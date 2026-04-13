В штурмовых полках Сырского теряют тысячи людей в месяц, - Кротевич
Пока не произойдет смена главнокомандующего ВСУ и построенной им системы, к сожалению, лучше не станет.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич.
Подробности
"Мне бойцы, которые там (в штурмовых полках Сырского. — Ред.) служили, рассказывали об этом. Это делают, потому что находятся под протекторатом Александра Станиславовича Сырского, который иначе не умеет воевать. Если посмотреть на всю историю от Бахмута и далее, этот микс подразделений в "солянку" – это его стандартный подход в работе. В Бахмуте вообще было непонятно, кто кем командует и на каких позициях находится. Штурмовые полки – достаточно удобный резерв, который бросается в любые бои", – отметил он.
По словам Кротевича, Сырский обеспечивает их всем: "Bradley", "Leopard", "Stryker".
"У них реально есть все! Они теряют их в штурмах и спокойно получают новые, а также теряют людей, извиняюсь, бл#дь, по тысяче в месяц! Его часть договоренности – обеспечение, их – делать все, что он говорит. А каким образом – его это не должно волновать. Для меня это обычная система ОПГ", — добавил он.
По мнению Кротевича, пока не произойдет смена Главнокомандующего и построенной им системы, к сожалению, лучше не будет.
"Думаю, что создание отдельного рода войск, которое не утверждено президентом, но до сих пор существует, это какая-то, извините, клоунада. Эти штурмовые полки существуют отдельно и подчиняются непосредственно Главнокомандующему. Я думаю, что он пришел к такой идее после Курской операции, потому что перед ее проведением собрал всех десантников и, насколько мне известно, сказал: "Вы со мной или нет". Некоторые командиры бригад выступили против, после чего их сняли. Здесь история такова, чтобы создать подразделения, которые беспрекословно будут выполнять абсолютно все задачи, которые им будут ставить", — подытожил он.
Полный текст интервью Богдана Кротевича читайте по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знає - і нічого не робить - співучасник.
Ця фраза відображає суть тактики Чуйкова у Сталінграді:
1) «Ближній бій»: Чуйков розумів, що німецька армія має перевагу у танках та авіації. Якби радянські війська вели оборонні бої на відкритій місцевості, їх швидко знищили б;
2) Активна оборона: Чуйков наказав закріпитися у руїнах міста та вести постійні контратаки, щоб максимально наблизитися до німецьких позицій;
3) "Генерал-штурм": тактику Чуйкова називали "генерал-штурм". Він вимагав від солдатів постійно атакувати, відбивати у противника будівлі, підвали та вулиці, утримуючи їх за всяку ціну;
4) Правило «30 метрів»: радянські позиції розташовувалися лише за 30-40 метрів від німецьких. Це зводило нанівець перевагу німецької авіації та артилерії, оскільки німці боялися влучити по своїх.
