Украина создала независимые институты для борьбы с коррупцией. Я их всячески поддерживаю, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в неэффективной борьбе с коррупцией и заявил о поддержке антикоррупционных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

Борьба с коррупцией

Зеленский отвечал на вопрос итальянского журналиста о критике в связи с недостаточной борьбой с коррупцией в Украине.

"Мы создали независимые институты, которые способны противодействовать коррупции. Я всячески их поддерживаю, но расследования должны проводить они", - заявил президент.

Скандальный закон № 12414 о НАБУ и САП

+9
Украина создала. А кто то - не будем тыкать пальцами - очень хотел их уничтожить. Потому что Миндич...
03.03.2026 16:50
+7
03.03.2026 16:51
+5
Сьогодні цілий буде бенефіс зеленого поносу
03.03.2026 16:54
Украина создала. А кто то - не будем тыкать пальцами - очень хотел их уничтожить. Потому что Миндич...
03.03.2026 16:50
помним, помним шалену борню ЗЄлі з корупцією.... антикорупційними органами
У липні 2025 року Володимир Зеленський підписав скандальний закон №12414, який обмежив незалежність НАБУ та САП, підпорядкувавши їх Офісу генпрокурора, що викликало протести та критику ЄС.

дрібне брехло

.

.
03.03.2026 17:03
"Україна створила антикорупційні органи..." НАБУ та САП у 2015 р.

2015 р. НАБУ та САП були створені при Порошенко
Порошенко це - Україна, а
ЗЄля - .......нюк !

.
03.03.2026 17:07
03.03.2026 16:51
заснує "університет боротьби з корупцією ім. міндича" ))
03.03.2026 16:53
В них ЄС за спиною - а так розігнав би нах - Зеля
03.03.2026 16:53
Якби друзі і куми Саддама Хуссейна розкрадали країну, європейці не сказали б Саддам ні при чому, крадуть все.
03.03.2026 16:53
от прєзік наш 3,14здун
03.03.2026 16:54
Сьогодні цілий буде бенефіс зеленого поносу
03.03.2026 16:54
шоб тобі язик відсох за твою ..підтримку..
03.03.2026 16:55
ВСЕЛЯЧНО zлодюга підтримує
03.03.2026 16:55
03.03.2026 16:57
бригада клоунів Великого крадівництва

дороги і мости - могили і хрести.
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij....
03.03.2026 17:13
Це правда, інституції справді незалежні. Бо й від кого б вони мали залежати, від отари чи що?
03.03.2026 16:58
🤡 звіздун твоя фаміля ...торчок
03.03.2026 16:59
Як він підтримує так і зброю дають !
03.03.2026 16:59
І хтось вірить в цю маячню ? коли все твоє оточення повязане з корупцією і як ти швидко підписав закон про підпорядкуванні НАБУ і САП ген. прокурору в липні 2025 року .
03.03.2026 17:01
чергова ЗЕлена сцаніна в очі... це падло тупо знущається, бо від безкарності та природної бидлуватсті вже просто ******
03.03.2026 17:03
Ми щось пропустили і Крупа, Гринчук, Галущенко, Міндіч, Цукерман та багато інших крадіїв вде сидять пожиттєво з конфіскацією? І цікаво як пртмудрився Сингапур з одним незалежним внтикорупційним органом побороти корупцію, а в нас з декількома "незалежними" антикорупційними органами корупція процвітає?
03.03.2026 17:03
"Ми створили незалежні інституції..." Джерело: https://censor.net/ua/n3603375

ВИ створили??? Може ще і Революцію Гідності ви підтримали? І Акт Злуки підписали? І Всесвіт теж ви заснували???

Хоча... Язиком ти і мільярд дерев висадив, і зарплату вчителям по 4к долярів дав, і гігават енергії виробив, і 3 тисячі ракет збудував, і... (там стільки наобісцяного, що ніяка ****** не втримає). А виконав лише одну - "я ваш вирок"...
03.03.2026 17:03
Лицемірний покидьок
03.03.2026 17:06
КОЛИ ВОНО НЕ БРЕШЕ????
03.03.2026 17:08
кого?корупціонерів?
03.03.2026 17:08
и поставит миндича руководителем
03.03.2026 17:12
Я їх підтримую😂😂😂😂😂 тільки дурень повірить тобі гнида. Всі знають кого ТИ підтримуєш 🤡🤡🤡 брехливий
03.03.2026 17:14
Проміж строк, я великий і могутній зе очолив корупцією в Україні
03.03.2026 17:16
03.03.2026 17:17
 
 