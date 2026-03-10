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Telegram не надає інформацію про адміністраторів каналів, - Кіберполіція

Блокування Telegram-каналів: у Кіберполіції розповіли про проблеми

Адміністрація месенджера Telegram не надає інформацію про адміністраторів каналів.

Про це під час засідання ТСК Ради заявив заступник начальника Департаменту Кіберполіції Олег Заворотній, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він заявив, що є проблеми із процесом блокування Telegram-каналів.

"Є досвід блокування, пов'язаний із двома аспектами. Перший - це коли в рамках кримінального провадження блокується на підставі ухвал суду, на підставі офіційних запитів в рамках кримінальних проваджень. Такий алгоритм із Телеграмом працює дуже погано. Термін блокування тих чи інших каналів нічим не передбачений і немає ніякої гарантії, що він заблокується.

По-друге, на сьогодні по рішенню суду у нас єдиний телеграм-канал, який був заблокований адміністрацією. Це телеграм-канал, який містив заклики до підпалів авто військових, який вербував людей", - зазначив Заворотній.

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Як це відбувалося?

"Ми звернулися до суду з ухвалою на блокування та отримання доступу до тих даних, хто створював, розміщував та адміністрував цей канал. Потім направили офіційними каналами в рамках міжнародного законодавства на виконання", - зазначив він.

Таких направлень було багато, каже Заворотній, а заблоковано лише один канал.

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"Інша ситуація з блокуванням поза межами КПК. Це стосується протидії російській агресії, дитячий булінг, тероризм та всіх телеграм-каналів, пов'язаних із деструктивним контентом. Вони блокуються шляхом надсилання скарг.

У нас є певний інструмент. Ці канали блокуються. 

За цей рік у нас було вже два випадки, коли приходить інформація про те, що планується вчинення теракту в школі, так званий school shooting, коли 13-14-річні беруть ніж та йдуть в школу з метою вчинення злочину. Ми використовуємо всі доступні способи та засоби, щоб це встановлювати та запобігати", - сказав він.

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 Блокування неефективне

Заворотній каже, що після блокування в короткий термін часу з'являються нові канали.

"Дані про адмінів Telegram не надає для того, щоб ми могли офізичити власників цих каналів", - пояснив заступник начальника Департаменту Кіберполіції.

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Автор: 

кіберполіція (410) Telegram (367)
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Топ коментарі
+3
"блокуванням поза межами КПК"
Не може бути блокування поза межами КПК, хоча при сталінізмі все може бути, але на щастя ця пошесть не поширюється за межі нашого концтабору.
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10.03.2026 11:55 Відповісти
+1
Якшо не можна офізичити - то потрібно зафігачити
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10.03.2026 11:34 Відповісти
+1
Наше законодавство, зокрема, КПК не передбачають такої процедури як блокування сайтів за рішенням суду. Це робиться на страх і ризик правоохоронців та суду.
Дивно, що зелені законодавці про це не знають
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10.03.2026 13:10 Відповісти
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Якшо не можна офізичити - то потрібно зафігачити
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10.03.2026 11:34 Відповісти
так отож, але якби знати кого
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10.03.2026 14:09 Відповісти
"блокуванням поза межами КПК"
Не може бути блокування поза межами КПК, хоча при сталінізмі все може бути, але на щастя ця пошесть не поширюється за межі нашого концтабору.
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10.03.2026 11:55 Відповісти
так ніхто ж і не каже, що просто заблокувати, пишуть, що мають один успішний випадок по ухвалі суду, однозначно, що по КПК.
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10.03.2026 14:15 Відповісти
а чому Telegram не надає інфу про власників ? А тому шо в Україні є власник українських % , прямо в ОПи і сидить він у кріслі президента ...
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10.03.2026 12:04 Відповісти
Тому, що Дуров лібертаріанець. Прихильник свободи слова.
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10.03.2026 13:21 Відповісти
ти не плутай свободу слова і заклики до злочинів або їх органіізація.
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10.03.2026 14:20 Відповісти
Я бачу, що ти ідіот, але Дуров ніколи не закликав до злочинів.
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10.03.2026 14:37 Відповісти
коли бачиш ідіота, ти на себе дивишся. де я писав, що Дуров закликав до злочинів?
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10.03.2026 15:15 Відповісти
Наше законодавство, зокрема, КПК не передбачають такої процедури як блокування сайтів за рішенням суду. Це робиться на страх і ризик правоохоронців та суду.
Дивно, що зелені законодавці про це не знають
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10.03.2026 13:10 Відповісти
теоретично можна, типа як арешт майна, канал в телеграмі який є у твоєму розпорядженні, можна розцінювати як майно, така моя думка.
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10.03.2026 15:06 Відповісти
По-перше, треба щоб був відомий власник. По-друге, арешт телеграм-каналу як майна не означає його блокування або вимогу видалення контенту
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11.03.2026 10:08 Відповісти
Крадії та хабарники дуже хочуть цензуру у Телезі та взагалі скрізь. Бо незалежні джерела інформації для них небезпечні.
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10.03.2026 13:20 Відповісти
Телеграм ніколи не був незалежним ,це ваша маніпуляція для суспільства ...там і дурова багато скелетів у шафі...
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10.03.2026 13:35 Відповісти
Брехня. Телеграм єдина незалежна соц-мережа. Тому на нього нападають уряди по всьому світу. Починаючі з Франції і закінчуючи Росією.
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10.03.2026 14:13 Відповісти
та не нервуйтеся , ви маєте право на свою теорію ...
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10.03.2026 14:15 Відповісти
Проти Телеги тікі чиновники та дурні. Ти чиновник?
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10.03.2026 14:38 Відповісти
не цікавлюсь спілкуванню з китайськомосковськими ботами ...
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10.03.2026 14:41 Відповісти
за телегу тільки кацапи і злочинці, ти кацап, чи злочинець? (не всі злочинці кацапи, але всі кацапи злочинці).
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10.03.2026 15:12 Відповісти
Телемарахфону передивився? Пропаганда зовсім мозок виїла?
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10.03.2026 15:47 Відповісти
А навіщо дуров втік до Франціі і ні хто його не затримав,не отравив ,як Навального,чи не вбив як того Немцова.Невже кгб-фсб такі тупі???
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10.03.2026 17:14 Відповісти
Він втік до Дубаю, бо це єдина країна, яка не намагалась взяти Телегу під контроль. До Франції Дуров поїхав сдуру. Там його і схопили "демократичні" французи.
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10.03.2026 17:29 Відповісти
Ви мабуть не зрозуміли питання.Ви ствержуєте,що дуров за свободу слова .Але чоьму путінська діктатура не переслідує його?Є богато демократичних країн в ЄС окрім Франціі,але він опинився чьомусь в ОАЄ-монархіі.Чи там теж ********** "свободу слова"?
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10.03.2026 18:08 Відповісти
Путін завжди переслідував Дурова, аж доки той не став недосяжним. Всі країни ЄС мають цензуру і вона посилюється. Ви просто не звертали уваги. У США майже нема цензури і вона зараз послаблюється, але там Дурова намагались контролювати спецслужби. (Як зараз во Франції.) Ви просто не чули про це. Тому він обрав Дубай. Виглядає дивно, але це факт.
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10.03.2026 18:39 Відповісти
 
 