Отстранен от должности командир 14 ОМБр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса, - Генштаб
Систематические авиационные и ракетные удары российских войск по переправам через реку Оскил значительно затруднили материально-техническое обеспечение подразделений Сил обороны Украины в районе Купянска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что в условиях постоянных атак обеспечение войск осуществляется альтернативными способами.
"Логистика наших войск здесь обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых БПЛА", - уточнили в Генштабе.
Командование также усиливает защиту на этом направлении.
"Командованием принимаются меры по усилению противовоздушной обороны и противодроновой защиты. Осуществляется наращивание системы радиоэлектронной борьбы", - отмечается в сообщении.
Выявленные проблемы в 14-й бригаде
"Предыдущим командованием 14-й отдельной механизированной бригады скрывалось реальное положение дел, было утрачено определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставкой продовольствия на одну из позиций бригады", - отметили в Генштабе.
В связи с этим приняты кадровые решения.
"Отстранен от должности командир 14-й омбр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10-го армейского корпуса", - сообщили военные.
Новым командиром 14-й бригады назначен полковник Тарас Максимов, а 10-й армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.
Расследование нарушений
По решению Главнокомандующего ВСУ проводится служебное расследование комплексной комиссией Сухопутных войск, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения, а материалы расследования будут направлены в правоохранительные органы для предоставления соответствующих правовых оценок.
"Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях", - добавили в Генштабе.
Главнокомандующий также поручил командующему группировкой объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому проверить уровень обеспечения подразделений.
"Следует отметить, что недавно на позицию военнослужащих 14 ОМБр доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
В сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев в крайне сложном положении - на позициях систематически нет еды и питьевой воды.
Навіщо весь час базікати про те, що ми робимо на фронті? Невже незрозуміло, що ху...стан використовує цю інформацію. Робіть, а поговорити зможете і після війни