свої спецслужби проводить незалежну перевірку. Впевнений, що після виборів, коли Зеленський втратить президентський імунітет, його буде чекати тюрма і не тільки в Україні, а і США.
Найрозумніший нарід
Сів під дуб та взяв бандуру,
Щоб співати про свій рід.
«-На дворі тепліш чим в хаті..»,
Ллється з жалібних пісень,
Більшість виборців вухаті
Зелю вибрали за день.
Той привів свою шарагу,
Та роздів простий нарід…
Зім'яв дух, булу їх славу,
Що заплакав в труні дід.
У лайні сидить побите,
В темряві й ракети свист.
-«Нас грабує те небрите…»,
Співає й плаче бандурист!!!
11.11.2025
Анатолій Березенський
З'ясовується, що то ЗЄ так підтримує боротьбу з корупуією.
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Сергій Погребецький:
Хочете знати, що дає Андрію Єрмаку (баканов, резніков) членство у Національній асоціації адвокатів та його посада керівника комітету асоціації?
Будь ласка:
Під час затримання чи обшуку правоохоронці не мають права вилучати документи, що становлять адвокатську таємницю, або доглядати речі адвоката, пов'язані з його професійною діяльністю, без спеціального дозволу суду, в якому мають бути чітко вказані перелік речей та документів.
Під час проведення слідчих дій (наприклад, обшуку) в адвоката або в органах адвокатського самоврядування (яким є комітет НААУ) обов'язково має бути присутнім представник Ради адвокатів регіону. Слідчий зобов'язаний завчасно повідомити раду про проведення такої дії.
Голова комітету НААУ насамперед є адвокатом, а отже, на нього поширюються професійні гарантії, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Затримати адвоката можна лише на підставі дозволу суду. Будь-яке затримання без такого дозволу вважається порушенням професійних прав.
Статус голови комітету не надає абсолютного імунітету від правосуддя. Адвокати несуть кримінальну відповідальність на загальних підставах, якщо вони вчинили правопорушення. Письмове повідомлення про підозру адвокату має бути здійснено Генеральним прокурором, його заступником, або прокурором області, м. Києва відповідно до вимог КПК України. Наразі в професійному середовищі тривають дискусії про те, щоб право надавати згоду на затримання або арешт адвокатів належало виключно органам адвокатського самоврядування для посилення незалежності професії.