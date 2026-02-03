УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12483 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією
73 110 9

Суд дозволив обшуки у Мельника, якого вважають правою рукою "смотрящего" за тіньовими потоками ОП Гмиріна.

Суд дозволив обшуки у Мельника

Слідчий суддя Голосіївського районного суду Києва дозволив обшук за місцем проживання Вадима Мельника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі Голосіївського районного суду міста Києва від 22 січня 2026 року.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обшук санкціоновано в межах кримінального провадження щодо незаконного поводження з медичними небезпечними відходами. Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ Нацполіції у місті Києві.

Слідство розслідує злочини за кількома статтями Кримінального кодексу України. Серед них — шахрайство, привласнення майна, забруднення земель, порушення санітарних правил та зловживання владою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки

Версія слідства та результати експертизи

За даними правоохоронців, група осіб організувала незаконне поводження з медичними відходами. Йдеться про збирання, перевезення, зберігання та утилізацію з порушенням санітарних норм.

Діяльність здійснювалася без обов’язкової ліцензії. Це могло спричинити забруднення земель і загрозу поширення інфекційних захворювань.

Під час обшуку у листопаді 2024 року в Білоцерківському районі правоохоронці зафіксували ознаки незаконної діяльності. Було відібрано зразки ґрунту для експертного дослідження.

Експертиза підтвердила забруднення землі важкими металами. У ґрунті виявили мідь, миш’як, хром і цинк.

"Отримані результати свідчать про суттєве перевищення допустимих норм небезпечних речовин", — зазначається в матеріалах суду.

Читайте також: ОП навмисно вів керівника БЕБ Мельника "на забій", а коли він став "максимально токсичним", то його "злили", - заступник голови РГК Бюро Жело


Справа Мельника

Справа Мельника

Вадим Мельник

Вадим Мельник


Справа Мельника
Справа Мельника

Рішення суду та статус фігуранта

Суд дозволив вилучення комп’ютерної техніки, електронних носіїв та мобільних телефонів.

  • Вадим Мельник вважається людиною Андрія Гмиріна. Останнього пов’язують зі схемами привласнення коштів держпідприємств ФДМУ. У 2020 році Мельник очолював Державну фіскальну службу України. З 20 серпня 2021 року він обіймав посаду директора Бюро економічної безпеки України.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті раніше зазначав, що "в ОП під керівництвом Андрія Єрмака створено стійку групу з прямого впливу на тіньову економіку". За даними джерел, "смотрящим" за тіньовими потоками став Андрій Гмирін.

Читайте також: Галущенко визнав контакти з Міндічем: "Другом я його не вважаю"

Що відомо про Андрія Гмиріна?

  • У 2007-2013 роках Гмирін працював у МВС, у 2013-2015 роках – у податковій міліції ДФС, а у 2015-2017 роках – був помічником голови ФДМУ.
  • З 2019 року офіційно він нібито працював викладачем Державного податкового університету.
  • Однак вже на початку 2021 року Андрія Гмиріна називали "смотрящим" за тіньовими потоками в Офісі президента, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За даними джерел, він регулярно відвідував Офіс президента, хоча не мав жодних офіційних посад.
  • Вже після викриття схем у ФДМУ за участі Гмиріна, джерела Forbes Україна підтверджували, що в Офіс президента Гмиріна привів заступник голови Офісу Олег Татаров. За словами джерел видання, "в Офісі Гмирін знайшов спільну мову із Сергієм Шефіром", першим помічником президента України Володимира Зеленського.
  • За даними НАБУ, Гмирін виїхав з України 28 лютого 2022 року. Офіційно, згодом він нібито повернувся в Україну і більше не виїздив. Однак слідчі за геолокацією телефону Гмиріна встановили, що у 2022-2023 роках він з'являвся в ОАЕ, Австрії, Туреччині, Італії та на Мальдівах.

