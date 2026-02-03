Суд разрешил обыски у Мельника, которого считают правой рукой "смотрящего" за теневыми потоками ОП Гмырина

Следственный судья Голосеевского районного суда Киева разрешил обыск по месту жительства Вадима Мельника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Голосеевского районного суда города Киева от 22 января 2026 года.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обыск санкционирован в рамках уголовного производства по незаконному обращению с медицинскими опасными отходами. Досудебное расследование проводит следственное управление ГУ Нацполиции в городе Киеве.

Следствие расследует преступления по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них — мошенничество, присвоение имущества, загрязнение земель, нарушение санитарных правил и злоупотребление властью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил Мельника с должности директора Бюро экономической безопасности

Версия следствия и результаты экспертизы

По данным правоохранителей, группа лиц организовала незаконное обращение с медицинскими отходами. Речь идет о сборе, перевозке, хранении и утилизации с нарушением санитарных норм.

Деятельность осуществлялась без обязательной лицензии. Это могло привести к загрязнению земель и угрозе распространения инфекционных заболеваний.

Во время обыска в ноябре 2024 года в Белоцерковском районе правоохранители зафиксировали признаки незаконной деятельности. Были отобраны образцы почвы для экспертного исследования.

Экспертиза подтвердила загрязнение земли тяжелыми металлами. В почве обнаружили медь, мышьяк, хром и цинк.

"Полученные результаты свидетельствуют о существенном превышении допустимых норм опасных веществ", — отмечается в материалах суда.

Читайте также: ОП намеренно вел руководителя БЭБ Мельника "на забой", а когда он стал "максимально токсичным", то его "слили", — заместитель председателя РГК Бюро Жело























Решение суда и статус фигуранта

Суд разрешил изъятие компьютерной техники, электронных носителей и мобильных телефонов.

Вадим Мельник считается человеком Андрея Гмырина. Последнего связывают со схемами присвоения средств госпредприятий ФГИУ. В 2020 году Мельник возглавлял Государственную фискальную службу Украины. С 20 августа 2021 года он занимал должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье ранее отмечал, что "в ОП под руководством Андрея Ермака создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику". По данным источников, "смотрящим" за теневыми потоками стал Андрей Гмырин.

Читайте также: Галущенко признал контакты с Миндичем: "Другом я его не считаю"

Что известно об Андрее Гмырине?

В 2007-2013 годах Гмырин работал в МВД, в 2013-2015 годах — в налоговой милиции ГФС, а в 2015-2017 годах — был помощником председателя ФГИУ.

С 2019 года официально он якобы работал преподавателем Государственного налогового университета.

Однако уже в начале 2021 года Андрея Гмырина называли "смотрящим" за теневыми потоками в Офисе президента, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По данным источников, он регулярно посещал Офис президента, хотя не имел никаких официальных должностей.

Уже после разоблачения схем в ФГИУ с участием Гмырина, источники Forbes Украина подтверждали, что в Офис президента Гмырина привел заместитель главы Офиса Олег Татаров. По словам источников издания, "в Офисе Гмырин нашел общий язык с Сергеем Шефиром", первым помощником президента Украины Владимира Зеленского.

По данным НАБУ, Гмырин выехал из Украины 28 февраля 2022 года. Официально, впоследствии он якобы вернулся в Украину и больше не выезжал. Однако следователи по геолокации телефона Гмырина установили, что в 2022-2023 годах он появлялся в ОАЭ, Австрии, Турции, Италии и на Мальдивах.

Читайте также: Подозрение для Шурмы. Накажут ли еще одного вора в энергетике || Без цензуры. ВИДЕО