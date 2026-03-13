В Дубаї заарештовано родича ексрадника ФДМУ Колота, - Гончаренко
У Дубаї заарештовано Володимира Колота, родича та партнера ексрадника ФДМУ Андрія Гмиріна, який фігурує у схемі на держпідприємствах із завданням збитків понад 700 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Мої джерела повідомляють, що в Дубаї арештували Володимира Колота - родича та партнера ексрадника голови Фонду держмайна Андрія Гмиріна, який фігурує у справі про мільярдну корупційну схему на держпідприємствах.
Якщо зараз взяли Колота, то Гмирін - наступний", - йдеться в повідомленні.
Гончаренко зазначив, що Гмирін і Колот - фігуранти справи НАБУ. За версією слідства Гмирін разом з тодішнім головою ФДМУ Дмитром Сенниченком організував схему на державних підприємствах - зокрема на Одеському припортовому заводі та Об’єднаній гірничо-хімічній компанії, де продукцію продавали пов’язаним фірмам за заниженими цінами. Державі завдано збитків на понад 700 млн.
"Як писали журналісти, родина Гмиріна у 2021-2023 роках скупила в ОАЕ нерухомість на 14 млн доларів", - додав Гончаренко.
Що відомо про Андрія Гмиріна?
- У 2007-2013 роках Гмирін працював у МВС, у 2013-2015 роках – у податковій міліції ДФС, а у 2015-2017 роках – був помічником голови ФДМУ.
- З 2019 року офіційно він нібито працював викладачем Державного податкового університету.
- Однак вже на початку 2021 року Андрія Гмиріна називали "смотрящим" за тіньовими потоками в Офісі президента, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За даними джерел, він регулярно відвідував Офіс президента, хоча не мав жодних офіційних посад.
- Вже після викриття схем у ФДМУ за участі Гмиріна, джерела Forbes Україна підтверджували, що в Офіс президента Гмиріна привів заступник голови Офісу Олег Татаров. За словами джерел видання, "в Офісі Гмирін знайшов спільну мову із Сергієм Шефіром", першим помічником президента України Володимира Зеленського.
- За даними НАБУ, Гмирін виїхав з України 28 лютого 2022 року. Офіційно, згодом він нібито повернувся в Україну і більше не виїздив. Однак слідчі за геолокацією телефону Гмиріна встановили, що у 2022-2023 роках він з'являвся в ОАЕ, Австрії, Туреччині, Італії та на Мальдівах.
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