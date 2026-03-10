Telegram не надає інформацію про адміністраторів каналів, - Кіберполіція
Адміністрація месенджера Telegram не надає інформацію про адміністраторів каналів.
Про це під час засідання ТСК Ради заявив заступник начальника Департаменту Кіберполіції Олег Заворотній, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він заявив, що є проблеми із процесом блокування Telegram-каналів.
"Є досвід блокування, пов'язаний із двома аспектами. Перший - це коли в рамках кримінального провадження блокується на підставі ухвал суду, на підставі офіційних запитів в рамках кримінальних проваджень. Такий алгоритм із Телеграмом працює дуже погано. Термін блокування тих чи інших каналів нічим не передбачений і немає ніякої гарантії, що він заблокується.
По-друге, на сьогодні по рішенню суду у нас єдиний телеграм-канал, який був заблокований адміністрацією. Це телеграм-канал, який містив заклики до підпалів авто військових, який вербував людей", - зазначив Заворотній.
Як це відбувалося?
"Ми звернулися до суду з ухвалою на блокування та отримання доступу до тих даних, хто створював, розміщував та адміністрував цей канал. Потім направили офіційними каналами в рамках міжнародного законодавства на виконання", - зазначив він.
Таких направлень було багато, каже Заворотній, а заблоковано лише один канал.
"Інша ситуація з блокуванням поза межами КПК. Це стосується протидії російській агресії, дитячий булінг, тероризм та всіх телеграм-каналів, пов'язаних із деструктивним контентом. Вони блокуються шляхом надсилання скарг.
У нас є певний інструмент. Ці канали блокуються.
За цей рік у нас було вже два випадки, коли приходить інформація про те, що планується вчинення теракту в школі, так званий school shooting, коли 13-14-річні беруть ніж та йдуть в школу з метою вчинення злочину. Ми використовуємо всі доступні способи та засоби, щоб це встановлювати та запобігати", - сказав він.
Блокування неефективне
Заворотній каже, що після блокування в короткий термін часу з'являються нові канали.
"Дані про адмінів Telegram не надає для того, щоб ми могли офізичити власників цих каналів", - пояснив заступник начальника Департаменту Кіберполіції.
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Не може бути блокування поза межами КПК, хоча при сталінізмі все може бути, але на щастя ця пошесть не поширюється за межі нашого концтабору.
Дивно, що зелені законодавці про це не знають