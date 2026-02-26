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У питанні Telegram Україні варто звернути увагу на європейський законодавчий досвід, - "слуга народу" Подгорна

Регуляція Telegram: як це можна зробити законодавчо?

Telegram має пройти перереєстрацію та запровадити дієву модерацію контенту.

Про це заявила членкиня Комітету ВР з питань цифрової трансформації, "слуга народу" Вікторія Подгорна, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, парламентарка звернула увагу на європейський законодавчий досвід, на основі якого раніше Франції затримала засновника Telegram Павла Дурова. Йдеться про відмову співпрацювати з французькими правоохоронними органами та відсутність належної модерації в Telegram.

"Телеграм-канали, які зараз використовуються в тому числі нашим ворогом, є частиною в тому числі їхньої когнітивної війни. Тому що не просто займаються пропагандою, а спотворюють мислення людей. А в Україні та інших пострадянських країнах, включно з Європою, де багато росіян, популярність Телеграму велика.

Більше того, в Європі Телеграм сильно занижує кількість користувачів - тому що Європейський Союз прийняв такий акт — Digital Service Act – мета якого — регуляція цифрових платформ. І у цьому акті закладені певні стандарти, щоб платформи не використовувалися для тероризму, торгівлі дітьми та інших злочинів. ЄС це прийняв, а у різних країнах це буває по-різному. (Ми теж його маємо як проєкт, і є в планах наша євроінтеграція). Так от, у DSA є окремі цифри щодо великих платформ — тому що саме в них вбачають найбільшу небезпеку наші колеги з Єврокомісії. Вони правильно звертають увагу, що ці великі платформи мають нести хоча б якусь відповідальність (скажімо, шляхом введення модерації) за контент", - зазначила Подгорна.

Що пропонує нардепка?

"У мене є така пропозиція (яку, звісно, треба дискутувати): можливо, треба вимагати в тих країнах, де працює Телеграм, змушувати його робити перереєстрацію і виконувати ті стандарти, які відповідають DSA. Тобто щоб вони вже мали ефективні інструменти контролю контенту. Хоча б декілька таких прикладів зробити...Але це залежить від того, чи піде на це Дуров. Враховуючи те, що він росіянин і на нього, скоріш за все, має вплив ФСБ...", - пояснила вона.

Докладніше про обговорення блокування Telegram читайте за посиланням.

Читайте: Повністю заблокувати Telergam в Україні неможливо, а от зашкодити його роботі - можна, - експерт

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.

Також читайте: Клименко: Заборонити Телеграм повністю неможливо, варто говорити про обмеження

Автор: 

блокування (742) Telegram (366) Подгорна Вікторія (9)
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Топ коментарі
+10
Як щодо цілеспрямованої дезінформації ТГ-каналами ЗеОПи?

Люди з низьким інтелектом, яких більшість, жеруть все підряд. І ЗЄ їх годує лайном вже 6 років через ТГ.

Чи це "другоє"?
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26.02.2026 14:43 Відповісти
+6
какая задница ?
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26.02.2026 14:50 Відповісти
+5
Може краще обмежити діяльність чи взагалі заборонити діяльність партії "слуги наріда" в Україні?
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26.02.2026 15:01 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Як щодо цілеспрямованої дезінформації ТГ-каналами ЗеОПи?

Люди з низьким інтелектом, яких більшість, жеруть все підряд. І ЗЄ їх годує лайном вже 6 років через ТГ.

Чи це "другоє"?
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26.02.2026 14:43 Відповісти
какая задница ?
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26.02.2026 14:50 Відповісти
Це вона про шурму чи шиферів-недострєльонних???
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26.02.2026 15:41 Відповісти
фільтрувати Телеграм тільки по телефонам Українських операторів
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26.02.2026 14:56 Відповісти
Та без питань за досить невелику суму їх перереєструють на якогось бідосю з українським паспортом.

Про Джокери та Карткові офіси взагалі мова не йде.

Як на мене, першою справою тре заборонити анонімні канали. У кожної інфи повинно бути верифіковане джерело.
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26.02.2026 15:22 Відповісти
Слуги урода!
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26.02.2026 14:56 Відповісти
Хоть заголовок новости и уродлив, и сам текст очень своеобразен её слов... в целом да - это правильный был бы шаг... если раисянин Дуров пойдёт на это.. ТГ стал не просто мессенджером а платформой для распространения ДП, накротиков, и всего что было запрещено... при этом сама идея соединить детей и взрослых в одном мессенджере без контрольно, породило не только распространение но и изготовление ненужного контента.

Вцелом наратив правильный в её словах, но вот как правильно реализовать его, без лишних запретов, и прочей советской чепухи
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26.02.2026 14:57 Відповісти
на Дурова кацапи діло шиють
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26.02.2026 14:59 Відповісти
І що? Он суд рашки забовязався щоб Гугл виплатив їм десятки секстильйонів рублів, і хтось буде платити? Дурову начхати на рашку він вже там не живе і сервера телеграму там немає
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26.02.2026 15:02 Відповісти
"У мене є така пропозиція (яку, звісно, треба дискутувати)."
Пропозиція про дискутування пропозиції )
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26.02.2026 14:58 Відповісти
Може краще обмежити діяльність чи взагалі заборонити діяльність партії "слуги наріда" в Україні?
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26.02.2026 15:01 Відповісти
Якщо чесно - то навіщо більшій кількості населення знати правду?
В більшості вона - Правда - приносить тільки горе та розчарування.
При тому що більшість людей живуть у вигаданому світі, у світі своїх фантазій.
В світі Кім Чен Іна теж люди живуть. Також радіють плачуть і сміються.
В СРСР теж жили, не знаючи Правди - були такі ж щасливі.
Відрубайте інтернет, видавайте газету - Квартальний Комсомолець, телебачення вже готове, закривайте кордони, геть.
Нарід зразу побухтить, але змириться, як змирився з правлінням Кловуна вже як 7 років.
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26.02.2026 15:03 Відповісти
реєструвати канали тільки по телефонам Українських операторів !
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26.02.2026 15:05 Відповісти
Для цього потрібно створити проміжний сервер і підробити застосунок. І заборонити гугл плей. Так зможуть скачати і з інших ресурсів. Що робити? Заблокувати по IP? Так полізуть через VPN.
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26.02.2026 15:12 Відповісти
Якщо хтось не зрозумів зелена влада це рашка на мінімалках, роблять все синхронно як і з їх хазяявами з Кремля
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26.02.2026 15:30 Відповісти
Ничего не меняется. Все так же косплеят русских. Необучаемы.
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26.02.2026 15:15 Відповісти
О боже, припиніть у всьому наслідувати європейським даунам. Відростіть власну голову.
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26.02.2026 15:41 Відповісти
Ще ютуб дуже шкідливий для наріду
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26.02.2026 15:46 Відповісти
А як щодо порнхабу. Теж заборонити?
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26.02.2026 16:07 Відповісти
100%
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26.02.2026 17:16 Відповісти
Шобла робить усе як у кацапів
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26.02.2026 16:23 Відповісти
Зараз почнуться плачі.🤦‍♂️
Свободу телеграму!
😂😂😂
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26.02.2026 16:25 Відповісти
За такою логікою треба заборонити все, що стріляє, коле, ріже, їздить і т.д. а починати треба з депутатів.
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26.02.2026 16:35 Відповісти
Видно влада вирішила досвід свинособак втілити й в Україні..заблокувати телеграм, фейсбук..інші соціальні мережі. Оболванення населення населенню піде тільки на користь вважають пастухи.
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26.02.2026 19:32 Відповісти
 
 