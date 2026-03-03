Украина создала независимые институты для борьбы с коррупцией. Я их всячески поддерживаю, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в неэффективной борьбе с коррупцией и заявил о поддержке антикоррупционных органов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.
Борьба с коррупцией
Зеленский отвечал на вопрос итальянского журналиста о критике в связи с недостаточной борьбой с коррупцией в Украине.
"Мы создали независимые институты, которые способны противодействовать коррупции. Я всячески их поддерживаю, но расследования должны проводить они", - заявил президент.
Скандальный закон № 12414 о НАБУ и САП
- 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
- Вечером его подписал президент Зеленский.
- Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
- В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
- Также в Киеве началась акция протеста.
- В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
- Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
- Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
- 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.
- Впоследствии его подписал президент.
корупцією.... антикорупційними органами
У липні 2025 року Володимир Зеленський підписав скандальний закон №12414, який обмежив незалежність НАБУ та САП, підпорядкувавши їх Офісу генпрокурора, що викликало протести та критику ЄС.
дрібне брехло
2015 р. НАБУ та САП були створені при Порошенко
Порошенко це - Україна, а
ЗЄля - .......нюк !
дороги і мости - могили і хрести.
ВИ створили??? Може ще і Революцію Гідності ви підтримали? І Акт Злуки підписали? І Всесвіт теж ви заснували???
Хоча... Язиком ти і мільярд дерев висадив, і зарплату вчителям по 4к долярів дав, і гігават енергії виробив, і 3 тисячі ракет збудував, і... (там стільки наобісцяного, що ніяка ****** не втримає). А виконав лише одну - "я ваш вирок"...