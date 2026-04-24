Скандал у 14 ОМБр: В Угрупованні об’єднаних сил перевіряють керівництво 10-го корпусу

Проблеми із забезпеченням у 14-й ОМБр: командування розпочало перевірку та обіцяє рішення

Командування Угруповання Об'єднаних сил заявило про тривалі проблеми з логістикою, дронами та ресурсами й посилило контроль за підрозділами. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Угруповання.

Зокрема зазначається,  що  проблеми з логістикою та умовами на позиціях - це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами і виникли вони не вчора. Попри попередні доповіді про нібито контрольовану ситуацію, фактичний стан справ виявився значно гіршим.

"Це стосується і організації роботи безпілотників, і загальної системи ураження противника, зокрема його можливостей впливати на нашу логістику та повітряний простір на цьому напрямку. Також є значна проблема з недостатньою кількістю ресурсів для протидії ворожим розрахункам і їх інфраструктурі, які створюють такі умови для наших військ", - наголошують в Угрупованні.

Проблеми підіймалися раніше

У командуванні зазначають, що ці питання не є новими - їх регулярно порушували у доповідях командування об’єднаних сил. Паралельно триває робота над їх усуненням, зокрема у напрямку покращення розвідки, планування та забезпечення.

Представники командування працюють із підрозділами, допомагаючи вибудовувати ефективну систему застосування безпілотних систем, а також забезпечення дронами та наземними роботизованими комплексами, зокрема для логістичних потреб.

"Після публічного розголосу проблем із забезпеченням у смузі 14 ОМБр та публікації фото виснажених голодом бійців, Командування Угруповання об’єднаних сил одразу розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу", - йдеться в повідомленні.

Реакція після розголосу

Для підтримки підрозділів уже додатково виділено ресурси. Командувач перебуває на зв’язку з командирами на місцях і запевнив у готовності надати необхідну допомогу.

Командування наголошує на необхідності відкрито доповідати про проблеми та не прикрашати реальний стан речей. Командирам усіх рівнів поставлено завдання не допускати подібних ситуацій у майбутньому.

"Важливо не замовчувати, не прикрашати ситуацію і не зважати на посади чи звання, коли йдеться про реальний стан справ. Головне - зберегти людей і людське ставлення до них, усе інше можна виправити системною роботою", - наголосили у Командуванні.

Що передувало?

Напередодні у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.

У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

14 окрема механізована бригада (124) Угрупування об'єднаних сил (5)
Все керівництво 10 ого корпусу мабуть і нагороди і премії вже отримали за "утримання" позицій?
показати весь коментар
24.04.2026 12:41 Відповісти
Кота та собаку евакуювали безпілотником бійці 14-ї ОМБр із зони бойових дій

Джерело: https://censor.net/ua/v3609258
показати весь коментар
24.04.2026 12:43 Відповісти
відео з котиками і собачками, як мило - штабісти старалися, а от про людей забули, фото і відео з людьми вилізли в інформпростір неочікувано
показати весь коментар
24.04.2026 13:20 Відповісти
Командування виражає"глибоку стурбованість", "...у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу", закинули на позиції посилки і далі людей залишили на позиціях.
Управлінські рішення на рівні совково-сталінської армії, тому і далі «Ни шагу назад!» інакше дезертирство.
показати весь коментар
24.04.2026 12:48 Відповісти
Мені цікаво---що ви знаєте про "совок" Таке враження---що НІЧОГО.
показати весь коментар
24.04.2026 12:58 Відповісти
П-правдоруб? Ну-с заслухаємо...
показати весь коментар
24.04.2026 12:59 Відповісти
Що таке стандарти НАТО?
США + союзники 20 років воювали в Афганістані (з 2001 по 2021 р.р.) по стандартам НАТО.
Результат: прихід до влади Талібану.
показати весь коментар
24.04.2026 13:19 Відповісти
Номерний сергій,а відповісти по суті --кишка тонка7
показати весь коментар
24.04.2026 13:20 Відповісти
Володимир в ****, скільки збирали на допомогу наші бригаді і де все? а на пікапах нових ***** командування катаються?
показати весь коментар
24.04.2026 12:50 Відповісти
головне що є гроші марахВон
показати весь коментар
24.04.2026 12:52 Відповісти
Якщо тебе кудись прикомандировують то все, вважайте що вас покинули.
показати весь коментар
24.04.2026 12:52 Відповісти
Гроші на гівномарафон з диванними військами є , в забезпечити нормально оцих героїв мізків бракує?! Бенкет під час чуми..
показати весь коментар
24.04.2026 13:01 Відповісти
І так у всьому шо робить зеленский - починаючи з яець по 17 та аж до постачання у ЗСУ бракованих мін та снарядів вітчизнянного виробника на десяткі міліардів. Бо всі причепні до бюджету бачать, як йде тотальне розкрадання всього, тай собі рве, щось. А улі, цеж не вони в окопах по ріку голодні та безбройні сидять по пояс у воді.
показати весь коментар
24.04.2026 13:10 Відповісти
Хреново. Ставлення до пересічних що на фронті, що в тилу - тотожне -кріпаки
показати весь коментар
24.04.2026 13:13 Відповісти
А тим часом міністр оборони бадьоро відзвітував:
7. Зміна підходу до формування потреб по дронах та НРК для закупівель на основі даних.
Без ручної потреби.
8. Закупівлі якісних дронів і роботизованих платформ за один квартал більші, ніж за весь минулий рік.
11. Рекордні закупівлі дронів на оптоволокні, НРК, mid-strike систем і розвідників.
15. Пришвидшення в чотири рази та збільшення обсягу фінансування будівництва тунелів із сітками для забезпечення логістики в прифронтових регіонах.
Воїни 14 ОМБр колись цього дочекаються, чи мова йшла лише про "ефективні підрозділи", а решта нехай самі викручуються?
показати весь коментар
24.04.2026 13:16 Відповісти
Завжди цікавило, чим Угруповання об'єднаних сил відрізняється від Сухопутних сил України? Наявністю ще десятка штабів? А взагалі Збройні сили України де є Головнокомандувач творожніков-це що? Оце вам "реформа". ОСУ..ОДУ...ОДСЗУ...ПЕРДЕСУ...І тому подібне так і залишилися. Просто видозмінені.🥴
показати весь коментар
24.04.2026 13:20 Відповісти
 
 