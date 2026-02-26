У питанні Telegram Україні варто звернути увагу на європейський законодавчий досвід, - "слуга народу" Подгорна
Telegram має пройти перереєстрацію та запровадити дієву модерацію контенту.
Про це заявила членкиня Комітету ВР з питань цифрової трансформації, "слуга народу" Вікторія Подгорна, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, парламентарка звернула увагу на європейський законодавчий досвід, на основі якого раніше Франції затримала засновника Telegram Павла Дурова. Йдеться про відмову співпрацювати з французькими правоохоронними органами та відсутність належної модерації в Telegram.
"Телеграм-канали, які зараз використовуються в тому числі нашим ворогом, є частиною в тому числі їхньої когнітивної війни. Тому що не просто займаються пропагандою, а спотворюють мислення людей. А в Україні та інших пострадянських країнах, включно з Європою, де багато росіян, популярність Телеграму велика.
Більше того, в Європі Телеграм сильно занижує кількість користувачів - тому що Європейський Союз прийняв такий акт — Digital Service Act – мета якого — регуляція цифрових платформ. І у цьому акті закладені певні стандарти, щоб платформи не використовувалися для тероризму, торгівлі дітьми та інших злочинів. ЄС це прийняв, а у різних країнах це буває по-різному. (Ми теж його маємо як проєкт, і є в планах наша євроінтеграція). Так от, у DSA є окремі цифри щодо великих платформ — тому що саме в них вбачають найбільшу небезпеку наші колеги з Єврокомісії. Вони правильно звертають увагу, що ці великі платформи мають нести хоча б якусь відповідальність (скажімо, шляхом введення модерації) за контент", - зазначила Подгорна.
Що пропонує нардепка?
"У мене є така пропозиція (яку, звісно, треба дискутувати): можливо, треба вимагати в тих країнах, де працює Телеграм, змушувати його робити перереєстрацію і виконувати ті стандарти, які відповідають DSA. Тобто щоб вони вже мали ефективні інструменти контролю контенту. Хоча б декілька таких прикладів зробити...Але це залежить від того, чи піде на це Дуров. Враховуючи те, що він росіянин і на нього, скоріш за все, має вплив ФСБ...", - пояснила вона.
Докладніше про обговорення блокування Telegram читайте за посиланням.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.
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Люди з низьким інтелектом, яких більшість, жеруть все підряд. І ЗЄ їх годує лайном вже 6 років через ТГ.
Чи це "другоє"?
Про Джокери та Карткові офіси взагалі мова не йде.
Як на мене, першою справою тре заборонити анонімні канали. У кожної інфи повинно бути верифіковане джерело.
Вцелом наратив правильный в её словах, но вот как правильно реализовать его, без лишних запретов, и прочей советской чепухи
Пропозиція про дискутування пропозиції )
В більшості вона - Правда - приносить тільки горе та розчарування.
При тому що більшість людей живуть у вигаданому світі, у світі своїх фантазій.
В світі Кім Чен Іна теж люди живуть. Також радіють плачуть і сміються.
В СРСР теж жили, не знаючи Правди - були такі ж щасливі.
Відрубайте інтернет, видавайте газету - Квартальний Комсомолець, телебачення вже готове, закривайте кордони, геть.
Нарід зразу побухтить, але змириться, як змирився з правлінням Кловуна вже як 7 років.
Свободу телеграму!
😂😂😂