Скандал у 14 ОМБр: В Угрупованні об’єднаних сил перевіряють керівництво 10-го корпусу

Командування Угруповання Об'єднаних сил заявило про тривалі проблеми з логістикою, дронами та ресурсами й посилило контроль за підрозділами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Угруповання.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема зазначається, що проблеми з логістикою та умовами на позиціях - це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами і виникли вони не вчора. Попри попередні доповіді про нібито контрольовану ситуацію, фактичний стан справ виявився значно гіршим.

"Це стосується і організації роботи безпілотників, і загальної системи ураження противника, зокрема його можливостей впливати на нашу логістику та повітряний простір на цьому напрямку. Також є значна проблема з недостатньою кількістю ресурсів для протидії ворожим розрахункам і їх інфраструктурі, які створюють такі умови для наших військ", - наголошують в Угрупованні.

Проблеми підіймалися раніше

У командуванні зазначають, що ці питання не є новими - їх регулярно порушували у доповідях командування об’єднаних сил. Паралельно триває робота над їх усуненням, зокрема у напрямку покращення розвідки, планування та забезпечення.

Представники командування працюють із підрозділами, допомагаючи вибудовувати ефективну систему застосування безпілотних систем, а також забезпечення дронами та наземними роботизованими комплексами, зокрема для логістичних потреб.

"Після публічного розголосу проблем із забезпеченням у смузі 14 ОМБр та публікації фото виснажених голодом бійців, Командування Угруповання об’єднаних сил одразу розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу", - йдеться в повідомленні.

Реакція після розголосу

Для підтримки підрозділів уже додатково виділено ресурси. Командувач перебуває на зв’язку з командирами на місцях і запевнив у готовності надати необхідну допомогу.

Командування наголошує на необхідності відкрито доповідати про проблеми та не прикрашати реальний стан речей. Командирам усіх рівнів поставлено завдання не допускати подібних ситуацій у майбутньому.

"Важливо не замовчувати, не прикрашати ситуацію і не зважати на посади чи звання, коли йдеться про реальний стан справ. Головне - зберегти людей і людське ставлення до них, усе інше можна виправити системною роботою", - наголосили у Командуванні.

Що передувало?

Напередодні у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.

У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На п’ятому році повномасштабної війни досі немає ультрасучасних центрів підготовки військових, - полковник Купол. ВIДЕО