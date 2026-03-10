Telegram не предоставляет информацию об администраторах каналов, - Киберполиция

Администрация мессенджера Telegram не предоставляет информацию об администраторах каналов.

Об этом во время заседания ВСК Рады заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Олег Заворотний, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Он заявил, что есть проблемы с процессом блокировки Telegram-каналов.

"Есть опыт блокировки, связанный с двумя аспектами. Первый - это когда в рамках уголовного производства блокируется на основании постановлений суда, на основании официальных запросов в рамках уголовных производств. Такой алгоритм с Телеграмом работает очень плохо. Срок блокировки тех или иных каналов ничем не предусмотрен и нет никакой гарантии, что он будет заблокирован.

Во-вторых, на сегодняшний день по решению суда у нас единственный телеграм-канал, который был заблокирован администрацией. Это телеграм-канал, который содержал призывы к поджогам автомобилей военных, который вербовал людей", - отметил Заворотный.

Читайте также: В вопросе Telegram Украине стоит обратить внимание на европейский законодательный опыт, - "слуга народа" Подгорная

Как это происходило?

"Мы обратились в суд с постановлением о блокировке и получении доступа к данным тех, кто создавал, размещал и администрировал этот канал. Затем направили по официальным каналам в рамках международного законодательства на исполнение", - отметил он.

Таких направлений было много, говорит Заворотний, а заблокирован только один канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов о возможном "упорядочении" Telegram в Украине: "Посмотрим"

"Другая ситуация с блокировкой за пределами УПК. Это касается противодействия российской агрессии, детского буллинга, терроризма и всех телеграм-каналов, связанных с деструктивным контентом. Они блокируются путем отправки жалоб.

У нас есть определенный инструмент. Эти каналы блокируются.

За этот год у нас было уже два случая, когда поступала информация о том, что планируется совершение теракта в школе, так называемый school shooting, когда 13-14-летние берут нож и идут в школу с целью совершения преступления. Мы используем все доступные способы и средства, чтобы это устанавливать и предотвращать", - сказал он.

Читайте: 76% украинцев против блокировки Telegram, но поддерживают более активный контроль со стороны правоохранительных органов, ‒ опрос. ИНФОГРАФИКА

Блокировка неэффективна

Заворотний говорит, что после блокировки в короткий срок появляются новые каналы.

"Данные об админах Telegram не предоставляет для того, чтобы мы могли официально установить владельцев этих каналов", - пояснил заместитель начальника Департамента киберполиции.

Читайте: Вероятные владельцы Telegram-каналов "Times of Ukraine", "Украина Online" и "Инсайдер" не имеют бронирования в СБУ