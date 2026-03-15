НАБУ: СБУ задержала нашего сотрудника по приказу Поклада
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что их сотрудник был задержан Службой безопасности Украины на блокпосту у въезда в город Сумы.
Об этом говорится в заявлении НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Задержан работник НАБУ
"Только что на блокпоста у въезда в г. Сумы сотрудниками СБУ, вероятно, принадлежащими к подразделению, находящемуся в сфере координации первого заместителя Председателя СБУ, был безосновательно задержан сотрудник НАБУ. Он находился в городе во время выполнения служебных полномочий в рамках официального расследования", - заявили в Бюро.
Он находился в городе при исполнении служебных полномочий в рамках официального расследования.
Причины задержания
В НАБУ отметили, что среди причин задержания называют тот факт, что родители сотрудника проживают на временно оккупированной территории.
В то же время, в Бюро подчеркнули, что перед назначением в НАБУ он прошел все необходимые проверки, в частности, проверку на полиграфе в Управлении внутреннего контроля НАБУ, в ходе которой, в частности, проверялись вопросы возможных связей или сотрудничества с представителями государства-агрессора или коллаборационными структурами.
"Такие действия препятствуют НАБУ осуществлять документирование преступления и исполнение служебных полномочий в рамках уголовного производства. НАБУ принимает меры по выяснению обстоятельств инцидента", - говорится в заявлении.
В настоящее время СБУ не сообщает об инциденте.
Не чіпають того,він зорганізує через своїх людей відповідь набу,а підлеглий його буде йому лише в користь.
Єрмак до того, що Поклад - це його людина !
Не Малюк нє?
Екстра професіоналів і без доказів вини.
перше що приходить на думку, батьки сирського громадяни кацапії, що там проживають.
а, скільки там пацюків з кацапськими паспортами, з дружинами орчихами, з родичами на кацапії мають доступ до державної таємниці?
сбу ж не бачить......
А якщо батьки чи інші родичі мешкають на території рф, це не є підставою для затримання?
... чума на оба ваши дома!