СБУ о задержании сотрудника НАБУ: Имел ряд признаков, предполагавших дополнительную проверку
Служба безопасности Украины объяснила, почему задержала сотрудника НАБУ на блокпосту на въезде в Сумы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление СБУ.
В СБУ объяснили причины задержания
В СБУ заявили, что на блокпосту на въезде в Сумы "был обнаружен гражданин Украины", который "имел ряд признаков, предполагавших его дополнительную проверку".
"В условиях полномасштабного вторжения сотрудники Службы безопасности Украины круглосуточно обеспечивают контрразведывательный режим на блокпостах в прифронтовых регионах нашего государства. Сегодня на одном из блокпостов при въезде в город Сумы был обнаружен гражданин Украины, который имел ряд признаков, предполагавших его дополнительную проверку", - говорится в сообщении.
В СБУ рассказали, что мужчина является выходцем из временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы, в подтверждение личности показал лишь страницу из приложения "Дії", а при анализе его контактов был обнаружен ряд российских номеров.
"Действуя в соответствии с четкими инструкциями и алгоритмами для подобных случаев, сотрудники СБУ, задачей которых является выявление подозрительных лиц, направляющихся в прифронтовой регион, инициировали усиленную проверку указанного мужчины", - заявили в Службе.
СБУ уверяет, что работает исключительно в рамках действующего законодательства и соблюдает все алгоритмы, созданные для обеспечения безопасности граждан Украины и наших военных, выполняющих боевые задачи на сумском направлении.
"Любые манипуляции по этому поводу недопустимы", - подчеркнули в СБУ.
Что предшествовало
Накануне НАБУ заявило, что их сотрудник был задержан Службой безопасности Украины на блокпосту около въезда в город Сумы.
То вони йому телефон дивилися? А це точно звичайна перевірка?
Бо я до родичів у Сумську область їздив неодноразово і в мене на блокпостах лише документи перевіряли. Ніхто ніколи телефон не просив...
Це те,з чим не впорався Малюк,за що і був викинутий голяком на мороз
Це уже було ….
Привід для затримання ці паскуди завжди придумають.
Докази сфабрикують.
Якщо треба, запишуть у телефон затриманого, що їм треба.
Поки ЗЄ жмвий і займає місце президента цей треш не закінчиться.
Ті, хто думали, що організатором є Єрмак, і з його звільненням щось зміниться - наївні або ідіоти.
Головна паскуда, яка вибудувала знов цю систему корупції, репресій, тиску та свавілля силовиків - Зеленський.