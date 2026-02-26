В вопросе Telegram Украине стоит обратить внимание на европейский законодательный опыт, - "слуга народа" Подгорная
Telegram должен пройти перерегистрацию и ввести эффективную модерацию контента.
Об этом заявила член Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации, "слуга народа" Виктория Подгорная, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, парламентарий обратила внимание на европейский законодательный опыт, на основе которого ранее Франция задержала основателя Telegram Павла Дурова. Речь идет об отказе сотрудничать с французскими правоохранительными органами и отсутствии надлежащей модерации в Telegram.
"Телеграм-каналы, которые сейчас используются в том числе нашим врагом, являются частью в том числе их когнитивной войны. Потому что не просто занимаются пропагандой, а искажают мышление людей. А в Украине и других постсоветских странах, включая Европу, где много россиян, популярность Телеграма велика.
Более того, в Европе Телеграм сильно занижает количество пользователей - потому что Европейский Союз принял такой акт - Digital Service Act - цель которого - регулирование цифровых платформ. И в этом акте заложены определенные стандарты, чтобы платформы не использовались для терроризма, торговли детьми и других преступлений. ЕС это принял, а в разных странах это бывает по-разному. (У нас тоже есть его проект, и в планах наша евроинтеграция). Так вот, в DSA есть отдельные цифры по крупным платформам — потому что именно в них видят наибольшую опасность наши коллеги из Еврокомиссии. Они правильно обращают внимание, что эти крупные платформы должны нести хотя бы какую-то ответственность (скажем, путем введения модерации) за контент", - отметила Подгорная.
Что предлагает нардеп?
"У меня есть такое предложение (которое, конечно, нужно обсудить): возможно, нужно требовать в тех странах, где работает Телеграм, заставлять его перерегистрироваться и выполнять те стандарты, которые соответствуют DSA. То есть чтобы у них уже были эффективные инструменты контроля контента. Хотя бы несколько таких примеров сделать... Но это зависит от того, пойдет ли на это Дуров. Учитывая то, что он россиянин и на него, скорее всего, влияет ФСБ...", - сказала она.
Подробнее об обсуждении блокировки Telegram читайте по ссылке.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.
Люди з низьким інтелектом, яких більшість, жеруть все підряд. І ЗЄ їх годує лайном вже 6 років через ТГ.
Чи це "другоє"?
Про Джокери та Карткові офіси взагалі мова не йде.
Як на мене, першою справою тре заборонити анонімні канали. У кожної інфи повинно бути верифіковане джерело.
Вцелом наратив правильный в её словах, но вот как правильно реализовать его, без лишних запретов, и прочей советской чепухи
Пропозиція про дискутування пропозиції )
В більшості вона - Правда - приносить тільки горе та розчарування.
При тому що більшість людей живуть у вигаданому світі, у світі своїх фантазій.
В світі Кім Чен Іна теж люди живуть. Також радіють плачуть і сміються.
В СРСР теж жили, не знаючи Правди - були такі ж щасливі.
Відрубайте інтернет, видавайте газету - Квартальний Комсомолець, телебачення вже готове, закривайте кордони, геть.
Нарід зразу побухтить, але змириться, як змирився з правлінням Кловуна вже як 7 років.