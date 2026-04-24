Скандал в 14 ОМБр: В Группировке объединенных сил проверяют руководство 10-го корпуса
Командование Группировки Объединенных сил заявило о продолжающихся проблемах с логистикой, дронами и ресурсами и усилило контроль над подразделениями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Группировки в Facebook.
В частности отмечается, что проблемы с логистикой и условиями на позициях - это следствие длительных управленческих решений на уровне корпуса и его взаимодействия с подразделениями, и возникли они не вчера. Несмотря на предыдущие доклады о якобы контролируемой ситуации, фактическое положение дел оказалось значительно хуже.
"Это касается и организации работы беспилотников, и общей системы поражения противника, в частности его возможностей влиять на нашу логистику и воздушное пространство на этом направлении. Также существует значительная проблема с недостаточным количеством ресурсов для противодействия вражеским расчетам и их инфраструктуре, которые создают такие условия для наших войск", - отмечают в Группировке.
Проблемы поднимались ранее
В командовании отмечают, что эти вопросы не являются новыми - их регулярно поднимали в докладах командования объединенных сил. Параллельно продолжается работа над их устранением, в частности в направлении улучшения разведки, планирования и обеспечения.
Представители командования работают с подразделениями, помогая выстраивать эффективную систему применения беспилотных систем, а также обеспечения дронами и наземными роботизированными комплексами, в частности для логистических нужд.
"После публичного резонанса проблем с обеспечением в зоне 14 ОМБр и публикации фото истощенных голодом бойцов, Командование Группировки объединенных сил сразу начало проверку по всей вертикали управления 10 корпуса", - говорится в сообщении.
Реакция после огласки
Для поддержки подразделений уже дополнительно выделены ресурсы. Командующий находится на связи с командирами на местах и заверил в готовности оказать необходимую помощь.
Командование подчеркивает необходимость открыто докладывать о проблемах и не приукрашивать реальное положение дел. Командирам всех уровней поставлена задача не допускать подобных ситуаций в будущем.
"Важно не замалчивать, не приукрашивать ситуацию и не обращать внимания на должности или звания, когда речь идет о реальном положении дел. Главное - сохранить людей и человеческое отношение к ним, все остальное можно исправить системной работой", - подчеркнули в Командовании.
Что предшествовало?
Накануне в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении - на позициях систематически нет еды и питьевой воды.
В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерело: https://censor.net/ua/v3609258
Тобто, ресурси були, але "хтось" вважав, що їх виділення "не на часі"?
Управлінські рішення на рівні совково-сталінської армії, тому і далі «Ни шагу назад!» інакше дезертирство.
США + союзники 20 років воювали в Афганістані (з 2001 по 2021 р.р.) по стандартам НАТО.
Результат: прихід до влади Талібану.
Воїни 14 ОМБр колись цього дочекаються, чи мова йшла лише про "ефективні підрозділи", а решта нехай самі викручуються?