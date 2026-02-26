РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9055 посетителей онлайн
Новости Запрет Telegram
731 26

В вопросе Telegram Украине стоит обратить внимание на европейский законодательный опыт, - "слуга народа" Подгорная

Регулирование Telegram: как это можно сделать законодательно?

Telegram должен пройти перерегистрацию и ввести эффективную модерацию контента.

Об этом заявила член Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации, "слуга народа" Виктория Подгорная, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, парламентарий обратила внимание на европейский законодательный опыт, на основе которого ранее Франция задержала основателя Telegram Павла Дурова. Речь идет об отказе сотрудничать с французскими правоохранительными органами и отсутствии надлежащей модерации в Telegram.

"Телеграм-каналы, которые сейчас используются в том числе нашим врагом, являются частью в том числе их когнитивной войны. Потому что не просто занимаются пропагандой, а искажают мышление людей. А в Украине и других постсоветских странах, включая Европу, где много россиян, популярность Телеграма велика.

Более того, в Европе Телеграм сильно занижает количество пользователей - потому что Европейский Союз принял такой акт - Digital Service Act - цель которого - регулирование цифровых платформ. И в этом акте заложены определенные стандарты, чтобы платформы не использовались для терроризма, торговли детьми и других преступлений. ЕС это принял, а в разных странах это бывает по-разному. (У нас тоже есть его проект, и в планах наша евроинтеграция). Так вот, в DSA есть отдельные цифры по крупным платформам — потому что именно в них видят наибольшую опасность наши коллеги из Еврокомиссии. Они правильно обращают внимание, что эти крупные платформы должны нести хотя бы какую-то ответственность (скажем, путем введения модерации) за контент", - отметила Подгорная.

Что предлагает нардеп?

"У меня есть такое предложение (которое, конечно, нужно обсудить): возможно, нужно требовать в тех странах, где работает Телеграм, заставлять его перерегистрироваться и выполнять те стандарты, которые соответствуют DSA. То есть чтобы у них уже были эффективные инструменты контроля контента. Хотя бы несколько таких примеров сделать... Но это зависит от того, пойдет ли на это Дуров. Учитывая то, что он россиянин и на него, скорее всего, влияет ФСБ...", - сказала она.

Подробнее об обсуждении блокировки Telegram читайте по ссылке.

Читайте: Полностью заблокировать Telergam в Украине невозможно, а вот помешать его работе - можно, - эксперт

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.

Читайте также: Клименко: Запретить Телеграм полностью невозможно, стоит говорить об ограничениях

Автор: 

блокирование (134) Telegram (65) Подгорная Виктория (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Як щодо цілеспрямованої дезінформації ТГ-каналами ЗеОПи?

Люди з низьким інтелектом, яких більшість, жеруть все підряд. І ЗЄ їх годує лайном вже 6 років через ТГ.

Чи це "другоє"?
показать весь комментарий
26.02.2026 14:43 Ответить
+5
какая задница ?
показать весь комментарий
26.02.2026 14:50 Ответить
+3
Може краще обмежити діяльність чи взагалі заборонити діяльність партії "слуги наріда" в Україні?
показать весь комментарий
26.02.2026 15:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як щодо цілеспрямованої дезінформації ТГ-каналами ЗеОПи?

Люди з низьким інтелектом, яких більшість, жеруть все підряд. І ЗЄ їх годує лайном вже 6 років через ТГ.

Чи це "другоє"?
показать весь комментарий
26.02.2026 14:43 Ответить
какая задница ?
показать весь комментарий
26.02.2026 14:50 Ответить
Це вона про шурму чи шиферів-недострєльонних???
показать весь комментарий
26.02.2026 15:41 Ответить
фільтрувати Телеграм тільки по телефонам Українських операторів
показать весь комментарий
26.02.2026 14:56 Ответить
Та без питань за досить невелику суму їх перереєструють на якогось бідосю з українським паспортом.

Про Джокери та Карткові офіси взагалі мова не йде.

Як на мене, першою справою тре заборонити анонімні канали. У кожної інфи повинно бути верифіковане джерело.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:22 Ответить
Слуги урода!
показать весь комментарий
26.02.2026 14:56 Ответить
Хоть заголовок новости и уродлив, и сам текст очень своеобразен её слов... в целом да - это правильный был бы шаг... если раисянин Дуров пойдёт на это.. ТГ стал не просто мессенджером а платформой для распространения ДП, накротиков, и всего что было запрещено... при этом сама идея соединить детей и взрослых в одном мессенджере без контрольно, породило не только распространение но и изготовление ненужного контента.

Вцелом наратив правильный в её словах, но вот как правильно реализовать его, без лишних запретов, и прочей советской чепухи
показать весь комментарий
26.02.2026 14:57 Ответить
на Дурова кацапи діло шиють
показать весь комментарий
26.02.2026 14:59 Ответить
І що? Он суд рашки забовязався щоб Гугл виплатив їм десятки секстильйонів рублів, і хтось буде платити? Дурову начхати на рашку він вже там не живе і сервера телеграму там немає
показать весь комментарий
26.02.2026 15:02 Ответить
"У мене є така пропозиція (яку, звісно, треба дискутувати)."
Пропозиція про дискутування пропозиції )
показать весь комментарий
26.02.2026 14:58 Ответить
Може краще обмежити діяльність чи взагалі заборонити діяльність партії "слуги наріда" в Україні?
показать весь комментарий
26.02.2026 15:01 Ответить
Якщо чесно - то навіщо більшій кількості населення знати правду?
В більшості вона - Правда - приносить тільки горе та розчарування.
При тому що більшість людей живуть у вигаданому світі, у світі своїх фантазій.
В світі Кім Чен Іна теж люди живуть. Також радіють плачуть і сміються.
В СРСР теж жили, не знаючи Правди - були такі ж щасливі.
Відрубайте інтернет, видавайте газету - Квартальний Комсомолець, телебачення вже готове, закривайте кордони, геть.
Нарід зразу побухтить, але змириться, як змирився з правлінням Кловуна вже як 7 років.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:03 Ответить
реєструвати канали тільки по телефонам Українських операторів !
показать весь комментарий
26.02.2026 15:05 Ответить
Для цього потрібно створити проміжний сервер і підробити застосунок. І заборонити гугл плей. Так зможуть скачати і з інших ресурсів. Що робити? Заблокувати по IP? Так полізуть через VPN.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:12 Ответить
Якщо хтось не зрозумів зелена влада це рашка на мінімалках, роблять все синхронно як і з їх хазяявами з Кремля
показать весь комментарий
26.02.2026 15:30 Ответить
Ничего не меняется. Все так же косплеят русских. Необучаемы.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:15 Ответить
О боже, припиніть у всьому наслідувати європейським даунам. Відростіть власну голову.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:41 Ответить
Ще ютуб дуже шкідливий для наріду
показать весь комментарий
26.02.2026 15:46 Ответить
 
 