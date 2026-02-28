Буданов о возможном "урегулировании" Telegram в Украине: "Посмотрим"

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов считает, что владельцы Telegram-каналов должны регистрировать их.

Об этом он сказал в интервью для "Мы - Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Деанонимизация Telegram-каналов

Буданов отметил, что еще в 2024 году выступал за регулирование Telegram. По его словам, во время войны властям стоит принимать решения по контролю каналов, которые имеют анонимных владельцев.

"Я не против мессенджеров, не против даже Telegram-каналов, но извините - регистрируйте свой Telegram-канал, показывайте, кто за ним стоит. Неси ответственность за тот контент, который ты на нем выставляешь. А если ты хочешь анонимный Telegram-канал, который по всем признакам является классическим СМИ, и еще ты ведешь через него диверсионно-подрывную деятельность, через него идет вербовка, это уже немного другой вопрос", - сказал глава ОП.

На вопрос, стоит ли в будущем ждать упорядочения Telegram, Буданов ответил "посмотрим".

Что предшествовало

Напомним, что дискуссия о запрете или ограничении Telegram в Украине активизировалась в феврале 2026 года после совершенного теракта во Львове.

Теракт во Львове

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.

Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.

