РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7454 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией
73 109 9

Суд разрешил обыски у Мельника, которого считают правой рукой "смотрящего" за теневыми потоками ОП Гмырина

Суд разрешил обыски у Мельника

Следственный судья Голосеевского районного суда Киева разрешил обыск по месту жительства Вадима Мельника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Голосеевского районного суда города Киева от 22 января 2026 года.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обыск санкционирован в рамках уголовного производства по незаконному обращению с медицинскими опасными отходами. Досудебное расследование проводит следственное управление ГУ Нацполиции в городе Киеве.

Следствие расследует преступления по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них — мошенничество, присвоение имущества, загрязнение земель, нарушение санитарных правил и злоупотребление властью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил Мельника с должности директора Бюро экономической безопасности

Версия следствия и результаты экспертизы

По данным правоохранителей, группа лиц организовала незаконное обращение с медицинскими отходами. Речь идет о сборе, перевозке, хранении и утилизации с нарушением санитарных норм.

Деятельность осуществлялась без обязательной лицензии. Это могло привести к загрязнению земель и угрозе распространения инфекционных заболеваний.

Во время обыска в ноябре 2024 года в Белоцерковском районе правоохранители зафиксировали признаки незаконной деятельности. Были отобраны образцы почвы для экспертного исследования.

Экспертиза подтвердила загрязнение земли тяжелыми металлами. В почве обнаружили медь, мышьяк, хром и цинк.

"Полученные результаты свидетельствуют о существенном превышении допустимых норм опасных веществ", — отмечается в материалах суда.

Читайте также: ОП намеренно вел руководителя БЭБ Мельника "на забой", а когда он стал "максимально токсичным", то его "слили", — заместитель председателя РГК Бюро Жело


Дело Мельника

Дело Мельника

Вадим Мельник

Вадим Мельник


Дело Мельника
Дело Мельника





 






Решение суда и статус фигуранта

Суд разрешил изъятие компьютерной техники, электронных носителей и мобильных телефонов.

  • Вадим Мельник считается человеком Андрея Гмырина. Последнего связывают со схемами присвоения средств госпредприятий ФГИУ. В 2020 году Мельник возглавлял Государственную фискальную службу Украины. С 20 августа 2021 года он занимал должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье ранее отмечал, что "в ОП под руководством Андрея Ермака создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику". По данным источников, "смотрящим" за теневыми потоками стал Андрей Гмырин.

Читайте также: Галущенко признал контакты с Миндичем: "Другом я его не считаю"

Что известно об Андрее Гмырине?

  • В 2007-2013 годах Гмырин работал в МВД, в 2013-2015 годах — в налоговой милиции ГФС, а в 2015-2017 годах — был помощником председателя ФГИУ.
  • С 2019 года официально он якобы работал преподавателем Государственного налогового университета.
  • Однако уже в начале 2021 года Андрея Гмырина называли "смотрящим" за теневыми потоками в Офисе президента, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По данным источников, он регулярно посещал Офис президента, хотя не имел никаких официальных должностей.
  • Уже после разоблачения схем в ФГИУ с участием Гмырина, источники Forbes Украина подтверждали, что в Офис президента Гмырина привел заместитель главы Офиса Олег Татаров. По словам источников издания, "в Офисе Гмырин нашел общий язык с Сергеем Шефиром", первым помощником президента Украины Владимира Зеленского.
  • По данным НАБУ, Гмырин выехал из Украины 28 февраля 2022 года. Официально, впоследствии он якобы вернулся в Украину и больше не выезжал. Однако следователи по геолокации телефона Гмырина установили, что в 2022-2023 годах он появлялся в ОАЭ, Австрии, Турции, Италии и на Мальдивах.

Читайте также: Подозрение для Шурмы. Накажут ли еще одного вора в энергетике || Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

коррупция (8741) Мельник Вадим (74) Гмырин Андрей (11)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маю надію - цих кварталівців попередили зарані, щоб все підчистили, видали дозволи на перетин кордону?
показать весь комментарий
03.02.2026 22:49 Ответить
Автомайдан:
Перші кроки Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента вже дають зрозуміти, що ніякого перезавантаження не буде. За даними https://x.com/ukrpravda_news @ukrpravda_news, Буданов принципово відмовився від ідеї кадрових «чисток».
А це означає, що Олег Татаров залишається в ОП.
Відмова від кадрових чисток - це свідомий вибір і збереження єрмаківської моделі: неформальні куратори, кулуарні домовленості, ручне управління і нуль довіри до інституцій.
Ми прямо закликали, що новий керівник ОП має почати з перезавантаження.
показать весь комментарий
03.02.2026 23:04 Ответить
Татаров мав стати останнім куратором на Банковій. Натомість бачимо протилежне - жодного очищення не відбулося.
Тобто, фактично все, що змінилося в Офісі президента - це прізвище на дверях кабінету голови.

показать весь комментарий
03.02.2026 23:06 Ответить
Лідор же пояснив - Олєжка Татаров вбивав чеченців на Банковій. Вбивав настільки професійно, що цього ніхто не бачив🤡
показать весь комментарий
03.02.2026 23:09 Ответить
Які кадрові чистки? Буданов на всі 100% людина з кишені зелених гнид - єрмака та зеленського, Червінський звинувачує Буданова у погрозах та виконанні вказівок Єрмака. Червінський заявив, що Буданов "виконував вказівки Єрмака" і погрожував офіцерам, аби приховати операцію щодо "вагнерівців". Полковник СБУ у відставці Роман Червінський в інтерв'ю Radio NV Томаша Фіали заявив, що очільник ГУР Кирило Буданов "виконував вказівки Єрмака" і погрожував посадити офіцерів, які брали участь у плануванні спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер". "Щодо того, що він (Буданов - ред.) погрожував. Він погрожував мені і офіцерам, які організовували операцію з затримання "вагнерівців", намагався приховати сліди цієї операції за вказівкою Єрмака. Він чітко погрожував, що нас усіх посадять до в'язниці, що [колишня генпрокурор Ірина] Венедіктова отримала команду, вона шукатиме підстави для кримінального переслідування, що ми маємо припинити про це говорити, не ходити на тимчасову слідчу комісію, яка розслідує це питання. Він виконував усі вказівки Єрмака і прямим текстом про це говорив", - сказав Червінський.
показать весь комментарий
04.02.2026 01:01 Ответить
Як за годину, приїхали гуртом мусорські з Корсуня до Захисника України, а до мельника, он який ДОВГИЙ ШЛЯХ і скільки треба часу було чимало, щоб прибути і зафіксувати очевидні для усієї України речі та факти!!
Клименко з ДБР БЕБ та НацПолом, тільки очима лупають на видимі ляпи у своїх функціональних обов'язках!!
ВРАДІІВКА2 , - твориться особами з Урядового кварталу!!!
Свириденко з держсекретарями і міністром КМУ, уся за Регламентом КМУ причаїлася і молить Бога, щоб її пронесло!!
показать весь комментарий
03.02.2026 23:21 Ответить
"У 2007-2013 роках Гмирін працював у МВС" - мусор колишнім не буває . він завжди мусор
показать весь комментарий
04.02.2026 03:58 Ответить
В 2022-2023 був у ОАЕ, Італії, Австрії,Туреччині, на Мальдивах, а офіційно не виїжджав з України. То чи існує ще держава з її кордонами та відповідними інституціями?
показать весь комментарий
04.02.2026 07:06 Ответить
Працював на цього чорта білоцерківського, хмиріна. Бабло вони крали не соромилися, але лишалися такими колхозниками.
показать весь комментарий
07.02.2026 09:03 Ответить
 
 