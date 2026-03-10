РУС
Telegram не предоставляет информацию об администраторах каналов, - Киберполиция

Блокировка Telegram-каналов: в Киберполиции рассказали о проблемах

Администрация мессенджера Telegram не предоставляет информацию об администраторах каналов.

Об этом во время заседания ВСК Рады заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Олег Заворотний, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он заявил, что есть проблемы с процессом блокировки Telegram-каналов.

"Есть опыт блокировки, связанный с двумя аспектами. Первый - это когда в рамках уголовного производства блокируется на основании постановлений суда, на основании официальных запросов в рамках уголовных производств. Такой алгоритм с Телеграмом работает очень плохо. Срок блокировки тех или иных каналов ничем не предусмотрен и нет никакой гарантии, что он будет заблокирован.

Во-вторых, на сегодняшний день по решению суда у нас единственный телеграм-канал, который был заблокирован администрацией. Это телеграм-канал, который содержал призывы к поджогам автомобилей военных, который вербовал людей", - отметил Заворотный.

Как это происходило?

"Мы обратились в суд с постановлением о блокировке и получении доступа к данным тех, кто создавал, размещал и администрировал этот канал. Затем направили по официальным каналам в рамках международного законодательства на исполнение", - отметил он.

Таких направлений было много, говорит Заворотний, а заблокирован только один канал.

"Другая ситуация с блокировкой за пределами УПК. Это касается противодействия российской агрессии, детского буллинга, терроризма и всех телеграм-каналов, связанных с деструктивным контентом. Они блокируются путем отправки жалоб.

У нас есть определенный инструмент. Эти каналы блокируются. 

За этот год у нас было уже два случая, когда поступала информация о том, что планируется совершение теракта в школе, так называемый school shooting, когда 13-14-летние берут нож и идут в школу с целью совершения преступления. Мы используем все доступные способы и средства, чтобы это устанавливать и предотвращать", - сказал он.

 Блокировка неэффективна

Заворотний говорит, что после блокировки в короткий срок появляются новые каналы.

"Данные об админах Telegram не предоставляет для того, чтобы мы могли официально установить владельцев этих каналов", - пояснил заместитель начальника Департамента киберполиции.

