Новости Задержан заместитель начальника СБУ Ривненщины
2 748 20

Замначальника СБУ на Ривненщине Брика задержан при получении взятки в размере $620 тыс., - Гончаренко

Задержан заместитель начальника СБУ

Сегодня, 16 марта 2026 года, был задержан заместитель начальника СБУ в Ривненской области полковник И. Брика во время получения взятки в размере 620 тысяч долларов.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По информации из источников Гончаренко, вымогательство взятки было связано с получением разрешительных документов, связанных с добычей янтаря.

На данный момент больше подробностей и официальной информации об инциденте нет.

Гончаренко скрин

задержание (6521) СБУ (18722) Гончаренко (567) Ровенская область (1301)
Топ комментарии
+10
А на дрони і грілки солдатам до сих пір збирають по крихтам..за оцих гнид і паскуд вони воюють виходить?! Щоб вони крали і крали?!
показать весь комментарий
16.03.2026 16:22
+9
Яка звичайна, буденна новина...
показать весь комментарий
16.03.2026 16:23
+7
******! зельо-бакановські дружки і далі набивають кишені!
показать весь комментарий
16.03.2026 16:24
Це скільки дронів купити можна?
показать весь комментарий
16.03.2026 16:19
І послати їх на зелю
показать весь комментарий
16.03.2026 16:46
Непогані суми гуляють в наших людей на руках
показать весь комментарий
16.03.2026 16:19
А ви кажете "в мене нічого нема, чого це мене волочуть". А ось же - природні багатства держави, вони всім належать. Треба їх захищати.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:20
А на дрони і грілки солдатам до сих пір збирають по крихтам..за оцих гнид і паскуд вони воюють виходить?! Щоб вони крали і крали?!
показать весь комментарий
16.03.2026 16:22
Ще один "самий чесний" СБУшник...
Там хоч один є нормальний? З кабінетних, маю на увазі.
Як там поживає Вітюк, сиром у маслі катається падлюка? Коли суд і вирок з конфіскацією?
показать весь комментарий
16.03.2026 16:22
Яка звичайна, буденна новина...
показать весь комментарий
16.03.2026 16:23
😢
показать весь комментарий
16.03.2026 16:27
******! зельо-бакановські дружки і далі набивають кишені!
показать весь комментарий
16.03.2026 16:24
Не пиши херні. При зельобаканову за 7 років дослужився до полковника, цілого заступника обласного управління???!
показать весь комментарий
16.03.2026 16:34
служба бариг України
показать весь комментарий
16.03.2026 16:27
Гуляють гроші на руках не у наших людей, гуляють у наших бариг!
Це різні люди.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:30
Просто йому прикро, на фронті заробляють більше, ніж він на такій посаді. Ось він і вирішив добути надбавку до зарплати. А якщо серйозно то просто подивіться на спосіб життя цих держслужбовців, живуть, що вони, що їхні родичі не за коштами, і не кого це не хвилює, скоріше і цей попався, мабуть тому що здали свої за місце біля корита
показать весь комментарий
16.03.2026 16:30
Куди діваються мільярди які виділяє ЄС?
Частина у вигляді снарядів летить у орків. Інша частина, у вигляді особняків, дорогоцінностей та авто - осідає в карманах *єліти*.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:39
Нахабна брехня! Наклеп на кристально чесного полковника! Ніколи такого не було!
показать весь комментарий
16.03.2026 16:30
і це те чим СБУ у війну займається??? добре що ТЦК ще бурштином не займається....
скільки людей вже загинуло щоб якісь клоунські гниди замість виконання своїх обовязків - бабло в труси пакувало.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:31
И охота ему была с такой мелочью вошкаться.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:31
Чому дивуватись?В нас майже всі беруть і дають хабарі.Знайомий селюк хвалився що тиждень тому відкупився від поліції,зловили п'яного за кермом.А так то він теж проти корупції.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:35
***, ну и аппетиты у этих упырей...
показать весь комментарий
16.03.2026 16:35
Просто не виставили блокпост вчасно. Мабуть в Сумах була спецоперація НАБУ по відволіканню уваги від напрямку основного удару по бандитах в погонах сбу.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:35
 
 