СБУ про затримання працівника НАБУ: Мав низку ознак, що передбачали додаткову перевірку

Служба безпеки України пояснила, чому затримала працівника НАБУ на блокпості на в’їзді до Сум.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву СБУ.

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У СБУ пояснили причини затримання

У СБУ заявили, що на блокпості на в’їзді до Сум "було виявлено громадянина України", який "мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку".

"В умовах повномасштабного вторгнення співробітники Служби безпеки України цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах нашої держави. Сьогодні на одному із блокпостів при вʼїзді у місто Суми було виявлено громадянина України, який мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку", - сказано в повідомленні.

У СБУ розповіли, що "чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце своєї роботи, на підтвердження особистості показав лише сторінку із "Дії", а під час аналізу його контактів було виявлено низку російських номерів".

"Діючи відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків, співробітники СБУ, завданням яких є виявляти підозрілих осіб, що прямують у прифронтовий регіон, ініціювали посилену перевірку зазначеного чоловіка", - заявили у Службі.

СБУ запевняє, що працює виключно у межах діючого законодавства та дотримується усіх алгоритмів, створених для забезпечення безпеки громадян України та наших військових, які виконують бойові завдання на сумському напрямку.

"Будь-які маніпуляції з цього приводу є неприпустимими", - наголосили в СБУ.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні Національне антикорупційне бюро України заявило, що їхнього співробітника було затримано Службою безпеки України на блокпосту біля в’їзду до міста Суми.

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