Отстранен от должности командир 14 ОМБр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса, - Генштаб

Систематические авиационные и ракетные удары российских войск по переправам через реку Оскил значительно затруднили материально-техническое обеспечение подразделений Сил обороны Украины в районе Купянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что в условиях постоянных атак обеспечение войск осуществляется альтернативными способами.

"Логистика наших войск здесь обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых БПЛА", - уточнили в Генштабе.

Командование также усиливает защиту на этом направлении.

"Командованием принимаются меры по усилению противовоздушной обороны и противодроновой защиты. Осуществляется наращивание системы радиоэлектронной борьбы", - отмечается в сообщении.

Выявленные проблемы в 14-й бригаде

"Предыдущим командованием 14-й отдельной механизированной бригады скрывалось реальное положение дел, было утрачено определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставкой продовольствия на одну из позиций бригады", - отметили в Генштабе.

В связи с этим приняты кадровые решения.

"Отстранен от должности командир 14-й омбр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10-го армейского корпуса", - сообщили военные.

Новым командиром 14-й бригады назначен полковник Тарас Максимов, а 10-й армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

Расследование нарушений

По решению Главнокомандующего ВСУ проводится служебное расследование комплексной комиссией Сухопутных войск, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения, а материалы расследования будут направлены в правоохранительные органы для предоставления соответствующих правовых оценок.

"Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях", - добавили в Генштабе.

Главнокомандующий также поручил командующему группировкой объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому проверить уровень обеспечения подразделений.

"Следует отметить, что недавно на позицию военнослужащих 14 ОМБр доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

В сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев в крайне сложном положении - на позициях систематически нет еды и питьевой воды.