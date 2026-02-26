У питанні Telegram Україні варто звернути увагу на європейський законодавчий досвід, - "слуга народу" Подгорна

Telegram має пройти перереєстрацію та запровадити дієву модерацію контенту.

Про це заявила членкиня Комітету ВР з питань цифрової трансформації, "слуга народу" Вікторія Подгорна, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, парламентарка звернула увагу на європейський законодавчий досвід, на основі якого раніше Франції затримала засновника Telegram Павла Дурова. Йдеться про відмову співпрацювати з французькими правоохоронними органами та відсутність належної модерації в Telegram.

"Телеграм-канали, які зараз використовуються в тому числі нашим ворогом, є частиною в тому числі їхньої когнітивної війни. Тому що не просто займаються пропагандою, а спотворюють мислення людей. А в Україні та інших пострадянських країнах, включно з Європою, де багато росіян, популярність Телеграму велика.



Більше того, в Європі Телеграм сильно занижує кількість користувачів - тому що Європейський Союз прийняв такий акт — Digital Service Act – мета якого — регуляція цифрових платформ. І у цьому акті закладені певні стандарти, щоб платформи не використовувалися для тероризму, торгівлі дітьми та інших злочинів. ЄС це прийняв, а у різних країнах це буває по-різному. (Ми теж його маємо як проєкт, і є в планах наша євроінтеграція). Так от, у DSA є окремі цифри щодо великих платформ — тому що саме в них вбачають найбільшу небезпеку наші колеги з Єврокомісії. Вони правильно звертають увагу, що ці великі платформи мають нести хоча б якусь відповідальність (скажімо, шляхом введення модерації) за контент", - зазначила Подгорна.

Що пропонує нардепка?

"У мене є така пропозиція (яку, звісно, треба дискутувати): можливо, треба вимагати в тих країнах, де працює Телеграм, змушувати його робити перереєстрацію і виконувати ті стандарти, які відповідають DSA. Тобто щоб вони вже мали ефективні інструменти контролю контенту. Хоча б декілька таких прикладів зробити...Але це залежить від того, чи піде на це Дуров. Враховуючи те, що він росіянин і на нього, скоріш за все, має вплив ФСБ...", - пояснила вона.

Докладніше про обговорення блокування Telegram читайте за посиланням.

Читайте: Повністю заблокувати Telergam в Україні неможливо, а от зашкодити його роботі - можна, - експерт

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.

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