Заступника начальника СБУ на Рівненщині Бріку затримано під час отримання $620 тис. хабаря, - Гончаренко

Сьогодні, 16 березня 2026 року, було затримано заступника начальника СБУ в Рівненській області полковника І. Бріку під час отримання хабаря в розмірі 620 тисяч доларів.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

За інформацією з джерел Гончаренка, вимагання хабара було за отримання дозвільних документів, повʼязаних з видобутком бурштину.

Наразі більше подробиць та офіційної інформації щодо інциденту немає.

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