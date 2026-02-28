Буданов про можливе "впорядкування" Telegram в Україні: "Побачимо"
Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що власники Telegram-каналів мають реєструвати їх.
Про це він сказав в інтерв'ю для "Ми - Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Деанонімізація Telegram-каналів
Буданов зазначив, що ще у 2024 році виступав за регулювання Telegram. За його словами, під час війни владі варто приймати рішення щодо контролю каналів, які мають анонімних власників.
"Я не проти месенджерів, не проти навіть Telegram-каналів, але вибачте - реєструй свій Telegram-канал, показуй, хто за ним стоїть. Неси відповідальність за той контент, який ти на ньому виставляєш. А якщо ти хочеш анонімний Telegram-канал, який за всіма ознаками є класичним ЗМІ, і ще й ти ведеш через нього диверсійно-підривну діяльність, через нього йде вербування, це ж трошки про інше питання вже". - сказав керівник ОП.
На запитання, чи варто в майбутньому чекати на впорядкування Telegram, Буданов відповів "побачим".
Що передувало
Нагадаємо, що дискусія щодо заборони або обмеження Telegram в Україні активізувалася у лютому 2026 року після скоєного теракту у Львові.
Теракт у Львові
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.
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Причина - совок, який досі панує в державному устрою і в державних інституціях!
І бажання свідомо робити як на кацапії - саме цю причину потрібно вбивати в собі !
Давно не задаю собі таких питань, бо не маю кацапської ідентичності.
Не шукайте в собі схожості з кацапами, якщо здорові !
Бо не може у мене бути схожості з вбивцями, гвалтівниками, садистами, каннібалами, тощо.
Знищуйте і спалюйте думки про те як було при совку!
І тоді не будемо жити при совку.
Теж ознака хвороби.
шо там вже це лайно по дрібницях розбирати...
Щось із нашими генералами не те - лізуть в ефір, як на світло!
ПАДРА
"Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни рф проти України"- РНБО.
Ще б агентуру Кремля вивести! Заступниця керівника ОП Верещук пропонує обмеження Tелеграм після теракту у Львові". Це на якому році війни?
Отакої! Телеграм винуватий. Україна жертва Телеграм? А бездарна влада? А де СБУ і все інше "ліверна" складова режиму ?
Опозиціонерів, всіх "не своїх", непродажних журналістів і навіть своїх, злодіїв-корупціонерів придворних, які "стали брать не по чину", які перестали ділитися - короче, "вийшли с под контроля",... прослуховують - моніторять, а для агентури Кремля "вух" не стає ? "Сперва думай о себе, а уже потом...
А те, що у Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Всі папочки у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не у Львові, серед білого дня? А Фаріон...
Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.
І що не той є Львів насправді. Львів - гніздо агентури ФСБ. Львів як крашанка - шкарлупа патріотична, а в середині...
А переключити СБУ та інші внутряні органи з кришування бізнесу на охорону тилу? Та і Садового дещо притормозити по бізнесу - недавно той Садовий про відсутність у лікарнях дизельгенераторів... на всю Україну - у його маєтках, напевно, незалежна генерація, як у його бізнесі родинному є, у торгових центрах, магазинчиках, при ларьках є , а при лікарнях немає.
Взагалі, хтось у тому ОП, чи у Львові знає що таке ОХОРОНА ТИЛУ.
А цей дядя точно в курсі своїх повноважень?
Бо Єрмак №2, який лізе усюди, Україні нафіг не потрібен.
як виявилося, теж можуть бути тварі... - зелена пурга....