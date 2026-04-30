Сирський підписав наказ про ротації: Військові будуть на передовій не більше 2 місяців

Олександр Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових, які виконують завдання на передовій.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"В умовах домінування дронів на полі бою змінюється сама логіка ведення бойових дій. Суттєво трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків. Ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і від переднього краю до тилу.



З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї", - йдеться в повідомленні.

Головком заявив, що командири мають забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

Додаткові обов'язкові вимоги

проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань;

своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

"Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення — невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України.



Своєчасна ротація — це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони.



Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї", - підсумував Сирський.

Що передувало?

Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.

У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

