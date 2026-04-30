Сирський підписав наказ про ротації: Військові будуть на передовій не більше 2 місяців
Олександр Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових, які виконують завдання на передовій.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"В умовах домінування дронів на полі бою змінюється сама логіка ведення бойових дій. Суттєво трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків. Ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і від переднього краю до тилу.
З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї", - йдеться в повідомленні.
Головком заявив, що командири мають забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.
Додаткові обов'язкові вимоги
- проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань;
- своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.
"Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення — невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України.
Своєчасна ротація — це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони.
Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї", - підсумував Сирський.
Що передувало?
- Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.
- У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.
Поліціянтів, ТЦКунів, прокурорів , суддів , податківців та інше обслугу сіонЦАРЯ та всіх тих СлугТогоНароду "міндічей-умєрових" ніхто , звісно, чіпати ніхто не буде !
Хоча , можливо , ще додадут до ТЦК 15...20 тисяч "мобілізаторів" - щоб інтенсівніше "мобілізували" залишки 40+ та 50+ ... а може вже приймуть рішення по створенню ЗЕфолькштурму і почнуть "мобилізовувати" 60+ ?!
Життя в Країні Мрій ЗЕленського стає все цікавіше!
Кажуть що є багато пенсіонерів із офіцерським званням. Цих можна у окопи відправляти щоб першими показували як треба вступати у бій на 2 місяць на нулі.
А ще можна з/п держслужбовцям та депутатам ВР омежити рівнем мімальної з/п, а кошти які вивільняться витратити на закордонних громадян яких можна залучити до лав ЗСУ, краще до нас ніж до ворога вони підуть служити.
Хто буде контролером і скільки вже покарали за пройопи?Пам*ятаю,як цей клоун звітува про курську авантюру,позиції втрачені,а він ще тримає.Цей хєр повинен бути під військовим трибуналом вже давно.
всім є посада і зарплатня.
неможливо змінитися, бо погода погана.
(хороша погода, це коли сніг, дощ, а краще туман)
то ж сидиш у блінчіку, 60+ діб.
потім зміна. тиждень на відпочинок і знову у блінчік.
при тому, що хата, для відпочинку, знімається за гроші солдат, та вже і не так далеко від нуля.
бо, чим далі, тим довше йти. а, точніше бігти, прислуховуючись та ховаючись під деревами.
🤣
для того, щоб проводити ротацію за графіком необхідно мати фізичну можливість її провести.
а залякування може призвести до того, що в спробі здійснити цю "обов'язкову ротацію" буде покладено чимало військових, які просто не зможуть дістатися позицій.
бо, саме тяжке та небезпечне, це дорога до позицій.
черговий тупорилий командир, що б не порушувати наказ, буде відправляти на заміну, по графіку.
в ясний день, через відкрите поле.
Це ж зелені полудурки. Вони нічого нормального зробити не можуть
лінія фронту пролягає фактично по СПшкам, але коли по 2 місяці там не міняють хлопців, то це часто стає тил підорський, а потім ми бачимо розстріли полонених...
не знаєш сиди мовчки
ми завжди ходили на нуль/передок, не позорся
і так побратимів залишилось, дякую Богам, ще богато живих у ЗСУ (сам звільнений по ВЛК)
А Ви десь служите чи в польському котлі?
як кзала говорящалошадь - деб!л бл@дь
Тобто, фактично до 90 днів можуть тримати бійців на передовій, але в голосних заявах будемо чути про 2 місяці.
Не можуть не прибрехати.
будут ли ротации с вийськовымы тцк или это другое?