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Оприлюднення втрат штурмових полків Сирського може стати кричущим моментом, - Кротевич

Кротевич про штурмові полки Сирського: це може сколихнути країну

Політичне керівництво, на жаль, не приймає рішення про заміну Головкому і серйозного підходу до системи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Богдан Кротевич.

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Подробиці

"Єдиним кричущим моментом може стати оприлюднення втрат цих штурмових полків (Сирського. - Ред.), якщо це станеться, яке просто нахр@н сколихне країну. Колись я писав про один з підрозділів, коли бачив документи: за липень 2025 року він втратив людей більше, ніж наша бригада за два роки, коли наступала, та і зона відповідальності у нас була більшою. А на наступний місяць йому дали ще більше людей – десь 800", - зазначив він.

За словами Кротевича, яерез те, що він знає, як це все відбувається, не може бути суперсерйозним противником ухилянства.

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"Так, звичайно, є ідіоти, проросійські люди, які не хочуть вступати до лав ЗСУ, й ті, кого не хвилює держава та її майбутнє, які мене бісять, і кого я ніколи не виправдовуватиму. Але у мене перед очима людина, яка хоче йти служити, однак не розуміє і боїться невідомості. Вона, може, готова загинути за державу, але свідомо, а не через замінування у тренувальних таборах. Безліч ситуацій, коли на підготовці людина просто автомату не бачила, і вперше брала його до рук вже в підрозділі.

Тут питання в тому, що політичне керівництво, на жаль, не приймає рішення про заміну Головкому і серйозного підходу до системи. Коли ситуація дійде до межі, можуть почати збиратися мітинги. І коли так станеться, виникне питання, чому до цього довели, чому не виправили раніше? А йдеться ж про людські життя! Знаєте, що мене більш за все бісить? Те, що через корупційні скандали можуть бути медійні історії, а коли йдеться про людське життя, картина геть інша", - наголосив він.

Інтерв'ю з Богданом Кротевичем для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте: У штурмових полках Сирського втрачають тисячі людей на місяць, - Кротевич

Автор: 

ЗСУ (9006) Сирський Олександр (1008) Кротевич Богдан (12)
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Топ коментарі
+16
Так у втратах та всіх проблемах війська винні ж ухилянти........
А командування "береже" та "турбується" про Особовий Склад......не поширюйте іпсо кремля.
Бо виявиться, що мобілізація кульгає не по вині простих роботяг та тих хто тягне війну на своїх плечах, як мінімум крайніх 4 роки, а по вині "содолів"....."сирських" та сотень інших "стратегів" воювати "жуковськими методами" ("мʼясом" закидати амбразури)
Всі байки про бережливе та пріоритетне ставлення до ОС - це казочки для телемарахвону!
Правда трохи інша і дуже болюча......правда в тому, що власні воєначальники поклали в могили більше військових, ніж русня та їх дії.
Коли ця правда "вилізе", то місця буде мало багато кому......бо власні шкури нічим не кращі за ворогів.
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13.04.2026 12:27 Відповісти
+9
Коли вбивають цивільних, всі про це десять раз напишуть, коли гинуть солдати, щодня десятками інколи сотнями, мовчок - начебто не люди. Режим системно замовчує втрати.
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13.04.2026 12:45 Відповісти
+8
Скільки втрат у сумнозвісному полку "Скеля"? Це правда якщо у командира більше втрат тим більше вони "працюють" і тим більше в них премій? Якщо навпаки, мене втрат або взагалі їх немає то виходить що підрозділ зовсім "не працює" я таке чув три роки тому що такая система є.
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13.04.2026 12:32 Відповісти

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