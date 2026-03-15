СБУ о задержании сотрудника НАБУ: Имел ряд признаков, предполагавших дополнительную проверку

Служба безопасности Украины объяснила, почему задержала сотрудника НАБУ на блокпосту на въезде в Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление СБУ.

В СБУ объяснили причины задержания

В СБУ заявили, что на блокпосту на въезде в Сумы "был обнаружен гражданин Украины", который "имел ряд признаков, предполагавших его дополнительную проверку".

"В условиях полномасштабного вторжения сотрудники Службы безопасности Украины круглосуточно обеспечивают контрразведывательный режим на блокпостах в прифронтовых регионах нашего государства. Сегодня на одном из блокпостов при въезде в город Сумы был обнаружен гражданин Украины, который имел ряд признаков, предполагавших его дополнительную проверку", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что мужчина является выходцем из временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы, в подтверждение личности показал лишь страницу из приложения "Дії", а при анализе его контактов был обнаружен ряд российских номеров.

"Действуя в соответствии с четкими инструкциями и алгоритмами для подобных случаев, сотрудники СБУ, задачей которых является выявление подозрительных лиц, направляющихся в прифронтовой регион, инициировали усиленную проверку указанного мужчины", - заявили в Службе.

СБУ уверяет, что работает исключительно в рамках действующего законодательства и соблюдает все алгоритмы, созданные для обеспечения безопасности граждан Украины и наших военных, выполняющих боевые задачи на сумском направлении.

"Любые манипуляции по этому поводу недопустимы", - подчеркнули в СБУ.

Что предшествовало

Накануне НАБУ заявило, что их сотрудник был задержан Службой безопасности Украины на блокпосту около въезда в город Сумы.