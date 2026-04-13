Новости Проблемы в украинской армии
Обнародование данных о потерях штурмовых полков Сырского может стать вопиющим моментом, - Кротевич

Политическое руководство, к сожалению, не принимает решения о замене Главкома и о серьезном подходе к системе.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич.

"Единственным вопиющим моментом может стать обнародование потерь этих штурмовых полков (Сырского. - Ред.), если это произойдет, что просто нахр@н всколыхнет страну. Когда-то я писал об одном из подразделений, когда видел документы: за июль 2025 года оно потеряло людей больше, чем наша бригада за два года, когда наступала, да и зона ответственности у нас была больше. А на следующий месяц ему дали еще больше людей – где-то 800", – отметил он.

По словам Кротевича, из-за того, что он знает, как все это происходит, он не может быть суперсерьезным противником уклонения от службы.

Читайте также: Жители Никополя обратились к главнокомандующему ВСУ с призывом усилить оборону Никополя

"Да, конечно, есть идиоты, пророссийские люди, которые не хотят вступать в ряды ВСУ, и те, кого не волнует государство и его будущее, которые меня бесят, и кого я никогда не оправдывать. Но у меня перед глазами человек, который хочет идти служить, однако не понимает и боится неизвестности. Он, может, готов погибнуть за государство, но сознательно, а не из-за мин в тренировочных лагерях. Множество ситуаций, когда на подготовке человек просто автомата не видел, и впервые брал его в руки уже в подразделении.

Здесь вопрос в том, что политическое руководство, к сожалению, не принимает решения о замене Главкома и серьезном подходе к системе. Когда ситуация дойдет до предела, могут начать собираться митинги. И когда это произойдет, возникнет вопрос: почему до этого довели, почему не исправили раньше? А речь же идет о человеческих жизнях! Знаете, что меня больше всего бесит? То, что из-за коррупционных скандалов могут быть медийные истории, а когда речь идет о человеческой жизни, картина совсем другая", - подчеркнул он.

Интервью с Богданом Кротевичем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: В штурмовых полках Сырского теряют тысячи людей в месяц, - Кротевич

Оприлюднення загальних втрат, без секретності з боку мо, може бути кричущим моментом, а не як в 2023 році, ішак сказав що загальних втрат в Україні 55000 а в 2026 , взагалі 85000! А де ще 25000 ділося?
13.04.2026 12:14 Ответить
Настільки кричущим, що одразу після цього «оприлюднення» різні дикі-петрови-казаріни одразу почнуть казати - треба просто більше «ресурсу»
13.04.2026 12:18 Ответить
Дивно виходить, коли хтось постить інфу про діяльність ТЦК, то все це вороже іпсо і це все баниця і гілка всіяна хрестами, а коли військовий рубає правду-матку про повний звіздець у війську то все норм. Прічінно-слєдствєнниє связі, нє не чув
13.04.2026 12:22 Ответить
Саме цуей послушний і дебільний сирський і влаштовує цього покруча зільонського...
13.04.2026 12:26 Ответить
Так у втратах та всіх проблемах війська винні ж ухилянти........
А командування "береже" та "турбується" про Особовий Склад......не поширюйте іпсо кремля.
Бо виявиться, що мобілізація кульгає не по вині простих роботяг та тих хто тягне війну на своїх плечах, як мінімум крайніх 4 роки, а по вині "содолів"....."сирських" та сотень інших "стратегів" воювати "жуковськими методами" ("мʼясом" закидати амбразури)
Всі байки про бережливе та пріоритетне ставлення до ОС - це казочки для телемарахвону!
Правда трохи інша і дуже болюча......правда в тому, що власні воєначальники поклали в могили більше військових, ніж русня та їх дії.
Коли ця правда "вилізе", то місця буде мало багато кому......бо власні шкури нічим не кращі за ворогів.
13.04.2026 12:27 Ответить
Скільки втрат у сумнозвісному полку "Скеля"? Це правда якщо у командира більше втрат тим більше вони "працюють" і тим більше в них премій? Якщо навпаки, мене втрат або взагалі їх немає то виходить що підрозділ зовсім "не працює" я таке чув три роки тому що такая система є.
13.04.2026 12:32 Ответить
Точно! Треба "кричущий момент...всколихнути країну"...І поки вона,країна,буде коливатися та кричати,а військові будуть писати пости,тости,замість воювати - путлєр забере Харків та Запоріжжя!! Зараз почнеться....
13.04.2026 12:34 Ответить
І, курва, коли вже закричать, га?
Не жалійте наших срак, вони й не такі "температури" витримували.
Життя бійців важливіші.
Тож публікуйте, якщо впевнені у правдивості тих цифр.
13.04.2026 12:38 Ответить
Чому така вибірковість, чи пан Кротевич думає що в інших підрозділах втрати його влаштовують і тішать?
13.04.2026 12:41 Ответить
Коли вбивають цивільних, всі про це десять раз напишуть, коли гинуть солдати, щодня десятками інколи сотнями, мовчок - начебто не люди. Режим системно замовчує втрати.
13.04.2026 12:45 Ответить
Адекватному народу зрозуміло, що нинішня влада веде лінію на знищення нації, вона є проросійською, як тільки вони побачать , що патріотів буде настільки мало, то швиденько підпишуть розділення України або капітулюють, а вони самі з чемоданами грошей, хоча вони вже вивезені , виїдуть хто в Європу, хто в Гамедрику, а хто залишиться зустрічати росмір!.
13.04.2026 12:47 Ответить
 
 