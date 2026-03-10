Telegram не надає інформацію про адміністраторів каналів, - Кіберполіція

Адміністрація месенджера Telegram не надає інформацію про адміністраторів каналів.

Про це під час засідання ТСК Ради заявив заступник начальника Департаменту Кіберполіції Олег Заворотній, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він заявив, що є проблеми із процесом блокування Telegram-каналів.

"Є досвід блокування, пов'язаний із двома аспектами. Перший - це коли в рамках кримінального провадження блокується на підставі ухвал суду, на підставі офіційних запитів в рамках кримінальних проваджень. Такий алгоритм із Телеграмом працює дуже погано. Термін блокування тих чи інших каналів нічим не передбачений і немає ніякої гарантії, що він заблокується.

По-друге, на сьогодні по рішенню суду у нас єдиний телеграм-канал, який був заблокований адміністрацією. Це телеграм-канал, який містив заклики до підпалів авто військових, який вербував людей", - зазначив Заворотній.

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Як це відбувалося?

"Ми звернулися до суду з ухвалою на блокування та отримання доступу до тих даних, хто створював, розміщував та адміністрував цей канал. Потім направили офіційними каналами в рамках міжнародного законодавства на виконання", - зазначив він.

Таких направлень було багато, каже Заворотній, а заблоковано лише один канал.

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"Інша ситуація з блокуванням поза межами КПК. Це стосується протидії російській агресії, дитячий булінг, тероризм та всіх телеграм-каналів, пов'язаних із деструктивним контентом. Вони блокуються шляхом надсилання скарг.

У нас є певний інструмент. Ці канали блокуються.

За цей рік у нас було вже два випадки, коли приходить інформація про те, що планується вчинення теракту в школі, так званий school shooting, коли 13-14-річні беруть ніж та йдуть в школу з метою вчинення злочину. Ми використовуємо всі доступні способи та засоби, щоб це встановлювати та запобігати", - сказав він.

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Блокування неефективне

Заворотній каже, що після блокування в короткий термін часу з'являються нові канали.

"Дані про адмінів Telegram не надає для того, щоб ми могли офізичити власників цих каналів", - пояснив заступник начальника Департаменту Кіберполіції.

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