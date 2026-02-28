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Буданов про можливе "впорядкування" Telegram в Україні: "Побачимо"

телеграм

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що власники Telegram-каналів мають реєструвати їх.

Про це він сказав в інтерв'ю для "Ми - Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деанонімізація Telegram-каналів

Буданов зазначив, що ще у 2024 році виступав за регулювання Telegram. За його словами, під час війни владі варто приймати рішення щодо контролю каналів, які мають анонімних власників.

"Я не проти месенджерів, не проти навіть Telegram-каналів, але вибачте - реєструй свій Telegram-канал, показуй, хто за ним стоїть. Неси відповідальність за той контент, який ти на ньому виставляєш. А якщо ти хочеш анонімний Telegram-канал, який за всіма ознаками є класичним ЗМІ, і ще й ти ведеш через нього диверсійно-підривну діяльність, через нього йде вербування, це ж трошки про інше питання вже". - сказав керівник ОП.

На запитання, чи варто в майбутньому чекати на впорядкування Telegram, Буданов відповів "побачим".

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Що передувало

Нагадаємо, що дискусія щодо заборони або обмеження Telegram в Україні активізувалася у лютому 2026 року після скоєного теракту у Львові.

Теракт у Львові 

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.

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Автор: 

Буданов Кирило (631) заборона (1496) Telegram (366)
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Топ коментарі
+12
Мінікацапстан в Україні хочуть побудувати навіть і сліпому зрозуміло, для початку , бачиш що в тебе дружина з рашки чи ні? Ви його не зможете повноцінно заблокувати бо це не кацапстан, хоча тхне від нього на всіх рівнях починаючи з опи і вр.
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28.02.2026 22:59 Відповісти
+10
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28.02.2026 23:10 Відповісти
+9
Дивись, буданов, марахфон
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28.02.2026 22:51 Відповісти
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Дивись, буданов, марахфон
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28.02.2026 22:51 Відповісти
Шашлики від недоЧерчіля , на "день паабеди " не побачили Каву в Криму від Буданги , не побачили зеленим гнидам вірити себе не поважати
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28.02.2026 23:19 Відповісти
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28.02.2026 22:55 Відповісти
Такі малюнки бєламора залиш для московії, розберемось без північних оленів і їх допомоги.
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28.02.2026 23:00 Відповісти
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28.02.2026 23:10 Відповісти
Тута не все собрались, мля..
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28.02.2026 23:06 Відповісти
Петров і Іванов "попали"...
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28.02.2026 22:58 Відповісти
Україні потрібен свій месенджер. Це не так важко зробити. Навіть кацапи до цього додумалися, хоча Телеграм спочатку був їх, але Дурова притиснули французи і не тільки.
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28.02.2026 22:58 Відповісти
Що такі агресивні, Мрак Крам?🤨
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28.02.2026 23:12 Відповісти
Не Україні, а ЄС. Ніхто український месенджер собі ставити не буде, довіра нульова. І він не має бути державним, знову ж таки ніхто не буде ставити.
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28.02.2026 23:46 Відповісти
Потрібно вбивати в собі цей комплекс неповноцінності. Не так, як роблять кацапи, але... хоча можна і так. Головне вбити.
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28.02.2026 23:52 Відповісти
Спочатку потрібно вбити причину комплексу !

Причина - совок, який досі панує в державному устрою і в державних інституціях!
І бажання свідомо робити як на кацапії - саме цю причину потрібно вбивати в собі !
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01.03.2026 06:54 Відповісти
Зжив я в собі совок? Чи не схожий я на кацапа? Чи схожий я на європейця? Це якраз симптоми комплексу неповноцінності. Здорові народи таких питань собі не задають.
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01.03.2026 11:07 Відповісти
Згодна !

Давно не задаю собі таких питань, бо не маю кацапської ідентичності.

Не шукайте в собі схожості з кацапами, якщо здорові !

Бо не може у мене бути схожості з вбивцями, гвалтівниками, садистами, каннібалами, тощо.

Знищуйте і спалюйте думки про те як було при совку!

