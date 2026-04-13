Обнародование данных о потерях штурмовых полков Сырского может стать вопиющим моментом, - Кротевич

Политическое руководство, к сожалению, не принимает решения о замене Главкома и о серьезном подходе к системе.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич.

"Единственным вопиющим моментом может стать обнародование потерь этих штурмовых полков (Сырского. - Ред.), если это произойдет, что просто нахр@н всколыхнет страну. Когда-то я писал об одном из подразделений, когда видел документы: за июль 2025 года оно потеряло людей больше, чем наша бригада за два года, когда наступала, да и зона ответственности у нас была больше. А на следующий месяц ему дали еще больше людей – где-то 800", – отметил он.

По словам Кротевича, из-за того, что он знает, как все это происходит, он не может быть суперсерьезным противником уклонения от службы.

"Да, конечно, есть идиоты, пророссийские люди, которые не хотят вступать в ряды ВСУ, и те, кого не волнует государство и его будущее, которые меня бесят, и кого я никогда не оправдывать. Но у меня перед глазами человек, который хочет идти служить, однако не понимает и боится неизвестности. Он, может, готов погибнуть за государство, но сознательно, а не из-за мин в тренировочных лагерях. Множество ситуаций, когда на подготовке человек просто автомата не видел, и впервые брал его в руки уже в подразделении.

Здесь вопрос в том, что политическое руководство, к сожалению, не принимает решения о замене Главкома и серьезном подходе к системе. Когда ситуация дойдет до предела, могут начать собираться митинги. И когда это произойдет, возникнет вопрос: почему до этого довели, почему не исправили раньше? А речь же идет о человеческих жизнях! Знаете, что меня больше всего бесит? То, что из-за коррупционных скандалов могут быть медийные истории, а когда речь идет о человеческой жизни, картина совсем другая", - подчеркнул он.

