Фактів про побори та відправку на нуль за непогодження з командуванням у 58-й ОМПБр не виявлено, - відповідь на запит. ДОКУМЕНТ
У 58-й окремій мотопіхотній бригаді заявили, що фактів про системні примусові збори коштів не виявлено.
Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Також відомо, що проводилися планові перевірки та відповідні аудити щодо закупівель та постачання матеріального забезпечення.
"Відповідно до їхніх результатів порушень виявлено не було", - розповіли у бригаді.
Порушення службової дисципліни
"Підтверджених фактів відправки бійців на нуль у разі непогодження з командуванням - не було виявлено. Військовослужбовці бригади займають передній край лінії фронту, щоб підсилити позиції у разі складної оперативно-тактичної обстановки.
Як тільки командуванню бригади стало відомо про побиття військовослужбовця, командуванням бригади було ініційовано службове розслідування, а відповідні документи передані до правоохоронних органів", - розповіли у бригаді.
Від 4 квітня 2026 року представниками Генштабу ЗСУ здійснюється перевірка, що триває досі:
"Усі питання, що підлягають перевірці, не були доведені, однак під час роботи комісії ми надаємо всю необхідну запитувану інформацію і повністю співпрацюємо з посадовими особами. Вказаний у дорученні строк кінця перевірки - 4 травня 2026 року".
Провадження
"Кримінальні провадження щодо процесів забезпечення та службової діяльності бригади відсутні. Є провадження щодо окремих осіб, щодо яких проводились службові перевірки, ініційовані командуванням бригади. Поки що правоохоронні органи проводять досудові розслідування, по результатам яких буде або встановлено, або спростовано вину підозрюваних осіб", - пояснили там.
Затримання заступника командира Максима Бобровського
У бригаді заявили, що досудове розслідування триває, вина Бобровського ні спростовано, ні підтверджено.
"Немає ухвали суду щодо відсторонення його від виконання обов'язків, була призначена особа, яка тимчасово виконує обов'язки заступника командира бригади. Командуванням бригади також вживаються заходи щодо недопущення подібних ситуацій у майбутньому. З усіма посадовими особами проводиться відповідна робота - до їхнього відома доводяться наслідки вчинень кримінальних правопорушень.
Водночас, з метою недопущення поширень оціночних фактів і суджень, наголошуємо, що відповідно до Конституції України та кримінального процесуального законодавства діє принцип презумпції невинуватості. Будь-які остаточні висновки щодо винуватості особи можливі виключно після завершення всебічного слідства та набрання законної сили відповідним рішенням суду", - додали там.
Що передувало?
- Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла оприлюднила допис, у якому виклала низку серйозних звинувачень щодо ситуації всередині 58-ї окремої мотопіхотної бригади.
- Відомо, що заступнику командира 58 окремої мотопіхотної бригади Бобровському повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення.
- Його відправили під варту із заставою у майже 1 млн грн.
