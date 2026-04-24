7 179 24

Отстранен от должности командир 14 ОМБр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса, - Генштаб

Проблемы с логистикой под Купянском: кадровые решения в ВСУ

Систематические авиационные и ракетные удары российских войск по переправам через реку Оскил значительно затруднили материально-техническое обеспечение подразделений Сил обороны Украины в районе Купянска. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что в условиях постоянных атак обеспечение войск осуществляется альтернативными способами.

"Логистика наших войск здесь обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых БПЛА", - уточнили в Генштабе.

Командование также усиливает защиту на этом направлении.

"Командованием принимаются меры по усилению противовоздушной обороны и противодроновой защиты. Осуществляется наращивание системы радиоэлектронной борьбы", - отмечается в сообщении.

Выявленные проблемы в 14-й бригаде

"Предыдущим командованием 14-й отдельной механизированной бригады скрывалось реальное положение дел, было утрачено определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставкой продовольствия на одну из позиций бригады", - отметили в Генштабе.

В связи с этим приняты кадровые решения.

"Отстранен от должности командир 14-й омбр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10-го армейского корпуса", - сообщили военные.

Новым командиром 14-й бригады назначен полковник Тарас Максимов, а 10-й армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

Расследование нарушений

По решению Главнокомандующего ВСУ проводится служебное расследование комплексной комиссией Сухопутных войск, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения, а материалы расследования будут направлены в правоохранительные органы для предоставления соответствующих правовых оценок.

"Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях", - добавили в Генштабе.

Главнокомандующий также поручил командующему группировкой объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому проверить уровень обеспечения подразделений.

"Следует отметить, что недавно на позицию военнослужащих 14 ОМБр доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

В сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев в крайне сложном положении - на позициях систематически нет еды и питьевой воды.

Таких мерзот не тільки усувати та понижувати-а судити та ув'язнювати потрібно...
24.04.2026 07:09 Ответить
Я спочатку це побачів у москалів, думав-фейк. А можно понизити в посаді самого головного - Верховного Головнокомандуючого? Виступає собі такий персонаж "президент" на гастролях у Европах, стендапи всякі чєшєт, розповідає, як він включив прокачку нафти РФ в Европу, а тут бац, і ти вже зам. Буданова.
24.04.2026 07:17 Ответить
Добре що не залишили без уваги.Це проблема всіх приданих підрозділів.Бо вони для командирів чужі,як підкинуті кошенята.Тому їх кидають у саму сраку і постачають в останню чергу.Виживуть, добре,не виживуть,то й хер на них.Раз був в приданих,це наче в приймах у злої тещі.
24.04.2026 07:25 Ответить
маю на увазі всіх мерзот які довели українських військових до такого стану...
24.04.2026 07:44 Ответить
Починаючи з хрипатого і всирського !!!
24.04.2026 09:10 Ответить
Яка логістика??? В нормальних бригадах зараз і їжу, і воду, і бк все скидають з дронів хлопцям...
24.04.2026 07:10 Ответить
"Логістика наших військ тут забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА", - уточнили у Генштабі.

Навіщо весь час базікати про те, що ми робимо на фронті? Невже незрозуміло, що ху...стан використовує цю інформацію. Робіть, а поговорити зможете і після війни
24.04.2026 07:16 Ответить
Секрета цьому немає.У кацапів так само.Через річку нрк не пошлеш.
24.04.2026 07:37 Ответить
Верховний Гівнокомандувач у цьому (як і в усьому іншому) не винен, бо "какая разніца" !!!
24.04.2026 08:13 Ответить
Де "реакція" обкуреного ішака!? Де - "доручив"...!?
24.04.2026 07:20 Ответить
***. Точняк. Не має коронної фрази " за дорученням президена," сирський берега поплутав? Всі ж знають, що без волі лідора сонечко зранку не встає
24.04.2026 07:57 Ответить
Систематичні авіаційні та ракетні удари,кажете? А як же бравурні розповіді про РЕБ "Лима" яка знешкоджує 90% ракет та КАБів?
24.04.2026 07:28 Ответить
Розповіді бравурні. Пропаганда повинна бути переможна. Але грунтуються на заявах z-блогерів. Орками ми можемо довіряти, коли вони кажуть, що "усьо пропало"?
24.04.2026 08:01 Ответить
а де кримінальні справи відкриті?
24.04.2026 07:55 Ответить
Не на часі. Хіба що відкриють проти воїнів та їх родичів за те що настучалі на доблєсних камандірав.
24.04.2026 08:41 Ответить
Таке робиться скрізь. І створив такі умови сам сирський. Читати про цей унікальний " акт відновлення справедливості", знаючи про повний безпрєдєл в штурмових полках-дивізіях сирського якось дивно.
24.04.2026 08:05 Ответить
Ходячи скелети... Хлопцям респект, що тримали рубежі. А командування, причетне до цього голодомору понизити до рядових і завести на позиції, замінити хлопців.
24.04.2026 08:14 Ответить
А командування понизити до рядових і на 0 на вісім місяців.
24.04.2026 08:19 Ответить
Відсутність покарання породжує нові злочини. У нас охвіцери це каста недоторканих, їм на 0 не можна.
24.04.2026 08:43 Ответить
Тут "наїзжають" на ТЦК, ротацій нема бо нема ким замінити, хлопці голодують бо не можуть кинути позиції (совість не дозволяє). Люде! Схаменіться! Нас прийшли ВБИВАТИ! Ще хтось не зрозумів?
24.04.2026 08:31 Ответить
Скільки мордоворотів тцкашників-людоловів зграями "опитують" військовозобов'язаних, може їх на нуль, замість оьих Воїнів!
24.04.2026 08:40 Ответить
А коли і вони закінчаться, ттді хто? Ти підеш?
24.04.2026 09:03 Ответить
Погано воювати наловленими. Так США програли у В'єтнамі.
24.04.2026 09:00 Ответить
Генштаб знав шо хлопці 8 міс на голодному пайку - тепер кажуть - ми їх евакуююєм - висновків ніяких
24.04.2026 08:43 Ответить
 
 