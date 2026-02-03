Суд дозволив обшуки у Мельника, якого вважають правою рукою "смотрящего" за тіньовими потоками ОП Гмиріна.

Слідчий суддя Голосіївського районного суду Києва дозволив обшук за місцем проживання Вадима Мельника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі Голосіївського районного суду міста Києва від 22 січня 2026 року.

Обшук санкціоновано в межах кримінального провадження щодо незаконного поводження з медичними небезпечними відходами. Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ Нацполіції у місті Києві.

Слідство розслідує злочини за кількома статтями Кримінального кодексу України. Серед них — шахрайство, привласнення майна, забруднення земель, порушення санітарних правил та зловживання владою.

Версія слідства та результати експертизи

За даними правоохоронців, група осіб організувала незаконне поводження з медичними відходами. Йдеться про збирання, перевезення, зберігання та утилізацію з порушенням санітарних норм.

Діяльність здійснювалася без обов’язкової ліцензії. Це могло спричинити забруднення земель і загрозу поширення інфекційних захворювань.

Під час обшуку у листопаді 2024 року в Білоцерківському районі правоохоронці зафіксували ознаки незаконної діяльності. Було відібрано зразки ґрунту для експертного дослідження.

Експертиза підтвердила забруднення землі важкими металами. У ґрунті виявили мідь, миш’як, хром і цинк.

"Отримані результати свідчать про суттєве перевищення допустимих норм небезпечних речовин", — зазначається в матеріалах суду.

Рішення суду та статус фігуранта

Суд дозволив вилучення комп’ютерної техніки, електронних носіїв та мобільних телефонів.

Вадим Мельник вважається людиною Андрія Гмиріна. Останнього пов’язують зі схемами привласнення коштів держпідприємств ФДМУ. У 2020 році Мельник очолював Державну фіскальну службу України. З 20 серпня 2021 року він обіймав посаду директора Бюро економічної безпеки України.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті раніше зазначав, що "в ОП під керівництвом Андрія Єрмака створено стійку групу з прямого впливу на тіньову економіку". За даними джерел, "смотрящим" за тіньовими потоками став Андрій Гмирін.

Що відомо про Андрія Гмиріна?

У 2007-2013 роках Гмирін працював у МВС, у 2013-2015 роках – у податковій міліції ДФС, а у 2015-2017 роках – був помічником голови ФДМУ.

З 2019 року офіційно він нібито працював викладачем Державного податкового університету.

Однак вже на початку 2021 року Андрія Гмиріна називали "смотрящим" за тіньовими потоками в Офісі президента, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За даними джерел, він регулярно відвідував Офіс президента, хоча не мав жодних офіційних посад.

Вже після викриття схем у ФДМУ за участі Гмиріна, джерела Forbes Україна підтверджували, що в Офіс президента Гмиріна привів заступник голови Офісу Олег Татаров. За словами джерел видання, "в Офісі Гмирін знайшов спільну мову із Сергієм Шефіром", першим помічником президента України Володимира Зеленського.

За даними НАБУ, Гмирін виїхав з України 28 лютого 2022 року. Офіційно, згодом він нібито повернувся в Україну і більше не виїздив. Однак слідчі за геолокацією телефону Гмиріна встановили, що у 2022-2023 роках він з'являвся в ОАЕ, Австрії, Туреччині, Італії та на Мальдівах.