Також читайте: Підозра для Шурми. Чи покарають ще одного крадія на енергетиці || Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

корупція (5043) Мельник Вадим (88) Гмирін Андрій (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маю надію - цих кварталівців попередили зарані, щоб все підчистили, видали дозволи на перетин кордону?
показати весь коментар
03.02.2026 22:49 Відповісти
Автомайдан:
Перші кроки Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента вже дають зрозуміти, що ніякого перезавантаження не буде. За даними https://x.com/ukrpravda_news @ukrpravda_news, Буданов принципово відмовився від ідеї кадрових «чисток».
А це означає, що Олег Татаров залишається в ОП.
Відмова від кадрових чисток - це свідомий вибір і збереження єрмаківської моделі: неформальні куратори, кулуарні домовленості, ручне управління і нуль довіри до інституцій.
Ми прямо закликали, що новий керівник ОП має почати з перезавантаження.
показати весь коментар
03.02.2026 23:04 Відповісти
Татаров мав стати останнім куратором на Банковій. Натомість бачимо протилежне - жодного очищення не відбулося.
Тобто, фактично все, що змінилося в Офісі президента - це прізвище на дверях кабінету голови.

показати весь коментар
03.02.2026 23:06 Відповісти
Лідор же пояснив - Олєжка Татаров вбивав чеченців на Банковій. Вбивав настільки професійно, що цього ніхто не бачив🤡
показати весь коментар
03.02.2026 23:09 Відповісти
Які кадрові чистки? Буданов на всі 100% людина з кишені зелених гнид - єрмака та зеленського, Червінський звинувачує Буданова у погрозах та виконанні вказівок Єрмака. Червінський заявив, що Буданов "виконував вказівки Єрмака" і погрожував офіцерам, аби приховати операцію щодо "вагнерівців". Полковник СБУ у відставці Роман Червінський в інтерв'ю Radio NV Томаша Фіали заявив, що очільник ГУР Кирило Буданов "виконував вказівки Єрмака" і погрожував посадити офіцерів, які брали участь у плануванні спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер". "Щодо того, що він (Буданов - ред.) погрожував. Він погрожував мені і офіцерам, які організовували операцію з затримання "вагнерівців", намагався приховати сліди цієї операції за вказівкою Єрмака. Він чітко погрожував, що нас усіх посадять до в'язниці, що [колишня генпрокурор Ірина] Венедіктова отримала команду, вона шукатиме підстави для кримінального переслідування, що ми маємо припинити про це говорити, не ходити на тимчасову слідчу комісію, яка розслідує це питання. Він виконував усі вказівки Єрмака і прямим текстом про це говорив", - сказав Червінський.
показати весь коментар
04.02.2026 01:01 Відповісти
Як за годину, приїхали гуртом мусорські з Корсуня до Захисника України, а до мельника, он який ДОВГИЙ ШЛЯХ і скільки треба часу було чимало, щоб прибути і зафіксувати очевидні для усієї України речі та факти!!
Клименко з ДБР БЕБ та НацПолом, тільки очима лупають на видимі ляпи у своїх функціональних обов'язках!!
ВРАДІІВКА2 , - твориться особами з Урядового кварталу!!!
Свириденко з держсекретарями і міністром КМУ, уся за Регламентом КМУ причаїлася і молить Бога, щоб її пронесло!!
показати весь коментар
03.02.2026 23:21 Відповісти
"У 2007-2013 роках Гмирін працював у МВС" - мусор колишнім не буває . він завжди мусор
показати весь коментар
04.02.2026 03:58 Відповісти
В 2022-2023 був у ОАЕ, Італії, Австрії,Туреччині, на Мальдивах, а офіційно не виїжджав з України. То чи існує ще держава з її кордонами та відповідними інституціями?
показати весь коментар
04.02.2026 07:06 Відповісти
Працював на цього чорта білоцерківського, хмиріна. Бабло вони крали не соромилися, але лишалися такими колхозниками.
показати весь коментар
07.02.2026 09:03 Відповісти
 
 