Скандал в 14 ОМБр: В Группировке объединенных сил проверяют руководство 10-го корпуса

Командование Группировки Объединенных сил заявило о продолжающихся проблемах с логистикой, дронами и ресурсами и усилило контроль над подразделениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Группировки в Facebook.

В частности отмечается, что проблемы с логистикой и условиями на позициях - это следствие длительных управленческих решений на уровне корпуса и его взаимодействия с подразделениями, и возникли они не вчера. Несмотря на предыдущие доклады о якобы контролируемой ситуации, фактическое положение дел оказалось значительно хуже.

"Это касается и организации работы беспилотников, и общей системы поражения противника, в частности его возможностей влиять на нашу логистику и воздушное пространство на этом направлении. Также существует значительная проблема с недостаточным количеством ресурсов для противодействия вражеским расчетам и их инфраструктуре, которые создают такие условия для наших войск", - отмечают в Группировке.

Проблемы поднимались ранее

В командовании отмечают, что эти вопросы не являются новыми - их регулярно поднимали в докладах командования объединенных сил. Параллельно продолжается работа над их устранением, в частности в направлении улучшения разведки, планирования и обеспечения.

Представители командования работают с подразделениями, помогая выстраивать эффективную систему применения беспилотных систем, а также обеспечения дронами и наземными роботизированными комплексами, в частности для логистических нужд.

"После публичного резонанса проблем с обеспечением в зоне 14 ОМБр и публикации фото истощенных голодом бойцов, Командование Группировки объединенных сил сразу начало проверку по всей вертикали управления 10 корпуса", - говорится в сообщении.

Реакция после огласки

Для поддержки подразделений уже дополнительно выделены ресурсы. Командующий находится на связи с командирами на местах и заверил в готовности оказать необходимую помощь.

Командование подчеркивает необходимость открыто докладывать о проблемах и не приукрашивать реальное положение дел. Командирам всех уровней поставлена задача не допускать подобных ситуаций в будущем.

"Важно не замалчивать, не приукрашивать ситуацию и не обращать внимания на должности или звания, когда речь идет о реальном положении дел. Главное - сохранить людей и человеческое отношение к ним, все остальное можно исправить системной работой", - подчеркнули в Командовании.

Что предшествовало?

Накануне в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении - на позициях систематически нет еды и питьевой воды.

В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

