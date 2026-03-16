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Новини Затримано заступника начальника СБУ Рівненщини
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Заступника начальника СБУ на Рівненщині Бріку затримано під час отримання $620 тис. хабаря, - Гончаренко

Затримано заступника начальника СБУ

Сьогодні, 16 березня 2026 року, було затримано заступника начальника СБУ в Рівненській області полковника І. Бріку під час отримання хабаря в розмірі 620 тисяч доларів.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

За інформацією з джерел Гончаренка, вимагання хабара було за отримання дозвільних документів, повʼязаних з видобутком бурштину.

Наразі більше подробиць та офіційної інформації щодо інциденту немає.

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Гончаренко скрін

Автор: 

затримання (4325) СБУ (13985) Гончаренко Олексій (544) Рівненська область (1301)
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Топ коментарі
+20
А на дрони і грілки солдатам до сих пір збирають по крихтам..за оцих гнид і паскуд вони воюють виходить?! Щоб вони крали і крали?!
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16.03.2026 16:22 Відповісти
+20
Яка звичайна, буденна новина...
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16.03.2026 16:23 Відповісти
+15
******! зельо-бакановські дружки і далі набивають кишені!
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16.03.2026 16:24 Відповісти

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