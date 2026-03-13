В Дубае арестован родственник экс-советника ФГИУ Колота, - Гончаренко

В Дубае арестован Владимир Колот, родственник и партнер экс-советника Андрея Гмырина, который фигурирует в схеме на госпредприятиях с нанесением ущерба более 700 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Мои источники сообщают, что в Дубае арестовали Владимира Колота - родственника и партнера экс-советника главы Фонда госимущества Андрея Гмырина, который фигурирует в деле о миллиардной коррупционной схеме на госпредприятиях.

Если сейчас взяли Колота, то Гмырин - следующий", - говорится в сообщении.

Гончаренко отметил, что Гмырин и Колот - фигуранты дела НАБУ. По версии следствия, Гмырин вместе с тогдашним главой ФГИУ Дмитрием Сенниченко организовал схему на государственных предприятиях - в частности на Одесском припортовом заводе и Объединенной горно-химической компании, где продукцию продавали связанным фирмам по заниженным ценам. Государству нанесен ущерб на сумму более 700 млн.

"Как писали журналисты, семья Гмырина в 2021-2023 годах скупила в ОАЭ недвижимость на 14 млн долларов", - добавил Гончаренко.

Что известно об Андрее Гмырине?

В 2007-2013 годах Гмырин работал в МВД, в 2013-2015 годах – в налоговой милиции ГФС, а в 2015-2017 годах – был помощником председателя ФГИУ.

С 2019 года официально он якобы работал преподавателем Государственного налогового университета.

Однако уже в начале 2021 года Андрея Гмырина называли "смотрящим" за теневыми потоками в Офисе президента, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По данным источников, он регулярно посещал Офис президента, хотя не имел никаких официальных должностей.

Уже после разоблачения схем в ФГИУ с участием Гмырина, источники Forbes Украина подтверждали, что в Офис президента Гмырина привел заместитель главы Офиса Олег Татаров. По словам источников издания, "в Офисе Гмырин нашел общий язык с Сергеем Шефиром", первым помощником президента Украины Владимира Зеленского.

По данным НАБУ, Гмырин выехал из Украины 28 февраля 2022 года. Официально, впоследствии он якобы вернулся в Украину и больше не выезжал. Однако следователи по геолокации телефона Гмырина установили, что в 2022-2023 годах он появлялся в ОАЭ, Австрии, Турции, Италии и на Мальдивах.

