РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8772 посетителя онлайн
Новости
3 498 33

НАБУ: СБУ задержала нашего сотрудника по приказу Поклада

набу

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что их сотрудник был задержан Службой безопасности Украины на блокпосту у въезда в город Сумы.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Задержан работник НАБУ

"Только что на блокпоста у въезда в г. Сумы сотрудниками СБУ, вероятно, принадлежащими к подразделению, находящемуся в сфере координации первого заместителя Председателя СБУ, был безосновательно задержан сотрудник НАБУ. Он находился в городе во время выполнения служебных полномочий в рамках официального расследования", - заявили в Бюро.

Причины задержания

В НАБУ отметили, что среди причин задержания называют тот факт, что родители сотрудника проживают на временно оккупированной территории.

В то же время, в Бюро подчеркнули, что перед назначением в НАБУ он прошел все необходимые проверки, в частности, проверку на полиграфе в Управлении внутреннего контроля НАБУ, в ходе которой, в частности, проверялись вопросы возможных связей или сотрудничества с представителями государства-агрессора или коллаборационными структурами.


"Такие действия препятствуют НАБУ осуществлять документирование преступления и исполнение служебных полномочий в рамках уголовного производства. НАБУ принимает меры по выяснению обстоятельств инцидента", - говорится в заявлении.

В настоящее время СБУ не сообщает об инциденте.

Автор: 

НАБУ (1044) задержание (234) СБУ (2895)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Поклад продовжує виконувати вказівки Зелі, по знищенню НАБУ і САП. Хмара злився в тучу.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:13 Ответить
+8
Нагадай, хто публічно обіцяв випускати 4 рожка патронів у набушників.
Не Малюк нє?
показать весь комментарий
15.03.2026 21:14 Ответить
+7
та й при Малюку приймали набушників... Магометрасулова брали - якраз при Малюку
показать весь комментарий
15.03.2026 21:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не схотіли ерма чіпати,тепер він їх буде
показать весь комментарий
15.03.2026 21:11 Ответить
До чого тут Єрмак? Все що потрібно буде робити по Єрмаку і Зеленьському буде зроблено, не переймайся.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:31 Ответить
До всього і це лише ще буде.
Не чіпають того,він зорганізує через своїх людей відповідь набу,а підлеглий його буде йому лише в користь.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:48 Ответить
Наталья Истомина
Єрмак до того, що Поклад - це його людина !
показать весь комментарий
15.03.2026 22:02 Ответить
Свежо предание
показать весь комментарий
15.03.2026 22:03 Ответить
Це ж було вже!
показать весь комментарий
15.03.2026 21:12 Ответить
Як тільки Малюка зняли, сбу стало зеленою обслугою
показать весь комментарий
15.03.2026 21:12 Ответить
показать весь комментарий
та й при Малюку приймали набушників... Магометрасулова брали - якраз при Малюку
показать весь комментарий
15.03.2026 21:15 Ответить
А Червінського при кому? І Дудіна?
Екстра професіоналів і без доказів вини.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:33 Ответить
не було, не було і стало? витівки Малюка на користь Карлсона вже забули?!
показать весь комментарий
15.03.2026 21:15 Ответить
заступник від дєрьмака в СБУ працює
показать весь комментарий
15.03.2026 21:13 Ответить
Заступник той вирішує де кактус на столі в кабінеті ставити. Арешт НАБУ- команда Зеленьського.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:33 Ответить
той хто очолив корупцію має конвертцентри по всій країні, а дурникам вішають локшину від вечірнього"діда панаса" а потім безперервно крутять рекламу казино...
показать весь комментарий
15.03.2026 21:13 Ответить
знову?
показать весь комментарий
15.03.2026 21:14 Ответить
Для корупційної влади Зеленського НАБУ та САП як кістка в горлі. Всі співробітники СБУ отримали або підвищення або інше заохочення від Зеленського за тиск на НАБУ та САП літом. У нас родичі генерального прокурора та його заступників росіяни і жодних питань до них немає бо вони особисто віддані президенту та не помічають корупційні схеми його любих друзів
показать весь комментарий
15.03.2026 21:17 Ответить
Те, що в цього НАБУшника батьки спокійно живуть під росіянами, а син працює в серйозній українській структурі, а ще вештається у прифронтовій зоні дійсно дуже підозріло. Якщо перевірку пройде, то все буде норм. Щось НАБУ дуже нервує
показать весь комментарий
15.03.2026 21:19 Ответить
Та давай, понакидуй. У вашій владі половина із російськими паспортами, у заступника гепрокурора Зеленьського всі родичі у мацквє, у Подоляка - батько офіцер гру міноборони роісії, Татааров весь у російських родичах, Гєтьманцев - помічник офіцера фсб Сівковича..
показать весь комментарий
15.03.2026 21:37 Ответить
Фсбшне кубло набу зібралися всі падлюки розформувать а майно конфіскувать
показать весь комментарий
15.03.2026 21:43 Ответить
серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території.
Джерело: https://censor.net/ua/n3605375

перше що приходить на думку, батьки сирського громадяни кацапії, що там проживають.
а, скільки там пацюків з кацапськими паспортами, з дружинами орчихами, з родичами на кацапії мають доступ до державної таємниці?
сбу ж не бачить......
показать весь комментарий
15.03.2026 21:25 Ответить
НАБУ дохловатая спецслужба. Ни дронов всех типов, ни авиации, ни кораблей(как у "соседей"). Разве шо ЕС, да молодежь с картонками, вступятся.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:27 Ответить
Янукович свого часу з@лупнувся на молодь на Майдані - ледве встиг здріснути.
показать весь комментарий
15.03.2026 22:00 Ответить
Профильный канал сообщает, что кошелек Зеленского Максим Криппа - это не только фиктивная биография, поддельный диплом, отмывание денег и нелегальный гемблинг, но теперь ещё и колл-центр - чтобы уж совсем не осталось свободного места для клейма.

Новый стартап Криппы расположен на 18-м этаже БЦ «Олимпийский».

Призыв к СБУ и Нацполу проверить этот колл-центр, к сожалению, абсолютно бессмыслен. Дело в том, что смотрящим по делам Криппы является киберполицейский Руслан Оленюк, который, согласно декларации, «защищает»кибербезопасность полностью оккупированной Луганской области.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:37 Ответить
Антикорупційні органи для криворагульного царька як кістка в горлі, заважає насолоджуватись власною величчю на золотому унітазі
показать весь комментарий
15.03.2026 21:50 Ответить
Гундосий відкрив другий фронт.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:55 Ответить
Корумповані і ті і інші --- змагаються , хто крутіший .
показать весь комментарий
15.03.2026 21:56 Ответить
У НАБУ зазначили, що серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території.

А якщо батьки чи інші родичі мешкають на території рф, це не є підставою для затримання?
показать весь комментарий
15.03.2026 22:04 Ответить
Контори гризуться в основному за владу і гроші.
показать весь комментарий
15.03.2026 22:08 Ответить
как там у шекспира:
... чума на оба ваши дома!
показать весь комментарий
15.03.2026 22:08 Ответить
 
 