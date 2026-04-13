В штурмовых полках Сырского теряют тысячи людей в месяц, - Кротевич

Кротевич критикует штурмовые полки Сырского

Пока не произойдет смена главнокомандующего ВСУ и построенной им системы, к сожалению, лучше не станет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич.

"Мне бойцы, которые там (в штурмовых полках Сырского. — Ред.) служили, рассказывали об этом. Это делают, потому что находятся под протекторатом Александра Станиславовича Сырского, который иначе не умеет воевать. Если посмотреть на всю историю от Бахмута и далее, этот микс подразделений в "солянку" – это его стандартный подход в работе. В Бахмуте вообще было непонятно, кто кем командует и на каких позициях находится. Штурмовые полки – достаточно удобный резерв, который бросается в любые бои", – отметил он.

Читайте: В марте на 29% вырос показатель общих потерь РФ благодаря украинским подразделениям БпС, - Сырский

По словам Кротевича, Сырский обеспечивает их всем: "Bradley", "Leopard", "Stryker".

"У них реально есть все! Они теряют их в штурмах и спокойно получают новые, а также теряют людей, извиняюсь, бл#дь, по тысяче в месяц! Его часть договоренности – обеспечение, их – делать все, что он говорит. А каким образом – его это не должно волновать. Для меня это обычная система ОПГ", — добавил он.

По мнению Кротевича, пока не произойдет смена Главнокомандующего и построенной им системы, к сожалению, лучше не будет.

"Думаю, что создание отдельного рода войск, которое не утверждено президентом, но до сих пор существует, это какая-то, извините, клоунада. Эти штурмовые полки существуют отдельно и подчиняются непосредственно Главнокомандующему. Я думаю, что он пришел к такой идее после Курской операции, потому что перед ее проведением собрал всех десантников и, насколько мне известно, сказал: "Вы со мной или нет". Некоторые командиры бригад выступили против, после чего их сняли. Здесь история такова, чтобы создать подразделения, которые беспрекословно будут выполнять абсолютно все задачи, которые им будут ставить", — подытожил он.

Полный текст интервью Богдана Кротевича читайте по ссылке.

Читайте также: Жители Никополя обратились к главнокомандующему ВСУ с призывом усилить оборону Никополя

Автор: 

ВСУ (7494) Александр Сырский (871) Кротевич Богдан (9)
+18
і не кажіть, що зєлєний підар про це не знає.
Знає - і нічого не робить - співучасник.
13.04.2026 10:14 Ответить
+8
Непам'таю хто, але хтось розумний сказав: - "Якщо дати молоток дурню, то йму все стає схожим на цвяхи"...
13.04.2026 10:18 Ответить
+6
Ще в тему.
Екскомбат Ширшин про "штурмові полки Сирського": Людей часто заводять на позиції обманом
Наближені до Сирького підрозділи комплектують першочергово, - екскомбат Ширшин
13.04.2026 10:15 Ответить
Кожен працівник поліції та держслужбовець (коли вже більше 25 років) мріє долучитися до лав ЗСУ, але бронювання заважає. Треба допомогти здійснити їхню мрію і мобілізувати.
13.04.2026 10:41 Ответить
екскомбат Ширшин

