Заступника начальника СБУ на Рівненщині Бріку затримано під час отримання $620 тис. хабаря, - Гончаренко
Сьогодні, 16 березня 2026 року, було затримано заступника начальника СБУ в Рівненській області полковника І. Бріку під час отримання хабаря в розмірі 620 тисяч доларів.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші подробиці
За інформацією з джерел Гончаренка, вимагання хабара було за отримання дозвільних документів, повʼязаних з видобутком бурштину.
Наразі більше подробиць та офіційної інформації щодо інциденту немає.
Топ коментарі
+20 Vasya #607130
показати весь коментар16.03.2026 16:22 Відповісти Посилання
+20 vigo
показати весь коментар16.03.2026 16:23 Відповісти Посилання
+15 громов віталій
показати весь коментар16.03.2026 16:24 Відповісти Посилання
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