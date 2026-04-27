Фактів про побори та відправку на нуль за непогодження з командуванням у 58-й ОМПБр не виявлено, - відповідь на запит. ДОКУМЕНТ

Ситуація у 58-й бригаді: відповідь на запит

У 58-й окремій мотопіхотній бригаді заявили, що фактів про системні примусові збори коштів не виявлено.

Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Також відомо, що проводилися планові перевірки та відповідні аудити щодо закупівель та постачання матеріального забезпечення.

"Відповідно до їхніх результатів порушень виявлено не було", - розповіли у бригаді.

Порушення службової дисципліни

"Підтверджених фактів відправки бійців на нуль у разі непогодження з командуванням - не було виявлено. Військовослужбовці бригади займають передній край лінії фронту, щоб підсилити позиції у разі складної оперативно-тактичної обстановки.

Як тільки командуванню бригади стало відомо про побиття військовослужбовця, командуванням бригади було ініційовано службове розслідування, а відповідні документи передані до правоохоронних органів", - розповіли у бригаді.

Від 4 квітня 2026 року представниками Генштабу ЗСУ здійснюється перевірка, що триває досі:

"Усі питання, що підлягають перевірці, не були доведені, однак під час роботи комісії ми надаємо всю необхідну запитувану інформацію і повністю співпрацюємо з посадовими особами. Вказаний у дорученні строк кінця перевірки - 4 травня 2026 року".

Провадження

"Кримінальні провадження щодо процесів забезпечення та службової діяльності бригади відсутні. Є провадження щодо окремих осіб, щодо яких проводились службові перевірки, ініційовані командуванням бригади. Поки що правоохоронні органи проводять досудові розслідування, по результатам яких буде або встановлено, або спростовано вину підозрюваних осіб", - пояснили там.

Затримання заступника командира Максима Бобровського

У бригаді заявили, що досудове розслідування триває, вина Бобровського ні спростовано, ні підтверджено.

"Немає ухвали суду щодо відсторонення його від виконання обов'язків, була призначена особа, яка тимчасово виконує обов'язки заступника командира бригади. Командуванням бригади також вживаються заходи щодо недопущення подібних ситуацій у майбутньому. З усіма посадовими особами проводиться відповідна робота - до їхнього відома доводяться наслідки вчинень кримінальних правопорушень.

Водночас, з метою недопущення поширень оціночних фактів і суджень, наголошуємо, що відповідно до Конституції України та кримінального процесуального законодавства діє принцип презумпції невинуватості. Будь-які остаточні висновки щодо винуватості особи можливі виключно після завершення всебічного слідства та набрання законної сили відповідним рішенням суду", - додали там.

Ситуація у 58 ОМПБр: бригада відповіла на запит
Ситуація у 58 ОМПБр: бригада відповіла на запит

Що передувало?

