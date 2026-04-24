Скандал у 14 ОМБр: В Угрупованні об’єднаних сил перевіряють керівництво 10-го корпусу
Командування Угруповання Об'єднаних сил заявило про тривалі проблеми з логістикою, дронами та ресурсами й посилило контроль за підрозділами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Угруповання.
Зокрема зазначається, що проблеми з логістикою та умовами на позиціях - це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами і виникли вони не вчора. Попри попередні доповіді про нібито контрольовану ситуацію, фактичний стан справ виявився значно гіршим.
"Це стосується і організації роботи безпілотників, і загальної системи ураження противника, зокрема його можливостей впливати на нашу логістику та повітряний простір на цьому напрямку. Також є значна проблема з недостатньою кількістю ресурсів для протидії ворожим розрахункам і їх інфраструктурі, які створюють такі умови для наших військ", - наголошують в Угрупованні.
Проблеми підіймалися раніше
У командуванні зазначають, що ці питання не є новими - їх регулярно порушували у доповідях командування об’єднаних сил. Паралельно триває робота над їх усуненням, зокрема у напрямку покращення розвідки, планування та забезпечення.
Представники командування працюють із підрозділами, допомагаючи вибудовувати ефективну систему застосування безпілотних систем, а також забезпечення дронами та наземними роботизованими комплексами, зокрема для логістичних потреб.
"Після публічного розголосу проблем із забезпеченням у смузі 14 ОМБр та публікації фото виснажених голодом бійців, Командування Угруповання об’єднаних сил одразу розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу", - йдеться в повідомленні.
Реакція після розголосу
Для підтримки підрозділів уже додатково виділено ресурси. Командувач перебуває на зв’язку з командирами на місцях і запевнив у готовності надати необхідну допомогу.
Командування наголошує на необхідності відкрито доповідати про проблеми та не прикрашати реальний стан речей. Командирам усіх рівнів поставлено завдання не допускати подібних ситуацій у майбутньому.
"Важливо не замовчувати, не прикрашати ситуацію і не зважати на посади чи звання, коли йдеться про реальний стан справ. Головне - зберегти людей і людське ставлення до них, усе інше можна виправити системною роботою", - наголосили у Командуванні.
Що передувало?
Напередодні у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.
У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/v3609258
Тобто, ресурси були, але "хтось" вважав, що їх виділення "не на часі"?
Управлінські рішення на рівні совково-сталінської армії, тому і далі «Ни шагу назад!» інакше дезертирство.
США + союзники 20 років воювали в Афганістані (з 2001 по 2021 р.р.) по стандартам НАТО.
Результат: прихід до влади Талібану.
7. Зміна підходу до формування потреб по дронах та НРК для закупівель на основі даних.
Без ручної потреби.
8. Закупівлі якісних дронів і роботизованих платформ за один квартал більші, ніж за весь минулий рік.
11. Рекордні закупівлі дронів на оптоволокні, НРК, mid-strike систем і розвідників.
15. Пришвидшення в чотири рази та збільшення обсягу фінансування будівництва тунелів із сітками для забезпечення логістики в прифронтових регіонах.
Воїни 14 ОМБр колись цього дочекаються, чи мова йшла лише про "ефективні підрозділи", а решта нехай самі викручуються?