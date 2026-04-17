Тримання під вартою із заставою у майже 1 млн грн: заступнику командира 58 ОМБр обрано запобіжний захід, - прокуратура. ФОТО

Заступнику командира 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.

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Повідомлення про підозру

"За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру полковнику — заступнику командира військової частини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України", - йдеться в повідомленні.

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У прокуратурі не називають дані заарештованого, однак, за даними УП, йдеться про Максима Бобровського.

Що відомо

Як зазначається, 1 березня 2026 року підозрюваний висловив вимогу про передачу неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів за сприяння у переведенні до своєї військової частини військовослужбовця іншої частини.

16 квітня 2026 року під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів полковник був затриманий на гарячому працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України.

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Запобіжний захід

Повідомляється, що за клопотанням прокурора до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 грн.

Дії підозрюваного кваліфікуються як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні 58 ОМБр опублікувала заяву у зв’язку з поширенням інформації щодо затримання заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.