Замначальника СБУ на Ривненщине Брика задержан при получении взятки в размере $620 тыс., - Гончаренко

Сегодня, 16 марта 2026 года, был задержан заместитель начальника СБУ в Ривненской области полковник И. Брика во время получения взятки в размере 620 тысяч долларов.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По информации из источников Гончаренко, вымогательство взятки было связано с получением разрешительных документов, связанных с добычей янтаря.

На данный момент больше подробностей и официальной информации об инциденте нет.

