Украина создала независимые институты для борьбы с коррупцией. Я их всячески поддерживаю, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в неэффективной борьбе с коррупцией и заявил о поддержке антикоррупционных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

Борьба с коррупцией

Зеленский отвечал на вопрос итальянского журналиста о критике в связи с недостаточной борьбой с коррупцией в Украине.

"Мы создали независимые институты, которые способны противодействовать коррупции. Я всячески их поддерживаю, но расследования должны проводить они", - заявил президент.

