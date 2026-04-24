Скандал в 14 ОМБр: В Группировке объединенных сил проверяют руководство 10-го корпуса

Проблемы с обеспечением в 14-й ОМБр: командование начало проверку и обещает решение

Командование Группировки Объединенных сил заявило о продолжающихся проблемах с логистикой, дронами и ресурсами и усилило контроль над подразделениями. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Группировки в Facebook.

В частности отмечается, что проблемы с логистикой и условиями на позициях - это следствие длительных управленческих решений на уровне корпуса и его взаимодействия с подразделениями, и возникли они не вчера. Несмотря на предыдущие доклады о якобы контролируемой ситуации, фактическое положение дел оказалось значительно хуже.

"Это касается и организации работы беспилотников, и общей системы поражения противника, в частности его возможностей влиять на нашу логистику и воздушное пространство на этом направлении. Также существует значительная проблема с недостаточным количеством ресурсов для противодействия вражеским расчетам и их инфраструктуре, которые создают такие условия для наших войск", - отмечают в Группировке.

Проблемы поднимались ранее

В командовании отмечают, что эти вопросы не являются новыми - их регулярно поднимали в докладах командования объединенных сил. Параллельно продолжается работа над их устранением, в частности в направлении улучшения разведки, планирования и обеспечения.

Представители командования работают с подразделениями, помогая выстраивать эффективную систему применения беспилотных систем, а также обеспечения дронами и наземными роботизированными комплексами, в частности для логистических нужд.

"После публичного резонанса проблем с обеспечением в зоне 14 ОМБр и публикации фото истощенных голодом бойцов, Командование Группировки объединенных сил сразу начало проверку по всей вертикали управления 10 корпуса", - говорится в сообщении.

Реакция после огласки

Для поддержки подразделений уже дополнительно выделены ресурсы. Командующий находится на связи с командирами на местах и заверил в готовности оказать необходимую помощь.

Командование подчеркивает необходимость открыто докладывать о проблемах и не приукрашивать реальное положение дел. Командирам всех уровней поставлена задача не допускать подобных ситуаций в будущем.

"Важно не замалчивать, не приукрашивать ситуацию и не обращать внимания на должности или звания, когда речь идет о реальном положении дел. Главное - сохранить людей и человеческое отношение к ним, все остальное можно исправить системной работой", - подчеркнули в Командовании.

Что предшествовало?

Накануне в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении - на позициях систематически нет еды и питьевой воды.

В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

"Для підтримки підрозділів уже додатково виділено ресурси..." Джерело: https://censor.net/ua/n3612187

Тобто, ресурси були, але "хтось" вважав, що їх виділення "не на часі"?
24.04.2026 12:45 Ответить
Все керівництво 10 ого корпусу мабуть і нагороди і премії вже отримали за "утримання" позицій?
24.04.2026 12:41 Ответить
головне що є гроші марахВон
24.04.2026 12:52 Ответить
24.04.2026 12:41 Ответить
Кота та собаку евакуювали безпілотником бійці 14-ї ОМБр із зони бойових дій

Джерело: https://censor.net/ua/v3609258
24.04.2026 12:43 Ответить
відео з котиками і собачками, як мило - штабісти старалися, а от про людей забули, фото і відео з людьми вилізли в інформпростір неочікувано
24.04.2026 13:20 Ответить
Це як з тими копами, що втікали від схибленого стрілка в Києві. Якби не випадкова відеозйомка, не було б ніякого скандалу і реакції МВС (хоча її й так майже немає, всі потихеньку все забувають).
24.04.2026 13:47 Ответить
Командування виражає"глибоку стурбованість", "...у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу", закинули на позиції посилки і далі людей залишили на позиціях.
Управлінські рішення на рівні совково-сталінської армії, тому і далі «Ни шагу назад!» інакше дезертирство.
24.04.2026 12:48 Ответить
Лякали совком з рашки але тут зручніше вийшло, совок в Україні був завжди і нікуди від не дівся, які стандарти НАТО ?! Ви про що?!
24.04.2026 12:50 Ответить
Мені цікаво---що ви знаєте про "совок" Таке враження---що НІЧОГО.
24.04.2026 12:58 Ответить
П-правдоруб? Ну-с заслухаємо...
24.04.2026 12:59 Ответить
Що таке стандарти НАТО?
США + союзники 20 років воювали в Афганістані (з 2001 по 2021 р.р.) по стандартам НАТО.
Результат: прихід до влади Талібану.
24.04.2026 13:19 Ответить
Номерний сергій,а відповісти по суті --кишка тонка7
24.04.2026 13:20 Ответить
Володимир в ****, скільки збирали на допомогу наші бригаді і де все? а на пікапах нових ***** командування катаються?
24.04.2026 12:50 Ответить
А от Федоров потужно відзвітував:
"14. Уперше - початок масштабних закупівель пікапів на фронт. Найближчими днями буде оголошено тендер від АОЗ." Джерело: https://censor.net/ua/n3612176
Очікуйте...
24.04.2026 13:50 Ответить
Якщо тебе кудись прикомандировують то все, вважайте що вас покинули.
24.04.2026 12:52 Ответить
Гроші на гівномарафон з диванними військами є , в забезпечити нормально оцих героїв мізків бракує?! Бенкет під час чуми..
24.04.2026 13:01 Ответить
І так у всьому шо робить зеленский - починаючи з яець по 17 та аж до постачання у ЗСУ бракованих мін та снарядів вітчизнянного виробника на десяткі міліардів. Бо всі причепні до бюджету бачать, як йде тотальне розкрадання всього, тай собі рве, щось. А улі, цеж не вони в окопах по ріку голодні та безбройні сидять по пояс у воді.
24.04.2026 13:10 Ответить
бо Зеля тупий актор, якій нічого не розуміє у політиці, економіці, та інших сферах керуванні країною - це все одне що бомжа допустити керувати атомной станцією
24.04.2026 13:30 Ответить
Хреново. Ставлення до пересічних що на фронті, що в тилу - тотожне -кріпаки
24.04.2026 13:13 Ответить
А тим часом міністр оборони бадьоро відзвітував:
7. Зміна підходу до формування потреб по дронах та НРК для закупівель на основі даних.
Без ручної потреби.
8. Закупівлі якісних дронів і роботизованих платформ за один квартал більші, ніж за весь минулий рік.
11. Рекордні закупівлі дронів на оптоволокні, НРК, mid-strike систем і розвідників.
15. Пришвидшення в чотири рази та збільшення обсягу фінансування будівництва тунелів із сітками для забезпечення логістики в прифронтових регіонах.
Воїни 14 ОМБр колись цього дочекаються, чи мова йшла лише про "ефективні підрозділи", а решта нехай самі викручуються?
24.04.2026 13:16 Ответить
Завжди цікавило, чим Угруповання об'єднаних сил відрізняється від Сухопутних сил України? Наявністю ще десятка штабів? А взагалі Збройні сили України де є Головнокомандувач творожніков-це що? Оце вам "реформа". ОСУ..ОДУ...ОДСЗУ...ПЕРДЕСУ...І тому подібне так і залишилися. Просто видозмінені.🥴
24.04.2026 13:20 Ответить
Навіть атака ботів ОПівських каналів, які з піною біля рота доводили, що це російське ІПСО с фотошопом, не допомогла. Заметушилися,коли зрозуміли, що замовчати це вже не вийде.
24.04.2026 13:33 Ответить
Я вважаю , що оце "прикомандирування " піхотних підрозділів до інших частин це гарантований квиток в один кінець . За них ніхто не відповідає
24.04.2026 13:36 Ответить
 
 