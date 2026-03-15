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Новини Тиск на НАБУ Затримання працівника НАБУ
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СБУ про затримання працівника НАБУ: Мав низку ознак, що передбачали додаткову перевірку

Роз’яснення СБУ щодо інциденту на блокпосту при в’їзді до Сум

Служба безпеки України пояснила, чому затримала працівника НАБУ на блокпості на в’їзді до Сум. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву СБУ.

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У СБУ пояснили причини затримання 

У СБУ заявили, що на блокпості на в’їзді до Сум "було виявлено громадянина України", який "мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку".

"В умовах повномасштабного вторгнення співробітники Служби безпеки України цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах нашої держави. Сьогодні на одному із блокпостів при вʼїзді у місто Суми було виявлено громадянина України, який мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку", - сказано в повідомленні.

У СБУ розповіли, що "чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце своєї роботи, на підтвердження особистості показав лише сторінку із "Дії", а під час аналізу його контактів було виявлено низку російських номерів".

"Діючи відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків, співробітники СБУ, завданням яких є виявляти підозрілих осіб, що прямують у прифронтовий регіон, ініціювали посилену перевірку зазначеного чоловіка", - заявили у Службі.

СБУ запевняє, що працює виключно у межах діючого законодавства та дотримується усіх алгоритмів, створених для забезпечення безпеки громадян України та наших військових, які виконують бойові завдання на сумському напрямку.

"Будь-які маніпуляції з цього приводу є неприпустимими", - наголосили в СБУ. 

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні Національне антикорупційне бюро України заявило, що їхнього співробітника було затримано Службою безпеки України на блокпосту біля в’їзду до міста Суми.

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Автор: 

НАБУ (5751) затримання (4325) СБУ (13985)
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Топ коментарі
+36
Давайте чесно.
Привід для затримання ці паскуди завжди придумають.
Докази сфабрикують.
Якщо треба, запишуть у телефон затриманого, що їм треба.

Поки ЗЄ жмвий і займає місце президента цей треш не закінчиться.

Ті, хто думали, що організатором є Єрмак, і з його звільненням щось зміниться - наївні або ідіоти.
Головна паскуда, яка вибудувала знов цю систему корупції, репресій, тиску та свавілля силовиків - Зеленський.
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15.03.2026 23:48 Відповісти
+27
P.s. "на підтвердження особистості показав лише сторінку із "Дії"" - Тобто, розпіарена дія вже не має ніякої юридичної сили?)
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15.03.2026 23:49 Відповісти
+26
під час аналізу його контактів було виявлено низку російських номерів.

То вони йому телефон дивилися? А це точно звичайна перевірка?

Бо я до родичів у Сумську область їздив неодноразово і в мене на блокпостах лише документи перевіряли. Ніхто ніколи телефон не просив...
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15.03.2026 23:44 Відповісти

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