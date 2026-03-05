Імовірні власники Telegram-каналів "Times of Ukraine", "Україна Online" та "Інсайдер" не мають бронювання в СБУ

Імовірні власники анонімних телеграм-каналів "Times of Ukraine", "Україна Online" та "Інсайдер" Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук та Андрій Сахаров не заброньовані у Службі безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомила "Детектору медіа" у відповідь на запит від 26 лютого.

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Що передувало

Нещодавно нардеп Ярослав Железняк повідомив з посиланням на офіційну відповідь СБУ, що Арутюнянц, Тимощук та Сахаров, яких пов'язують з "Times of Ukraine", "Україна Online" та "Інсайдер", перебувають у запасі Служби.

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Що з'ясували в "Детектор медіа"

"Ми також запитали, чи відповідає дійсності інформація про те, що Департамент захисту нацдержавності (ДЗНД) або будь-який інший департамент СБУ нібито курує напрям телеграму, однак в СБУ не відповіли на це запитання по суті.

Натомість там зауважили, що Служба "системно протидіє будь-яким спробам РФ здійснювати деструктивний вплив у інформаційному середовищі, в тому числі у соцмережах і телеграм-каналах", - повідомили у виданні.

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