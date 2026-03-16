Замначальника СБУ на Ривненщине Брика задержан при получении взятки в размере $620 тыс., - Гончаренко
Сегодня, 16 марта 2026 года, был задержан заместитель начальника СБУ в Ривненской области полковник И. Брика во время получения взятки в размере 620 тысяч долларов.
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По информации из источников Гончаренко, вымогательство взятки было связано с получением разрешительных документов, связанных с добычей янтаря.
На данный момент больше подробностей и официальной информации об инциденте нет.
Там хоч один є нормальний? З кабінетних, маю на увазі.
Як там поживає Вітюк, сиром у маслі катається падлюка? Коли суд і вирок з конфіскацією?
Це різні люди.
Частина у вигляді снарядів летить у орків. Інша частина, у вигляді особняків, дорогоцінностей та авто - осідає в карманах *єліти*.
скільки людей вже загинуло щоб якісь клоунські гниди замість виконання своїх обовязків - бабло в труси пакувало.