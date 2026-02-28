Буданов про можливе "впорядкування" Telegram в Україні: "Побачимо"

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що власники Telegram-каналів мають реєструвати їх.

Про це він сказав в інтерв'ю для "Ми - Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деанонімізація Telegram-каналів

Буданов зазначив, що ще у 2024 році виступав за регулювання Telegram. За його словами, під час війни владі варто приймати рішення щодо контролю каналів, які мають анонімних власників.

"Я не проти месенджерів, не проти навіть Telegram-каналів, але вибачте - реєструй свій Telegram-канал, показуй, хто за ним стоїть. Неси відповідальність за той контент, який ти на ньому виставляєш. А якщо ти хочеш анонімний Telegram-канал, який за всіма ознаками є класичним ЗМІ, і ще й ти ведеш через нього диверсійно-підривну діяльність, через нього йде вербування, це ж трошки про інше питання вже". - сказав керівник ОП.

На запитання, чи варто в майбутньому чекати на впорядкування Telegram, Буданов відповів "побачим".

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Що передувало

Нагадаємо, що дискусія щодо заборони або обмеження Telegram в Україні активізувалася у лютому 2026 року після скоєного теракту у Львові.

Теракт у Львові

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.

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