І тоді не будемо жити при совку.
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01.03.2026 11:37 Відповісти
Юлия Витальевна #510743 Знищуйте і спалюйте думки про те як було при совку!
Теж ознака хвороби.
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01.03.2026 12:02 Відповісти
Мінікацапстан в Україні хочуть побудувати навіть і сліпому зрозуміло, для початку , бачиш що в тебе дружина з рашки чи ні? Ви його не зможете повноцінно заблокувати бо це не кацапстан, хоча тхне від нього на всіх рівнях починаючи з опи і вр.
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28.02.2026 22:59 Відповісти
та ******* вже весь інет, ну як кацапи,
шо там вже це лайно по дрібницях розбирати...
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28.02.2026 23:02 Відповісти
... забагато бАданги в ефірі - як і гуровця раніше!
Щось із нашими генералами не те - лізуть в ефір, як на світло!
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28.02.2026 23:02 Відповісти
Люблю я это слово :
ПАДРА
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28.02.2026 23:04 Відповісти
Кава в Телеграм.
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28.02.2026 23:13 Відповісти
Напевно давно пора перекривати всякі канали... каналізаційні. Однак, однак...

"Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни рф проти України"- РНБО.

Ще б агентуру Кремля вивести! Заступниця керівника ОП Верещук пропонує обмеження Tелеграм після теракту у Львові". Це на якому році війни?

Отакої! Телеграм винуватий. Україна жертва Телеграм? А бездарна влада? А де СБУ і все інше "ліверна" складова режиму ?

Опозиціонерів, всіх "не своїх", непродажних журналістів і навіть своїх, злодіїв-корупціонерів придворних, які "стали брать не по чину", які перестали ділитися - короче, "вийшли с под контроля",... прослуховують - моніторять, а для агентури Кремля "вух" не стає ? "Сперва думай о себе, а уже потом...

А те, що у Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Всі папочки у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не у Львові, серед білого дня? А Фаріон...

Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.

І що не той є Львів насправді. Львів - гніздо агентури ФСБ. Львів як крашанка - шкарлупа патріотична, а в середині...

А переключити СБУ та інші внутряні органи з кришування бізнесу на охорону тилу? Та і Садового дещо притормозити по бізнесу - недавно той Садовий про відсутність у лікарнях дизельгенераторів... на всю Україну - у його маєтках, напевно, незалежна генерація, як у його бізнесі родинному є, у торгових центрах, магазинчиках, при ларьках є , а при лікарнях немає.

Взагалі, хтось у тому ОП, чи у Львові знає що таке ОХОРОНА ТИЛУ.
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28.02.2026 23:13 Відповісти
..якось це ну дуже унісон з путлером в кацапіїї , .. там волають щоб закрити телегу для людей і залишить тільки для військових !! і тут раптом прозріли у нас керманичі ( хоча цю заразу потрібно було викинути ще з перших днів війни !).. і захотіли теж саме !!.. мовляв це ми .. самі закрили !!
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01.03.2026 09:41 Відповісти
Треба ж на когось чи щось той інтегральний бардак списати.
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01.03.2026 09:50 Відповісти
Росія, Ірвн, а тепер і Україна
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28.02.2026 23:21 Відповісти
Буданову Татаров в ОП не муляє? Цінічна, брехлива потвора.
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28.02.2026 23:25 Відповісти
Буданов закриє телеграм так як і випив кави в Криму.
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28.02.2026 23:33 Відповісти
та вы уже упорядкувалы телевидение
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01.03.2026 00:04 Відповісти
Еммм...
А цей дядя точно в курсі своїх повноважень?
Бо Єрмак №2, який лізе усюди, Україні нафіг не потрібен.
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01.03.2026 00:32 Відповісти
тварі можуть бути на любих месандраджах і навіть президенти,
як виявилося, теж можуть бути тварі... - зелена пурга....
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01.03.2026 01:14 Відповісти
Коли дурень пхається серед розумних народжується буданов!
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01.03.2026 08:01 Відповісти
Кассовые аппараты для малого бизнеса - одновременно с путинской засрашкой,пдв на малый бизнес - одновременно с путинской засрашкой,попытка наезда на телеграм - все повторяется,подозрительно это все.
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01.03.2026 08:51 Відповісти
 
 