В Дубаї заарештовано родича ексрадника ФДМУ Колота, - Гончаренко

У Дубаї заарештовано Володимира Колота, родича та партнера ексрадника ФДМУ Андрія Гмиріна, який фігурує у схемі на держпідприємствах із завданням збитків понад 700 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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"Мої джерела повідомляють, що в Дубаї арештували Володимира Колота - родича та партнера ексрадника голови Фонду держмайна Андрія Гмиріна, який фігурує у справі про мільярдну корупційну схему на держпідприємствах.

Якщо зараз взяли Колота, то Гмирін - наступний", - йдеться в повідомленні.

Гончаренко зазначив, що Гмирін і Колот - фігуранти справи НАБУ. За версією слідства Гмирін разом з тодішнім головою ФДМУ Дмитром Сенниченком організував схему на державних підприємствах - зокрема на Одеському припортовому заводі та Об’єднаній гірничо-хімічній компанії, де продукцію продавали пов’язаним фірмам за заниженими цінами. Державі завдано збитків на понад 700 млн.

"Як писали журналісти, родина Гмиріна у 2021-2023 роках скупила в ОАЕ нерухомість на 14 млн доларів", - додав Гончаренко.

Що відомо про Андрія Гмиріна?

У 2007-2013 роках Гмирін працював у МВС, у 2013-2015 роках – у податковій міліції ДФС, а у 2015-2017 роках – був помічником голови ФДМУ.

З 2019 року офіційно він нібито працював викладачем Державного податкового університету.

Однак вже на початку 2021 року Андрія Гмиріна називали "смотрящим" за тіньовими потоками в Офісі президента, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За даними джерел, він регулярно відвідував Офіс президента, хоча не мав жодних офіційних посад.

Вже після викриття схем у ФДМУ за участі Гмиріна, джерела Forbes Україна підтверджували, що в Офіс президента Гмиріна привів заступник голови Офісу Олег Татаров. За словами джерел видання, "в Офісі Гмирін знайшов спільну мову із Сергієм Шефіром", першим помічником президента України Володимира Зеленського.

За даними НАБУ, Гмирін виїхав з України 28 лютого 2022 року. Офіційно, згодом він нібито повернувся в Україну і більше не виїздив. Однак слідчі за геолокацією телефону Гмиріна встановили, що у 2022-2023 роках він з'являвся в ОАЕ, Австрії, Туреччині, Італії та на Мальдівах.

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