тобто, будучи не екс, ширшин покірно виконував накази?
свідомо, відправляв українців на смерть?
Колишній комбат в 47 окремій механізованій бригаді
Це була бригада сирка, за часів Ширшина?
Тобто ви стверджуєте, що у нас, як і у русні, практикуються "обнулєнія"?
Воно і є русня
Ментально це точно
Якщо у вас є факти, які можна перевірити, будь ласка, напишіть в редакцію Цензора.
Або в інші ЗМІ.
Такі речі мають бути розголошені з метою створення суспільного тиску (як з Содолем свого часу).
Ти за свого родича байки тут не трави.
Підмазується воно до родичів.
Йди до підрозділів сирка і з середини байки будеш розповідати.
саме так,а після екскомбата ці злочинні накази виконували командири рот, взводів,а самі тихенько рахували двохсотих за 20 - 50 км в тилу
більше ніж підари?
отакої!!!!
то, кацапи кажуть правду, що за україну воюють поляки та колумбійці з англосаксами?
бо, українців вже не мало б залишитися.....
Якщо в Зеленського є хоч трохи здорового глузду, тоді він має призначити головкомом Білецького а Сирського під суд
Звідки у нарцисичного нікчеми з подарованим дипломом юриста може з'явитися здоровий глузд?
Це вже навіть більше, ніж фантастика.
А підари тільки зелені бувають??? А казали,що тільки блакитні...
Та не в Сирського, а в зеленського
Чому пан Кротевич такий несмілий і боязкий назвати все своїми іменами
Чи ви плануєте Сирка замінити Білецьким ? А, ну то буде толк і бюджет
Суспільство мало б вимагати поставити головнокомадуючим генерала Кривоноса тоді може щось змінилося б на фронті. та в армії вцілому.
Сірський кров від крові та плоть від плоті совковой військовой школи. За Ізюмську операцію та оборону Київа йому велика дяка, але його час минув. Хто замінить генерала "Чаво изволіте" як шо Вярховний Говнокомандувач Говнобородько зачистив ВСІХ талоновитих генералів?
А хтось називав Мар'яну Безумною. А людина, виявляється, щось знає.
Полками команджує Сірсчький,без інших командирів.А верховний де?
Я думаю, некоректно писати таку дурню як пишуть Ширшини. Всі вміють воювати з дивана! На, мою думку, в тих економічних , тактичних, стратегічних, політичних , демографічних і соціальних та інших умовах, в яких перебуває Україна, рішення командування і особисто Сирського є оптимальними. Та й інших воєначальників, які б запропонували якісь реальні та дієві кардинально інші рішення і способи війни , ніж актуальне командування- немає!
Йой! Генералісумуса еге ж, дати? Куди ж, матері його ковінька, ділися всі разом з Залужним, не компрене па?
Сирка на нари.
У штурмових полках Сирського втрачають тисячі людей на місяць, - Кротевич

Чому використовують м'ясника...?
Ішак про це знає тому й тримає його на посаді, жидяра він а не українець , Оман виконується випереджаючи план
«Генерал 200» - прозвище Александра Сырского, главнокомандующего ВСУ (с февраля 2024 года),
розроблені разом з фсб війскові операції в Україні ,мають за мету стирати особовий склад ЗСУ і західну війскову допомогу саме на тих участках фронту,де рашист має достатню кількість необхідної техніки для цього і озброєння.Це завдання,яке чітко виконують "зелені зрадники" ,В даному випадку Короткевич правий на всі 100%
«Надо непрерывно атаковать, иначе нас сомнут» (с) - фраза, яку приписують радянському генерал-лейтенанту В.Чуйкову, командувачу 62-ї армії, під час оборони Сталінграда у 1942 році.

Ця фраза відображає суть тактики Чуйкова у Сталінграді:
1) «Ближній бій»: Чуйков розумів, що німецька армія має перевагу у танках та авіації. Якби радянські війська вели оборонні бої на відкритій місцевості, їх швидко знищили б;
2) Активна оборона: Чуйков наказав закріпитися у руїнах міста та вести постійні контратаки, щоб максимально наблизитися до німецьких позицій;
3) "Генерал-штурм": тактику Чуйкова називали "генерал-штурм". Він вимагав від солдатів постійно атакувати, відбивати у противника будівлі, підвали та вулиці, утримуючи їх за всяку ціну;
4) Правило «30 метрів»: радянські позиції розташовувалися лише за 30-40 метрів від німецьких. Це зводило нанівець перевагу німецької авіації та артилерії, оскільки німці боялися влучити по своїх.
Зараз інша війна, які 30 метрів?
Драпатого головком треба ставити, його постійно ставлять чиїсь провали стабілізовувати, поважають у війську, не політизований, починав з комвзвода, а не штабний кацап си.ий.
Може так статись, що з існуючою владою українців просто не залишиться і вибирати нормальну владу не буде кому. Але всі невтомлюються стукати себе в груди, що вибори неначасі
А що ті полки взагалі штурмують? Ми ж увесь час відступаємо.
Може треба змінити верховного головнокомандувача?
Хоч би й на свинарчука,на тиждень- другий,поки змінять голову ВРУ.
Пора Прокопенка ставити керівником Генштабу...однозначно буде на краще війську.
Бо Сирок всіх на "мʼясо" пусте.....і головне при такому підході в усіх "бідах" будуть винні так звані ухилянти.....бо не ходять самостійно/добровільно йти вмирати у полках Сирського.
Ніяка мобілізація не допоможе при такому підході у використанні (жуковський підхід) особового складу.
Про пріоритетність збереження здоровʼя та життя військовослужбовця - байки Гулака-Артемовського"...слова...слова....і тільки пусті слова. На ділі ніхто мобілізованих (бусифікованих) не рахує за людей.....РЕСУРС !!!!!
і зєлупа, і тварожніков-зрадники і пдораси. і чому мудрий наріт ще не повісив цю пздоту на каштанах?
