Імовірні власники Telegram-каналів "Times of Ukraine", "Україна Online" та "Інсайдер" не мають бронювання в СБУ
Імовірні власники анонімних телеграм-каналів "Times of Ukraine", "Україна Online" та "Інсайдер" Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук та Андрій Сахаров не заброньовані у Службі безпеки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомила "Детектору медіа" у відповідь на запит від 26 лютого.
Що передувало
Нещодавно нардеп Ярослав Железняк повідомив з посиланням на офіційну відповідь СБУ, що Арутюнянц, Тимощук та Сахаров, яких пов'язують з "Times of Ukraine", "Україна Online" та "Інсайдер", перебувають у запасі Служби.
Що з'ясували в "Детектор медіа"
"Ми також запитали, чи відповідає дійсності інформація про те, що Департамент захисту нацдержавності (ДЗНД) або будь-який інший департамент СБУ нібито курує напрям телеграму, однак в СБУ не відповіли на це запитання по суті.
Натомість там зауважили, що Служба "системно протидіє будь-яким спробам РФ здійснювати деструктивний вплив у інформаційному середовищі, в тому числі у соцмережах і телеграм-каналах", - повідомили у виданні.
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то ж, розцінки на послуги сбу, навіть не уявляю.
трохи нижче прайс у гур.
СБУ може це легко встановити.
Кацапські виплодки, підстилки ОП, Петров та Іванов були заброньовані один на Меморіальному кладовищі, другий на одному з підприємств Енергоатому. Тому і гавкотіли в бік НАБУ.