58 окрема мотопіхотна бригада (152)
Топ коментарі
+29
А хто факти виявляв? Генштаб? ....Не смішіть людей.🥴
27.04.2026 15:18 Відповісти
+21
Так є комбрига сузукі чи немає? Було день народження чи ні? Руку вилікував? Статки штабістів перевірено? Чи все придбане до 22 року? Ха ха ха.
27.04.2026 15:18 Відповісти
+19
У нашому королівстві все нормально, не знаю що в інших, якось так, зсу нагадує територію з чисельними анклавами де у кожному анклаві своє порядки закони звичаї і царі і боги у вигляді командирів, глобального підпорядкування і стандартизації немає зовсім.
27.04.2026 15:11 Відповісти
У нашому королівстві все нормально, не знаю що в інших, якось так, зсу нагадує територію з чисельними анклавами де у кожному анклаві своє порядки закони звичаї і царі і боги у вигляді командирів, глобального підпорядкування і стандартизації немає зовсім.
27.04.2026 15:11 Відповісти
вовки,які кошару стерегли,після перевірки стада овець склали документа-"ВСІ ВІВЦІ Є ,ТИХ ЩО НЕМАЄ ,МИ НЕ ЇЛИ.А СКІЛЬКИ ЇХ НЕМАЄ, МИ НЕ ЗНАЄМ " Печать і підпис "головний"
27.04.2026 15:16 Відповісти
Как-то совсем неудивительно никаких фактов нет и быть не может, это всё происки Джека Воробья...
27.04.2026 15:16 Відповісти
Капитана....
27.04.2026 15:28 Відповісти
А хто факти виявляв? Генштаб? ....Не смішіть людей.🥴
27.04.2026 15:18 Відповісти
Самі себе перевірили.
27.04.2026 15:25 Відповісти
Так є комбрига сузукі чи немає? Було день народження чи ні? Руку вилікував? Статки штабістів перевірено? Чи все придбане до 22 року? Ха ха ха.
27.04.2026 15:18 Відповісти
Систематических поборов НЕТ а неиестиматические значит есть и как выявить систематические, они шо по ведомостям и под подписи бабки брать должны были Похоже как были в Совке там и остаёмся, а ЖАЛЬ,,,
27.04.2026 15:20 Відповісти
А они что, сами себя проверили и ничего не нашли, я правильно понял?
27.04.2026 15:20 Відповісти
Так перевірки і відбуваються. Тобто самі в себе. А все що є, то те було придбане до 22 року. Ха ха ха.
27.04.2026 15:26 Відповісти
Перевіряючим так і сказали, що немає фактів??
Виходить, що це не для їхнього розуму, справа!!??
Так, хіба що якісь ПООДИНОКІ випадки, як і в Урядах гончарука-шмигаля-свириденко, з 2020 року, розкрадання грошей по галузям Економіки, на шламбаумах від осіб міндіча-могилєвского!!!
27.04.2026 15:30 Відповісти
Фактів про побори та відправку на нуль за непогодження з командуванням у 58-й ОМПБр не виявлено, - відповідь на запит.

Якщо сВОЇ СвОЇХ перевіряють, то завжди висновок однозначЬний: "фактів про.... не виявлено. Честь мундира, свОї не здаємо, кругова порука.
Якже без того. Це ж бізнес: нижчеброди гроші/довольствіє отримують, родичів мають -нехай платять.
Чим той "командир" гірший за лікаря, який виліковує пацієнта від грошей, рухомого і нерухомого майна - виліковує від грошей, рухомого і нерухомого майна не тільки самого пацієнта-"терпілу", а родичів того терпіли. Україна так і не перестала бути "лагерной"...

