У штурмових полках Сирського втрачають тисячі людей на місяць, - Кротевич

Поки не відбудеться зміна головнокомандувача ЗСУ і вибудованої ним системи, на жаль, краще не буде.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Богдан Кротевич.

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Подробиці

"Мені бійці, які там (у штурмових полках Сирського. - Ред.) служили, розповідали про це. Це роблять, бо знаходяться під протекторатом Олександра Станіславовича Сирського, який інакше не вміє воювати. Якщо подивитися на всю історію від Бахмута і далі, цей мікс підрозділів у "солянку" – це його стандартний підхід у роботі. У Бахмуті взагалі було незрозуміло, хто ким керує, і на яких позиціях перебуває. Штурмові полки – достатньо зручний резерв, який кидається у будь-які бої", - зазначив він.

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За словами Кротевича, Сирський забезпечує їх усім: "Bradley", "Leopard", "Stryker".

"У них реально є все! Вони втрачають їх в штурмах і спокійно отримують нові, а також втрачають людей, вибачаюсь, бл#дь, по тисячі на місяць! Його частина домовленості – забезпечення, їхня – робити все, що він каже. А яким чином - його не повинно хвилювати. Для мене це звичайна ОПГ-шна система", - додав він.

На думку Кротевича, поки не відбудеться зміна Головнокомандувача і вибудованої ним системи, на жаль, краще не буде.

"Думаю, що створення окремого роду військ, яке не затверджене президентом, але досі існує, це якась, вибачте, клоунада. Ці штурмові полки є окремо й підпорядковуються безпосередньо Головкому. Я думаю, що він дійшов до такої ідеї після Курської операції, бо до її проведення зібрав усіх десантників і, наскільки мені відомо, сказав: "Ви зі мною або ні". Деякі керівники бригад виступили проти, після чого їх зняли. Тут історія така, щоб створити підрозділи, які беззаперечно виконуватимуть абсолютно всі задачі, які їм ставитимуть", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю Богдана Кротевича читайте за посиланням.

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