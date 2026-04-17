Затримано заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади

58 ОМБр опублікувала заяву у зв’язку з поширенням інформації щодо затримання заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці 58 ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Командування бригади повністю підтримує та всіляко сприяє проведенню досудового розслідування. Ми зацікавлені у швидкому, всебічному та об’єктивному встановленні всіх обставин справи", - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що відповідно до Конституції України та кримінального процесуального законодавства діє принцип презумпції невинуватості. Будь-які остаточні висновки щодо винуватості особи можливі виключно після завершення всебічного слідства та набрання законної сили відповідним рішенням суду.

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Також у бригаді закликали утримуватися від поширення неперевіреної інформації, чуток та спекуляцій, які можуть зашкодити об’єктивному розслідуванню, а також негативно вплинути на репутацію військовослужбовців та боєздатність підрозділу.

"Просимо орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації: повідомлення слідчих органів, рішення суду та офіційні заяви 58 окремої мотопіхотної бригади", - додається в заяві.

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Бригада продовжує виконувати завдання

Крім того, наголошується, що 58 окрема мотопіхотна бригада продовжує надійно утримувати визначені рубежі оборони на Харківському напрямку та сумлінно виконує поставлені бойові (спеціальні) завдання.

Про кого йдеться

За даними джерел УП, йдеться про підполковника Максима Бобровського і справи про ймовірне вимагання хабаря за переведення з однієї військової частини до іншої.

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Зазначається, що правоохоронні органи наразі не коментують це затримання.

У командуванні Сухопутних військ зазначили, що не можуть розголошувати дані слідства, але запевнили, що сприяють розслідуванню та порадили дочекатися рішення суду.