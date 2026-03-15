СБУ о задержании сотрудника НАБУ: Имел ряд признаков, предполагавших дополнительную проверку

Разъяснение СБУ относительно инцидента на блокпосту при въезде в Сумы

Служба безопасности Украины объяснила, почему задержала сотрудника НАБУ на блокпосту на въезде в Сумы. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление СБУ.

В СБУ объяснили причины задержания

В СБУ заявили, что на блокпосту на въезде в Сумы "был обнаружен гражданин Украины", который "имел ряд признаков, предполагавших его дополнительную проверку".

"В условиях полномасштабного вторжения сотрудники Службы безопасности Украины круглосуточно обеспечивают контрразведывательный режим на блокпостах в прифронтовых регионах нашего государства. Сегодня на одном из блокпостов при въезде в город Сумы был обнаружен гражданин Украины, который имел ряд признаков, предполагавших его дополнительную проверку", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что мужчина является выходцем из временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы, в подтверждение личности показал лишь страницу из приложения "Дії", а при анализе его контактов был обнаружен ряд российских номеров.

"Действуя в соответствии с четкими инструкциями и алгоритмами для подобных случаев, сотрудники СБУ, задачей которых является выявление подозрительных лиц, направляющихся в прифронтовой регион, инициировали усиленную проверку указанного мужчины", - заявили в Службе.

СБУ уверяет, что работает исключительно в рамках действующего законодательства и соблюдает все алгоритмы, созданные для обеспечения безопасности граждан Украины и наших военных, выполняющих боевые задачи на сумском направлении.

"Любые манипуляции по этому поводу недопустимы", - подчеркнули в СБУ. 

Что предшествовало

Накануне НАБУ заявило, что их сотрудник был задержан Службой безопасности Украины на блокпосту около въезда в город Сумы.

Топ комментарии
+10
P.s. "на підтвердження особистості показав лише сторінку із "Дії"" - Тобто, розпіарена дія вже не має ніякої юридичної сили?)
15.03.2026 23:49 Ответить
+9
СБУшники цілодобово стоять на блок-постах? Є великі сумніви на рахунок цієї інформації...
15.03.2026 23:47 Ответить
+9
Давайте чесно.
Привід для затримання ці паскуди завжди придумають.
Докази сфабрикують.
Якщо треба, запишуть у телефон затриманого, що їм треба.

Поки ЗЄ жмвий і займає місце президента цей треш не закінчиться.

Ті, хто думали, що організатором є Єрмак, і з його звільненням щось зміниться - наївні або ідіоти.
Головна паскуда, яка вибудувала знов цю систему корупції, репресій, тиску та свавілля силовиків - Зеленський.
15.03.2026 23:48 Ответить
під час аналізу його контактів було виявлено низку російських номерів.

То вони йому телефон дивилися? А це точно звичайна перевірка?

Бо я до родичів у Сумську область їздив неодноразово і в мене на блокпостах лише документи перевіряли. Ніхто ніколи телефон не просив...
15.03.2026 23:44 Ответить
15.03.2026 23:56 Ответить
хлопцям на блокпосту пацієнт чомусь здався підозрілим і вони передали його СБУ-шникам для додаткової перевірки, під час якої ті вже й подивилися його телефон
16.03.2026 00:53 Ответить
Поклад-головна задача якого охорона від несанкціонованого витоку інформації про корупційну діяльність "Сім'ї 95" в медіапростір.
Це те,з чим не впорався Малюк,за що і був викинутий голяком на мороз
15.03.2026 23:47 Ответить
Баканов і наумов та поклад, як і деркачу, можуть пояснити що ЗАВГОДНО, як і штурм Альфою СБУ, командного пункту ГШ ЗСУ Залужного, за командою зелупня і єрмака!!
Це уже було ….
15.03.2026 23:56 Ответить
У Сумській області дійсно бувають на блокпостах, їздив туди, то якось перевіряли документи. Це ж регіон, де бойові дії ведуться, нічого дивного...
15.03.2026 23:51 Ответить
Не буду сперечатись, можливо, інколи СБУ і бувають на блок-постах, але ж не "цілодобово". Там якщо і стоять, то поліція і ТЦК. Раніше ще і ТРО стояли.
15.03.2026 23:59 Ответить
Не цілодобово, звісно, іноді лише... І телефон у мене не перевіряли.
16.03.2026 00:04 Ответить
"Низка ознак", це розслідував розкрадання бюджету Зельоною владою.
15.03.2026 23:52 Ответить
Ну в НАБУ ж татуювань своїм співробітникам на лобі покищо не роблять, а співробітники СБУ не є ясновидцями. Покажи службове посвідчення і проблем не буде, маєш вільний час і хочеш повимахуватись - їдь у обізянник.
16.03.2026 00:03 Ответить
ахах. золкін, не плач
16.03.2026 00:23 Ответить
Покладиста СБУ виконає будь-яку команду господаря.
16.03.2026 00:47 Ответить
Будь-які маніпуляції з цього приводу є неприпустимими", - наголосили в СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3605387-Вже і взнавати подробиці не можна.І задавати питання.
16.03.2026 00:54 Ответить
 
 