Це як Акт на готовому бланку: все надруковано, залишається тільки "шапку" заповнити і дату і підпис поставити.
27.04.2026 15:35 Відповісти
*********...
27.04.2026 15:38 Відповісти
Тільки бовдур може повірить в брехню генштабу, так само як в те що в тцк люди самі себе калічать
27.04.2026 15:57 Відповісти
58 бригада всім відома корупцією, мародерством у своїх жителів на півдні та іншими злочинами... А кришує це все керівництво бригади...
27.04.2026 16:24 Відповісти
і від голоду ніхто свідомість не втрача. а всякі фото - то фейки.
27.04.2026 17:00 Відповісти
Фактів про побори та відправку на нуль за непогодження з командуванням у 58-й ОМПБр не виявлено, - відповідь на запит. Джерело: https://censor.net/ua/n4000175, не виявлено тому що з нуля повернулися тільки нулі яким вже нічого розповідати.
27.04.2026 17:10 Відповісти
"Птенцы Сырского" вже покрилися пір'ям і вчаться літати самостійно. Про рідного батька теж не забувають....за дах над головою щоб не лилося на макитру. Ось і нічого не підтвердилось, а то хто його зна куди розслідування може привести.
27.04.2026 17:58 Відповісти
Та всі добре знають, що там робиться і що скільки коштує.
27.04.2026 19:10 Відповісти
Злодії перевірили самі себе. Країна зелених пі***ів.
27.04.2026 20:06 Відповісти
було не весело а стае взагалі пісец, в тилу джипи і тєчики летают з секретутками командування і одразу збирают по пару гривен на авто для дронщиків і вивозу поранених. як це прийняти?
27.04.2026 20:48 Відповісти
А в 14-й теж голодом не морили людей, а фото ШІ? Депутати, омбудсмени брешуть? На кого це розразовано? Не можна зашмагати батогом всю країну, людей треба мотивувати справедливістю, якої тут нема від слова зовсім. Ухилянти це бики з тилових частин, мільйон офіцерів, сотні тисяч силовиків, менти, охоронці приватні і муніципальні, 200 тис. молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, кварталівці, дізеля, чинуши з дітьми, золкіни з петровими і сам Зєля теж 4 рази ухилянт..., а не хворі обмежено придатні, яких хапають, тягають, лупцюють і відправляють на смерть нездатних воювати, он почитайте хоч, що Аліна Михайлова пише, шизіків хапають і визнають придатними, коїться повне свавілля! При тому що влада відкрито підтримує корупцію, суди перетворились на торговище хто більше дасть і на телефонне право, медичної допомоги людям немає, просто жах, що вони коять?

27.04.2026 23:09 Відповісти
Просто жах, хапають доходяг, хворих, кінчених наркоманів, так навіть Гітлер не робив! Поки не воюють мідьйони тих, що давали присягу
27.04.2026 23:11 Відповісти
Де наше конституційне право на безкоштовну медицину. Як і на справедливий суд. Покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому судді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. Йшла на зелене світло, покидьок був п'яний, нічого не платить, не сидить., гуляє і радіє, що не мобілізують, бо підсудний. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! Ще й забрали телефон і не пускали.
Отакі наші права! Їх тепер взагалі нуль, тепер нас вбивають на вулицях і танцюють на нас, як в Дніпрі на Коробова, а ТЦКшники стають доларовими мільйонерами і їхні губаті тьолки цим хизуються...
Проте згадали про обов'язок і почали катувати людей і займатись рекети і кіднепінгом, намагаючись їм прикритись. Коли самі кожен день плюють на Конституцію. Будь проклята ця влада!
27.04.2026 23:45 Відповісти
27.04.2026 23:56 Відповісти
28.04.2026 00:25 Відповісти
А той терорист, що вбив людей, теж не визнаний судом терористом і його так не можна називати, бо Конституція не дозволяє? В бригаді провели перевірку й нічого не виявили. Це вони самі в себе перевіряли й нічого не виявили? Дивно...
28.04.2026 00:57 Відповісти
Що казати, коли у Сирського всі родичі в кацапії, Єлізаров не знає української мови, ген. прокурор має зв'язки з кацапами, його зами теж, зєля відправляє двушечки на москву? Це просто договорняк, щоб нас повбивати, всім вигідна вічна війна чи що? Можна вічно правити, влуштувати диктатуру, вбивати і грабувати людей. Кацапи он по простих людях б'ють, вони ж не б'ють по резиденціях, маєтках, козинах і т.д. І наші спецслужби з допомогою розвідки НАТО, напевно, хотіли б, того путіна вже 1000 разів ліквідували разом з патрушевим, сєчіним і всім кодлом.
28.04.2026 01:01 Відповісти
28.04.2026 02:13 Відповісти
сколько уже было этих проверок за "или ты сдаешь в общак или ..."
и что?
28.04.2026 03:04 Відповісти
Читаю коменти і збагнув. Це ж треба було армію зі структури якій довіряє і поважає 90% населення (в 22-му році) опуститися до структури яку всі бояться, ненавидять, не вірять, і насміхаються.
28.04.2026 07:45 Відповісти
 
 