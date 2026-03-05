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Новини Бронювання працівників
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Імовірні власники Telegram-каналів "Times of Ukraine", "Україна Online" та "Інсайдер" не мають бронювання в СБУ

СБУ спростувала бронювання людей, яких пов’язують із популярними Telegram-каналами

Імовірні власники анонімних телеграм-каналів "Times of Ukraine", "Україна Online" та "Інсайдер" Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук та Андрій Сахаров не заброньовані у Службі безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це СБУ повідомила "Детектору медіа" у відповідь на запит від 26 лютого.

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Що передувало

Нещодавно нардеп Ярослав Железняк повідомив з посиланням на офіційну відповідь СБУ, що Арутюнянц, Тимощук та Сахаров, яких пов'язують з "Times of Ukraine", "Україна Online" та "Інсайдер", перебувають у запасі Служби.

Також читайте: Бронювання Петрова: Службове розслідування щодо директора НВМК Пронюткіна триває, - Железняк

Що з'ясували в "Детектор медіа"

"Ми також запитали, чи відповідає дійсності інформація про те, що Департамент захисту нацдержавності (ДЗНД) або будь-який інший департамент СБУ нібито курує напрям телеграму, однак в СБУ не відповіли на це запитання по суті.

Натомість там зауважили, що Служба "системно протидіє будь-яким спробам РФ здійснювати деструктивний вплив у інформаційному середовищі, в тому числі у соцмережах і телеграм-каналах", - повідомили у виданні.

Також читайте: Власники анонімних Telegram-каналів заброньовані як "службовці СБУ в запасі", - Железняк. ВIДЕО

Автор: 

журналістика (1816) бронювання (446) Telegram (367)
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Топ коментарі
+10
А де і ким ці покидьки заброньовані?
СБУ може це легко встановити.
Кацапські виплодки, підстилки ОП, Петров та Іванов були заброньовані один на Меморіальному кладовищі, другий на одному з підприємств Енергоатому. Тому і гавкотіли в бік НАБУ.

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05.03.2026 15:07 Відповісти
+9
У нього броня, як у розумово відсталого!
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05.03.2026 15:04 Відповісти
+5
Ще з 2019 року на всі 73% !
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05.03.2026 15:06 Відповісти
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05.03.2026 14:57 Відповісти
Ухилянти. Пора на фронт.
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05.03.2026 14:59 Відповісти
А Зеля забронирован?
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05.03.2026 15:00 Відповісти
У нього броня, як у розумово відсталого!
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05.03.2026 15:04 Відповісти
Ще з 2019 року на всі 73% !
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05.03.2026 15:06 Відповісти
Заборонити ці телеграм канали в Україні. Як агентів фсб.
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05.03.2026 15:04 Відповісти
все, що пов'язано з сбу, за законом має статус "державна таємниця".
то ж, розцінки на послуги сбу, навіть не уявляю.
трохи нижче прайс у гур.
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05.03.2026 15:06 Відповісти
А де і ким ці покидьки заброньовані?
СБУ може це легко встановити.
Кацапські виплодки, підстилки ОП, Петров та Іванов були заброньовані один на Меморіальному кладовищі, другий на одному з підприємств Енергоатому. Тому і гавкотіли в бік НАБУ.

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05.03.2026 15:07 Відповісти
Скільки таких заброньованих? Десятки тисяч?
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05.03.2026 15:24 Відповісти
так у этих каналов, так называемых миллионников, 90% боты, кацапы, полезные идиоты. Подписчики дутые. Единственный канал честный миллионник, это "николаевский ванек" и он не забронирован.
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05.03.2026 15:36 Відповісти
 
 