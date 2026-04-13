Оприлюднення втрат штурмових полків Сирського може стати кричущим моментом, - Кротевич

Політичне керівництво, на жаль, не приймає рішення про заміну Головкому і серйозного підходу до системи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Богдан Кротевич.

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Подробиці

"Єдиним кричущим моментом може стати оприлюднення втрат цих штурмових полків (Сирського. - Ред.), якщо це станеться, яке просто нахр@н сколихне країну. Колись я писав про один з підрозділів, коли бачив документи: за липень 2025 року він втратив людей більше, ніж наша бригада за два роки, коли наступала, та і зона відповідальності у нас була більшою. А на наступний місяць йому дали ще більше людей – десь 800", - зазначив він.

За словами Кротевича, яерез те, що він знає, як це все відбувається, не може бути суперсерйозним противником ухилянства.

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"Так, звичайно, є ідіоти, проросійські люди, які не хочуть вступати до лав ЗСУ, й ті, кого не хвилює держава та її майбутнє, які мене бісять, і кого я ніколи не виправдовуватиму. Але у мене перед очима людина, яка хоче йти служити, однак не розуміє і боїться невідомості. Вона, може, готова загинути за державу, але свідомо, а не через замінування у тренувальних таборах. Безліч ситуацій, коли на підготовці людина просто автомату не бачила, і вперше брала його до рук вже в підрозділі.

Тут питання в тому, що політичне керівництво, на жаль, не приймає рішення про заміну Головкому і серйозного підходу до системи. Коли ситуація дійде до межі, можуть почати збиратися мітинги. І коли так станеться, виникне питання, чому до цього довели, чому не виправили раніше? А йдеться ж про людські життя! Знаєте, що мене більш за все бісить? Те, що через корупційні скандали можуть бути медійні історії, а коли йдеться про людське життя, картина геть інша", - наголосив він.

Інтерв'ю з Богданом Кротевичем для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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