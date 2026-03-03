76% українців проти блокування Telegram, але підтримує активніший контроль з боку правоохоронців, ‒ опитування. ІНФОГРАФІКА
Більшість українців виступає проти блокування Telegram в Україні, водночас підтримуючи посилений контроль з боку правоохоронних органів.
Про це свідчать результати нового всеукраїнського опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (Rating Group).
Нещодавно в публічному просторі поновилася дискусія щодо обмеження роботи месенджера Telegram, тому наприкінці лютого 2026 року Rating Group запитала українців про їхню думку.
Загалом 67% опитаних є більш-менш активними користувачами Telegram.
Частіше ним користуються молодші респонденти, мешканці Києва та обласних центрів, а також громадяни з вищим рівнем доходів.
Абсолютна більшість респондентів (72%) вважає, що Telegram не впливає на їхню особисту безпеку. Лише 8% переконані у негативному впливі месенджера, а 15% бачать позитивний ефект.
Щодо впливу на національну безпеку думки респондентів розділилися: близько третини вважають, що впливу немає, а ще чверть не змогла визначитися. Водночас 28% опитаних переконані, що Telegram негативно впливає на національну безпеку.
Проти повного блокування месенджера виступають 76% респондентів, тоді як 16% підтримують цю ідею. При цьому більшість опитаних підтримують активніший контроль з боку правоохоронних органів, хоча 41% проти такого посилення.
Як повідомлялося, після теракту у Львові заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала переглянути чинні обмеження щодо використання Telegram та інших анонімних платформ в Україні.
"Вкотре ми бачимо, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів. Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни", ‒ зазначила Ірина Верещук.
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