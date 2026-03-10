Только в течение февраля зафиксировано более 300 публикаций или информационных атак на НАБУ и САП

В НАБУ зафиксировали в течение февраля 2026 года более 300 публикаций или информационных атак на антикоррупционные органы. Преимущественно через анонимные Telegram-каналы.

Об этом рассказала руководительница отдела коммуникаций НАБУ Маргарита во время заседания ВСК, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В Бюро проводят регулярный мониторинг информационного поля.

"Мы фиксируем признаки спланированных, скоординированных информационных кампаний, которые начинаются именно с анонимных Telegram-каналов", - отметила она.

Жеваго отметила, что это именно скоординированные атаки, а не просто совпадение.

Критерии

В НАБУ отметили, что об этом свидетельствует синхронность появления - одинаковые сообщения появляются в разных Telegram-каналах почти одновременно.

Также публикации содержат фактически одинаковый текст без авторства или редакционной логики.

"Озвучиваемые месседжи искусственные, искаженные, манипулятивные или вообще не содержат достоверной информации.

И заметили, что матрица распространения в целом одна и та же. То есть редко появляются новые Telegram-каналы. Обычно это однотипные миллионники", - пояснила Жеваго.

Информационные атаки

В течение февраля в НАБУ зафиксировали более 300 публикаций или информационных атак. Основной канал распространения - анонимные Telegram-каналы.

Какие месседжи транслируют во время атак?

"Чаще всего в течение февраля сообщения, которые распространялись во время этих информационных атак, это якобы связь со страной-агрессором, это неэффективность, это подрыв обороноспособности со стороны НАБУ, влияние на фронт и тому подобное", - отметила руководительница отдела коммуникаций.

Выводы

"В чем проблема анонимных Telegram-каналов:

нет прозрачной собственности;

нет источников финансирования;

не несут никакой ответственности за распространение информации;

не подпадают под регулирование медийного законодательства;

владельцы не платят налоги;

вероятно, такие компании финансируются из грязных денег,

бэк-офисов и т. п.

В НАБУ рассказали, что когда работают с медиа и видят какую-то недостоверную информацию, то могут связаться с редакцией и попросить исправить информацию или дать опровержение, в то же время с Telegram-каналами обратной связи не существует.

