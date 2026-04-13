Обнародование данных о потерях штурмовых полков Сырского может стать вопиющим моментом, - Кротевич
Политическое руководство, к сожалению, не принимает решения о замене Главкома и о серьезном подходе к системе.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич.
Подробности
"Единственным вопиющим моментом может стать обнародование потерь этих штурмовых полков (Сырского. - Ред.), если это произойдет, что просто нахр@н всколыхнет страну. Когда-то я писал об одном из подразделений, когда видел документы: за июль 2025 года оно потеряло людей больше, чем наша бригада за два года, когда наступала, да и зона ответственности у нас была больше. А на следующий месяц ему дали еще больше людей – где-то 800", – отметил он.
По словам Кротевича, из-за того, что он знает, как все это происходит, он не может быть суперсерьезным противником уклонения от службы.
"Да, конечно, есть идиоты, пророссийские люди, которые не хотят вступать в ряды ВСУ, и те, кого не волнует государство и его будущее, которые меня бесят, и кого я никогда не оправдывать. Но у меня перед глазами человек, который хочет идти служить, однако не понимает и боится неизвестности. Он, может, готов погибнуть за государство, но сознательно, а не из-за мин в тренировочных лагерях. Множество ситуаций, когда на подготовке человек просто автомата не видел, и впервые брал его в руки уже в подразделении.
Здесь вопрос в том, что политическое руководство, к сожалению, не принимает решения о замене Главкома и серьезном подходе к системе. Когда ситуация дойдет до предела, могут начать собираться митинги. И когда это произойдет, возникнет вопрос: почему до этого довели, почему не исправили раньше? А речь же идет о человеческих жизнях! Знаете, что меня больше всего бесит? То, что из-за коррупционных скандалов могут быть медийные истории, а когда речь идет о человеческой жизни, картина совсем другая", - подчеркнул он.
Интервью с Богданом Кротевичем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А командування "береже" та "турбується" про Особовий Склад......не поширюйте іпсо кремля.
Бо виявиться, що мобілізація кульгає не по вині простих роботяг та тих хто тягне війну на своїх плечах, як мінімум крайніх 4 роки, а по вині "содолів"....."сирських" та сотень інших "стратегів" воювати "жуковськими методами" ("мʼясом" закидати амбразури)
Всі байки про бережливе та пріоритетне ставлення до ОС - це казочки для телемарахвону!
Правда трохи інша і дуже болюча......правда в тому, що власні воєначальники поклали в могили більше військових, ніж русня та їх дії.
Коли ця правда "вилізе", то місця буде мало багато кому......бо власні шкури нічим не кращі за ворогів.
Не жалійте наших срак, вони й не такі "температури" витримували.
Життя бійців важливіші.
Тож публікуйте, якщо впевнені у правдивості тих цифр.